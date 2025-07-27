Школьница родила сына в туалете отеля и выбросила младенца, а за буллинг подросткам грозят жесткие наказания: итоги недели

Ради преступления несовершеннолетняя специально сняла номер в гостинице Источник: Владислав Лоншаков / E1.RU

Каждый день в мире происходит множество событий, уследить за всеми просто невозможно. Поэтому мы собираем самое главное в этом дайджесте. Сегодня подводим итоги уходящей недели, где расскажем о происшествиях, законопроектах и о том, что нас ждет впереди.

Авиакатастрофы в мире

На этой неделе случилось несколько трагедий, в которых погибли десятки людей. Одна из них произошла в Дакке. В результате падения самолета ВВС Бангладеш погибли, по меньшей мере, 27 человек. Всего на борту находилось 230 пассажиров. Данными о жертвах поделился представитель Минздрава Бангладеш Сайедур Рахман.

По его информации, для уточнения некоторых данных погибших потребуется проведение ДНК-тестов. Сейчас, по сведениям спикера, в больницах находятся около 170 человек.

«Среди погибших 25 детей, многим из которых меньше 12 лет, а также пилот самолета и учительница», — подытожил Сайедур Рахман.

Еще одно крушение самолета случилось в Приамурье в России. Трагедия с Ан-24 унесла жизни 48 человек. По данным регионального МЧС, погибли 42 пассажира и 6 членов экипажа. Среди погибших оказались пятеро несовершеннолетних.

Борт вылетел из Благовещенска в Тынду 24 июля. После ухода на второй круг при посадке в Тынде связь с экипажем самолета пропала. Позже стало известно о крушении. Обломки самолета обнаружили в 16 километрах от города Тынды.

На видео последние минуты полета Ан-24 Источник: Mash / Telegram

Собрали всё, что известно о крушении в одном видео Источник: Городские медиа

По информации директора аэропорта города Тынды, при падении Ан-24 произошло возгорание самолета. К месту крушения не могли подобраться несколько часов. Спасатели до сих пор занимаются ликвидацией последствий на месте крушения. Подробности о трагедии мы рассказали в хронике.

27 июля в международном аэропорту Денвера из-за проблем шасси во время взлета загорелся самолет. К счастью, лайнер с 173 пассажирами не успел подняться в небо.

Экстренно была проведена эвакуация всех находящихся на борту по надувному трапу. Пять человек получили травмы, им помогли врачи на месте, еще одного пассажира госпитализировали.

Авиакомпания American Airlines подтвердила, что у самолета возникла проблема с шиной. Пассажиры вылетят в Майами на другом самолете. Инцидент привел к масштабным задержкам рейсов.

На видео видно, как пассажиры выбираются из самолета по надувному трапу Источник: Комсомольская правда / Telegram

Массовые сокращения и снижение зарплат в России

В этом году большинство компаний планируют сокращения в своих штатах. По оценкам Центробанка, сейчас их доля составляет 11,5%, что почти в два раза больше показателя 2024 года. При этом всё меньше компаний, которые планируют повышать зарплаты своим сотрудникам.

«В июне 2025 года в сравнении с январем 2025 года увеличилась доля предприятий, которые ожидают сохранения числа занятых без изменений (65% против 62% опрошенных в январе 2025 года), а также доля тех, кто планирует сократить число работников (11,5% против 6,9% в январе 2025 года). В этих условиях отдельные компании уже сокращают персонал, вводят режим неполной занятости, предоставляют внеплановые отпуска», — сообщается в докладе Банка России.

Такую проблему собираются решать за счет повышения производительности труда. Предприятия начинают выбывать из «зарплатной гонки», потому что не могут больше перекладывать свои издержки на оплату труда в цены. Подробности о том, как будет складываться ситуация в ближайшем будущем, мы рассказывали здесь.

Ключевую ставку вновь снизили

На этой неделе произошло очередное снижение показателей ключевой ставки. На этот раз Центробанк установил ключевую ставку на уровне 18%.

По прогнозам ЦБ, базово ключевая ставка в 2025 году будет в диапазоне 18,8–19,6% и снизится до 12,0–13,0% лишь в 2026 году. Инфляция при этом должна опуститься до уровня 6,0–7,0% в этом году и вернуться к плановым 4% в следующем.

Однако, по мнению экспертов, регулятор может вернуться к повышению. Аналитик по макроэкономике УК «Ингосстрах-Инвестиции» Александр Иванов рассказал Городским медиа, что наибольший риск в ближайшей перспективе представляет курс доллара. Кроме того, ключевая ставка может вырасти и в случае нового расширения возможностей для массового кредитования.

Существует еще и третий фактор для повышения показателей ключевой ставки. Подробнее о нем мы рассказали здесь.

Резкое повышение МРОТ в России

Изменения в ближайшем будущем могут произойти и в показателях МРОТ. Его хотят повысить до 27 093 рублей в 2026 году. С таким предложением выступил Минтруд.

МРОТ — это сумма, меньше которой работодатель не может платить сотрудникам. С учетом этого показателя рассчитывают минимальный размер отпускных, больничного, в том числе по беременности и родам, а также пособия по уходу за ребенком до полутора лет и некоторые другие социальные выплаты.

«С учетом сложившегося уровня медианной заработной платы в 2026 году минимальный размер оплаты труда предлагается установить на уровне 27 093 рублей. Таким образом, МРОТ увеличится на 20,7%, то есть выше инфляции», — сообщил министр труда и социальной защиты РФ Антон Котяков.

Такое решение, как он пояснял ранее, затронет свыше 4,5 млн человек.

Новая строка в платежках ЖКУ

В платежки ЖКУ могут добавить новую строку и обязать россиян платить — за текущий ремонт. Такие поправки предложили внести в Жилищный кодекс депутаты Госдумы от «Единой России».

По информации депутатов, изменения необходимо внести для «совершенствования процедуры планирования текущего ремонта, порядка начисления платы за содержание жилых помещений, повышения прозрачности и целевого расходования средств, собранных с жильцов».

Платеж будет самостоятельный, но в составе платы за содержание жилого помещения. При этом если текущий ремонт не требуется, то собственники не будут ничего платить. Однако пока до конца не ясно, уменьшится ли размер платы за содержание жилья после вычета из нее средств за текущий ремонт. Зампред комитета Госдумы по строительству и ЖКХ Светлана Разворотнева допускает такой сценарий.

В России разработали законопроект по буллингу в школах

Школьников теперь будут наказывать за травлю. Это будет не просто выговор и профилактические беседы, а целый процесс.

Законопроект впервые дает юридическое определение буллинга и предлагает отделять его от обычных школьных конфликтов. Ключевые признаки — систематичность, преднамеренность и унижающий характер. В случае подтвержденной травли агрессора смогут временно изолировать от коллектива.

Самой жесткой мерой по отношению к ребенку, который регулярно применял насилие к одноклассникам, станет временная отправка в учебно-воспитательные организации. Информацию об этом «Ведомостям» подтвердил источник в Госдуме, знакомый с содержанием документа.

Изменения для школьников с нового учебного года

Для старшеклассников в России придумали новый специальный курс, который может дать подросткам целую профессию. Речь идет об уроках по навыкам ухода за детьми.

После завершения курса школьники могли бы обретать профессию бебиситтеров — помощников воспитателя. С таким предложением выступил Сергей Рыбальченко, глава комиссии Общественной палаты по демографии, защите семьи, детей и традиционных семейных ценностей.

Кроме того, автор инициативы предложил начислять за такую работу дополнительные баллы для поступления в вуз. По его мнению, поначалу подростки могут работать волонтерами, добровольцами и присматривать, например, за соседскими детьми.

Начальные классы тоже ждут изменения в учебной программе, но они коснутся новых нормативов учебной нагрузки. С 1 сентября учебная нагрузка для первоклассников составит от 20 до 21 часа в неделю, а для учеников вторых-четвертых классов — от 23 до 26 часов в неделю. Указанные параметры могут варьироваться в зависимости от выбранных образовательных программ.

Штрафы за поиск экстремистского контента

На этой неделе Госдума приняла законопроект о штрафах за поиск экстремистского контента в интернете. Они будут грозить тем, кто намеренно их ищет и уже «на карандаше» у правоохранителей, а в целом с принятием поправок «ни для кого ничего не поменяется». Разобрались, стоит ли россиянам действительно бояться, и объяснили, в чем суть законопроекта, здесь.

В России предложили новые ограничения на продажу алкоголя

В России предлагают открывать не более чем один алкомаркет на пять тысяч жителей. Такую идею выдвинул Сергей Рыбальченко, председатель комиссии Общественной палаты по демографии, защите семьи, детей и традиционных семейных ценностей. Более того, он предлагает вовсе убрать алкомаркеты из многоквартирных домов.

«Нужно сокращать количество алкомаркетов, более того, привести это всё к мировым стандартам. Нельзя размещать более одной точки на 5 тыс. жителей, особенно это касается крупных городов, где нужно убрать алкомаркеты из многоквартирных домов. То же самое и с „наливайками“», — сказал Рыбальченко.

Эксперт отметил, что наличие таких магазинов в шаговой доступности приносит людям проблемы. Он добавил, что алкомаркеты при домах доставляют неудобства жителям и способствуют развитию алкоголизма.

Круглогодичный призыв в армию

В Госдуму внесли законопроект, по которому призывать на срочную службу будут круглый год. По информации главы комитета по обороне Андрея Картаполова, процедуры станут удобнее для призывников, а военкоматы будут работать спокойно, без «штурмовщины и авралов». Уклониться же от армии станет сложнее, ведь исчезнут паузы между весенним и осенним призывами. Какие еще изменения ждут призывников согласно новому законопроекту, мы рассказали здесь.

Земле грозит новая пандемия

NASA планирует получить образцы грунта с Марса в 2030 году. Для этого агентство собирается направить туда астронавтов или найти более дешевый способ получить их. Однако они представляют смертельную опасность для людей на Земле.

Mirror пишет, астробиолог Барри Ди Грегорио опасается, что астронавты на Марсе погибнут «прямо в эфире» из-за смертельно опасных инопланетных патогенов. NASA заявляет, что рассчитывает доставлять образцы на Землю в рамках менее дорогостоящих миссий, пока не уточняя, как именно это будет реализовано.

Ди Грегорио, почетный научный сотрудник Букингемского центра астробиологии, опасается, что возвращаемые образцы будут заражены болезнями. С аналогичным предупреждением выступил автор книги «Открытия на хребте Веры Рубин, следы ископаемых на Марсе». Он утверждает, что они приведут к пандемии, которая будет хуже, чем COVID-19.

Пожары и инфекции на турецком побережье

Опасная бактерия Vibrio грозит туристам турецкого побережья. Эта инфекция может вызвать холеру. Туристы рискуют заразиться, плавая в Мраморном, Эгейском и Средиземном морях, предупредил специалист по урологии стамбульской больницы Florence Nightingale, доктор Угур Аферин.

Кроме холеры, заражение этими бактериями может привести и к заболеваниям кожи. Еще заразиться можно при употреблении морепродуктов. Vibrio parahaemolyticus может передаваться через моллюсков, например через сырых устриц. В этом случае человеку грозят боли в животе, рвота, диарея и лихорадка.

Инфекции не единственная угроза для отдыхающих на турецком побережье. В стране четвертый день бушуют лесные пожары, огонь охватил несколько провинций. Погибло не менее 10 человек.

Лесной пожар в районе Сафранболу в турецкой провинции Карабюк Источник: Фобос. Катаклизмы и катастрофы природы / Telegram

Россиянам в Турции советуют быть максимально внимательными и следить за новостями из-за лесных пожаров, сообщил Telegram-канал «Первый туристический» со ссылкой на российское посольство.

Лесной пожар в Бурсе перекрыл трассу Источник: Anadolu

Огонь уже вплотную приблизился к Бодруму, Мармарису, Манавгату и аэропорту Антальи. Эвакуацию пока не объявляли.

Огонь вплотную приблизился к нескольким туристическим районам и аэропорту Антальи Источник: CNN Türk

Итоги третьего раунда переговоров РФ и Украины

На этой неделе в Стамбуле прошел третий раунд переговоров России и Украины. Стороны обсудили прекращение огня, обмен военными и гражданскими, возвращение украинских и российских детей на родину, а также встречу двух президентов.

Глава российской делегации Владимир Мединский заявил, что все договоренности по гуманитарным трекам с прошлых раундов выполнены. Однако он отметил, что стороны долго обсуждали меморандумы, которые передали друг другу в прошлый раз. Продолжат ли страны дальнейшие контакты и другие подробности встречи, мы рассказали здесь.

Конфликт между Таиландом и Камбоджей

Пока РФ и Украина пытаются урегулировать конфликт, Таиланд и Камбоджа развязали войну. На границах стран произошло вооруженное столкновение. С тех пор ситуация развивалась: стороны то проводили атаки, то призывали к миру. В регионах введено военное положение.

Тайские пограничники патрулируют границу Источник: Королевская армия Таиланда / Assotiated Press

Тайские жители в эвакуационном центре Источник: Sakchai Lalit / Assotiated Press

После телефонного разговора с президентом США Дональдом Трампом страны договорились о немедленном и безоговорочном прекращении огня при прямом посредничестве президента США. Об этом сообщил премьер-министр Камбоджи Хун Манет в своих соцсетях.

Однако через пару часов в Таиланде заявили о возобновлении боев на спорном участке границы с Камбоджей.

«Идет обстрел со стороны Камбоджи тяжелыми вооружениями, в том числе системами залпового огня, войска Таиланда отвечают огнем ствольной артиллерии», — рассказали в руководстве региона королевства.

На видео из Сети, как утверждается, — стрельба из РСЗО в сторону Таиланда Источник: Trending Now

Момент запуска боеприпасов из системы залпового огня Источник: HokRen61299 / X

Жуткое убийство годовалого ребенка в Омске

16-летняя девушка сняла гостиничный номер в Омске, где родила здорового мальчика. После этого подросток избавилась от малыша, задушив его.

«18 июля при уборке номера в гостинице, расположенной по улице 5-й Путевой в Омске, горничной было обнаружено тело новорожденного. Следственным управлением СК России по Омской области по данному факту возбуждено уголовное дело. В результате осмотра места происшествия, а также в результате проведения следственных действий и оперативных мероприятий была установлена личность подозреваемой. Несовершеннолетняя умертвила своего новорожденного ребенка в одной из гостиниц города Омска, после чего скрылась с места преступления», — рассказали в Следственном комитете по Омской области.

В ходе расследования выяснилось, что девушка жила под Омском. Ее задержали у себя дома, куда она вернулась после совершения преступления. Подозреваемую обвиняют по ст. 106 УК РФ (убийство матерью новорожденного ребенка), проводятся следственные действия, направленные на выяснение всех обстоятельств совершенного преступления.

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