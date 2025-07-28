«Перелетел через машину»: в центре Ярославля столкнулись мотоцикл и иномарка. Видео

В Ярославле мотоциклист попал в ДТП с иномаркой Источник: «Жесть Ярославль» / Telegram

В понедельник, 28 июля, в центре Ярославля столкнулись мотоциклист и иномарка. Все случилось на улице Победы в районе пересечения с улицей Свободы.

«Мотоциклист жёстко влетел в крыло иномарки и перелетел через машину. На мотоцикле ехал прямо по улице Победы и довольно быстро, начала выезжать „Тойота“ с улицы Рыбинской, в итоге мотоцикл влетел в крыло иномарки и перелетел через машину… Мужик пострадал, но живой. Увезла скорая», — пишут в группе «Жесть Ярославль».

Как уточнили в полиции, 39-летнего мотоциклиста забрали в больницу. Судя по кадрам с места аварии, мужчина жаловался на боль в ногах. Его поднимали на носилках пятеро очевидцев.

В Ярославле на улице Победы столкнулись мотоцикл и «Тойота» Источник: «Жесть Ярославль» / Telegram

«Около 17:00 на перекрестке улиц Победы и Свободы произошло ДТП с участием мотоцикла и автомобиля „Тойота“. По предварительном данным, мотоциклист госпитализирован», — прокомментировали в полиции.

В управлении МВД России по Ярославской области также показали последствия аварии. Удар пришелся в крыло иномарки.