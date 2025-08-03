В Краснодарском крае бушуют смерчи и затапливает населенные пункты — кадры стихии

Мост снесло потоками воды в Лермонтово Источник: Туапсе Инфо / Telegram

Краснодарский край проглотили природные катаклизмы. Людям на побережье угрожают смерчи, вода в реках затапливает целые населенные пункты, дороги парализовало из-за воды.

В курортном поселке Агой в Туапсинском районе смерч вышел на сушу и повредил пляжную инфраструктуру. Порывами ветра в воздух подняло катамаран. Он едва не упал на людей, пишет 93.RU. Этот момент попал на видео.

Момент выхода смерча на берег Источник: Краснодар и край / Telegram

Отдыхающих в Туапсинском районе детей эвакуируют из-за непогоды, сообщил губернатор Кубани Вениамин Кондратьев.

В Лермонтово из-за ливня в горах поднялся уровень воды в реках — из-за этого сошли сели, потоки воды с ветками и землей снесли мост. Без переправы остались сотни человек.

Момент обрушения моста в Лермонтово Источник: предоставлено местными жителями

Вода в реке Дефань поднялась высоко, что затопила дома в трех населенных пунктах: село Молдавановка, поселок Новомихайловский и село Дефановка.

Спасатели работают в усиленном режиме Источник: МЧС Краснодарского края / Telegram

Некоторые люди оказались в воде. Их спасают с помощью веревок.

Людей поднимают из воды Источник: Kub Mash / Telegram

Автобус перевернулся и упал в реку при подтоплении в Туапсинском районе Кубани. Из салона эвакуировали все 25 человек, сообщил оперштаб Кубани.

Находиться на побережье моря и у рек опасно для жизни. Ожидаются ливни в сочетании с грозой, градом и сильным ветром с порывами 20–25 метров в секунду. А над морем существует вероятность образования смерчей.

Проливные дожди в Краснодарском крае привели к серьезным нарушениям движения на ключевых трассах. На участке 21-22 км трассы А-147 Джубга — Сочи в Туапсинском районе произошло подтопление проезжей части, передает Sochi1.RU. Движение затруднено, осадки продолжаются, ситуация может ухудшиться, сообщает пресс-служба ФКУ «Черноморье».

На М-4 «Дон» расчищают завалы Источник: пресс-служба ГК «Автодор»

Кроме того, на трассе М-4 «Дон» в направлении Джубги сошел сель, полностью перекрыв движение к морю. Дорога разделена отбойниками, поток в Сочи стоит. В сторону Краснодара машины пропускают по одной полосе, уже сформировалась многокилометровая пробка.