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Происшествия «Перелетел через машину»: в центре Ярославля столкнулись мотоцикл и иномарка. Видео

«Перелетел через машину»: в центре Ярославля столкнулись мотоцикл и иномарка. Видео

Публикуем первые подробности от полиции

699
2 комментария
В Ярославле мотоциклист попал в ДТП с иномаркой | Источник: «Жесть Ярославль» / TelegramВ Ярославле мотоциклист попал в ДТП с иномаркой | Источник: «Жесть Ярославль» / Telegram

В Ярославле мотоциклист попал в ДТП с иномаркой

Источник:

«Жесть Ярославль» / Telegram

В понедельник, 28 июля, в центре Ярославля столкнулись мотоциклист и иномарка. Все случилось на улице Победы в районе пересечения с улицей Свободы.

«Мотоциклист жёстко влетел в крыло иномарки и перелетел через машину. На мотоцикле ехал прямо по улице Победы и довольно быстро, начала выезжать „Тойота“ с улицы Рыбинской, в итоге мотоцикл влетел в крыло иномарки и перелетел через машину… Мужик пострадал, но живой. Увезла скорая», — пишут в группе «Жесть Ярославль».

Как уточнили в полиции, 39-летнего мотоциклиста забрали в больницу. Судя по кадрам с места аварии, мужчина жаловался на боль в ногах. Его поднимали на носилках пятеро очевидцев.

В Ярославле на улице Победы столкнулись мотоцикл и «Тойота»

Источник:

«Жесть Ярославль» / Telegram

«Около 17:00 на перекрестке улиц Победы и Свободы произошло ДТП с участием мотоцикла и автомобиля „Тойота“. По предварительном данным, мотоциклист госпитализирован», — прокомментировали в полиции.

В управлении МВД России по Ярославской области также показали последствия аварии. Удар пришелся в крыло иномарки.

Мотоциклист пострадал в аварии с иномаркой в центре Ярославля | Источник: УМВД России по Ярославской областиМотоциклист пострадал в аварии с иномаркой в центре Ярославля | Источник: УМВД России по Ярославской области

Мотоциклист пострадал в аварии с иномаркой в центре Ярославля

Источник:

УМВД России по Ярославской области

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Анастасия ВязигинаАнастасия Вязигина
Анастасия Вязигина
заместитель главного редактора
Авария с мотоциклом ДТП Пострадавший водитель
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Комментарии
2
Гость
32 минуты
всегда пишите через сколько часов приехала скорая помощь
Гость
8 минут
Мотоциклист всегда строго соблюдал ПДД и никогда не превышал разрешенную скорость!
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