«Мотоциклист тоже слетел»: в Ярославле сбили пешехода. Видео

В Ярославле днем 29 июля произошло ДТП с мотоциклом «Хонда». Авария случилась на улице Гагарина в Красноперекопском районе, неподалеку от дома № 12.
Очевидцы рассказали, что мотоциклист сбил пешехода.
«У „Арены-2000“ человек попал под мотоцикл. Мотоциклист тоже слетел. Подписчица отмечает, что ДТП произошло вне пешеходного перехода», — говорится в посте телеграм-канала «Подслушано в Ярославле! (18+).
В управлении МВД по Ярославской области сообщили, что под колеса мотоцикла попал 18-летний парень.
«В настоящее время молодой человек доставлен в больницу», — рассказали в региональном УМВД.
Днем ранее, 28 июля, в центре Ярославля столкнулись мотоциклист и иномарка. ДТП случилось на улице Победы в районе пересечения с улицей Свободы. Как уточнили в полиции, 39-летнего мотоциклиста забрали в больницу. Судя по кадрам с места аварии, мужчина жаловался на боль в ногах.