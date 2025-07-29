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Происшествия «Мотоциклист тоже слетел»: в Ярославле сбили пешехода. Видео

«Мотоциклист тоже слетел»: в Ярославле сбили пешехода. Видео

Авария произошла неподалеку от «Арены-2000»

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4 комментария
В Ярославе произошло ДТП с мотоциклом | Источник: Подслушано в Ярославле! (18+) / TelegramВ Ярославе произошло ДТП с мотоциклом | Источник: Подслушано в Ярославле! (18+) / Telegram

В Ярославе произошло ДТП с мотоциклом

Источник:

Подслушано в Ярославле! (18+) / Telegram

В Ярославле днем 29 июля произошло ДТП с мотоциклом «Хонда». Авария случилась на улице Гагарина в Красноперекопском районе, неподалеку от дома № 12.

Очевидцы рассказали, что мотоциклист сбил пешехода.

«У „Арены-2000“ человек попал под мотоцикл. Мотоциклист тоже слетел. Подписчица отмечает, что ДТП произошло вне пешеходного перехода», — говорится в посте телеграм-канала «Подслушано в Ярославле! (18+).

Мотоциклист сбил пешехода

Источник:

Подслушано в Ярославле! (18+) / Telegram

В управлении МВД по Ярославской области сообщили, что под колеса мотоцикла попал 18-летний парень.

«В настоящее время молодой человек доставлен в больницу», — рассказали в региональном УМВД.

Днем ранее, 28 июля, в центре Ярославля столкнулись мотоциклист и иномарка. ДТП случилось на улице Победы в районе пересечения с улицей Свободы. Как уточнили в полиции, 39-летнего мотоциклиста забрали в больницу. Судя по кадрам с места аварии, мужчина жаловался на боль в ногах.

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Алина СардековаАлина Сардекова
Алина Сардекова
Специальный корреспондент
Мотоцикл ДТП Пешеход Полиция
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Комментарии
4
Гость
15 минут
Пешеходы вообще расслабились, ходят и никого не видят
Гость
24 минуты
Ужас, что творится на дорогах...
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