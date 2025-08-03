НедвижимостьЗнакомстваПогодаТелепрограммаАфишаВидеоГороскопОбъявленияКурсы валютПробки
RU76
Погода

Сейчас+25°C

Сейчас в Ярославле
Погода+25°

облачно, без осадков

ощущается как +26

3 м/c,

зап.

 756мм 74%
Подробнее
2 Пробки
USD 80,33
EUR 91,71
Платные парковки
Медицинский теплоход
Успех "Локомотива"
Все хитрости для ремонта и строительства
Афиша на выходные
Сколько стоит отдых в Грузии
Роскошный теплоход на Волге
Пошли лисички
Отзыв на отдых на Урале
Куда пропал тополиный пух
Происшествия В Краснодарском крае бушуют смерчи и затапливает населенные пункты — кадры стихии

В Краснодарском крае бушуют смерчи и затапливает населенные пункты — кадры стихии

Людей начали эвакуировать

415
Написать комментарий
Мост снесло потоками воды в Лермонтово | Источник: Туапсе Инфо / Telegram Мост снесло потоками воды в Лермонтово | Источник: Туапсе Инфо / Telegram

Мост снесло потоками воды в Лермонтово

Источник:

Туапсе Инфо / Telegram

Краснодарский край проглотили природные катаклизмы. Людям на побережье угрожают смерчи, вода в реках затапливает целые населенные пункты, дороги парализовало из-за воды. 

В курортном поселке Агой в Туапсинском районе смерч вышел на сушу и повредил пляжную инфраструктуру. Порывами ветра в воздух подняло катамаран. Он едва не упал на людей, пишет 93.RU. Этот момент попал на видео.

Момент выхода смерча на берег

Источник:

Краснодар и край / Telegram

Отдыхающих в Туапсинском районе детей эвакуируют из-за непогоды, сообщил губернатор Кубани Вениамин Кондратьев.

В Лермонтово из-за ливня в горах поднялся уровень воды в реках — из-за этого сошли сели, потоки воды с ветками и землей снесли мост. Без переправы остались сотни человек.

Момент обрушения моста в Лермонтово

Источник:

предоставлено местными жителями

Вода в реке Дефань поднялась высоко, что затопила дома в трех населенных пунктах: село Молдавановка, поселок Новомихайловский и село Дефановка.

Спасатели работают в усиленном режиме

Источник:

МЧС Краснодарского края / Telegram

Некоторые люди оказались в воде. Их спасают с помощью веревок.

Людей поднимают из воды

Источник:

Kub Mash / Telegram

Автобус перевернулся и упал в реку при подтоплении в Туапсинском районе Кубани. Из салона эвакуировали все 25 человек, сообщил оперштаб Кубани.

Находиться на побережье моря и у рек опасно для жизни. Ожидаются ливни в сочетании с грозой, градом и сильным ветром с порывами 20–25 метров в секунду. А над морем существует вероятность образования смерчей.

Проливные дожди в Краснодарском крае привели к серьезным нарушениям движения на ключевых трассах. На участке 21-22 км трассы А-147 Джубга — Сочи в Туапсинском районе произошло подтопление проезжей части, передает Sochi1.RU. Движение затруднено, осадки продолжаются, ситуация может ухудшиться, сообщает пресс-служба ФКУ «Черноморье».

На М-4 «Дон» расчищают завалы | Источник: пресс-служба ГК «Автодор»На М-4 «Дон» расчищают завалы | Источник: пресс-служба ГК «Автодор»

На М-4 «Дон» расчищают завалы

Источник:

пресс-служба ГК «Автодор»

Кроме того, на трассе М-4 «Дон» в направлении Джубги сошел сель, полностью перекрыв движение к морю. Дорога разделена отбойниками, поток в Сочи стоит. В сторону Краснодара машины пропускают по одной полосе, уже сформировалась многокилометровая пробка.

Спасатели предупреждают: штормовое предупреждение остается в силе, возможны новые подтопления и сходы селей. Важно быть предельно осторожными на серпантине. Все экстренные службы работают в усиленном режиме.

ПО ТЕМЕ
Елена МальцеваЕлена Мальцева
Елена Мальцева
Корреспондент оперативной редакции
Смерч Эвакуация Потоп Краснодарский край
Лайк
TYPE_LIKE0
Смех
TYPE_HAPPY0
Удивление
TYPE_SURPRISED0
Гнев
TYPE_ANGRY0
Печаль
TYPE_SAD0
Увидели опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl+Enter
Комментарии
0
Пока нет ни одного комментария.
Начните обсуждение первым!
ТОП 5
Мнение
«Выглядит оплеухой от АВТОВАЗа». Обсуждаем цену новой Lada Iskra и риски провала проекта
Артем Краснов
Мнение
12 часов стояли на жаре с тысячами фанатов. Россиянка отправилась в Грузию на концерт Тимберлейка, отдав 200 тысяч за детскую мечту
Анна Дьячкова
Мнение
Что посмотреть в Абхазии и как там на самом деле относятся к отдыхающим? Туристка — об отпуске в Сухуме
Дарья Воронина
Мнение
«Меньше 100 000 не получал». Фельдшер скорой помощи честно рассказал о своей работе
Анонимный автор
Мнение
«Первый раз вижу летом такую пустующую Анапу». Туристка рассказала, как бюджетно отдохнула на курорте, куда все боятся ехать
Екатерина Железнова
Журналистка
Рекомендуем
Объявления

Ремонт и настройка компьютеров

1 000 ₽

Попутные перевозки из любого города РФ

0 ₽

Дизельные генераторы электростанции

1 000 000 ₽

Добавить объявление