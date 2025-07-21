«Ты принадлежишь нам!»: что на самом деле случилось с Марией Ковальчук — искалеченной в Дубае моделью

Мария стремилась к красивой жизни, но теперь она прикована к инвалидному креслу Источник: maryia_kavalchuk / Instagram.com (экстремистская организация, деятельность запрещена на территории РФ)

В марте 2025 года весь мир обсуждал историю Марии Ковальчук — украинской ню-модели, которую обнаружили на обочине дороги в Дубае с многочисленными переломами. О ней писали мировые издания, но до сих пор никто толком не мог рассказать, что на самом деле произошло с женщиной. Это знала только сама Ковальчук, но она долгое время находилась в реанимации без сознания. Теперь она пришла в себя и объяснила, как едва не поплатилась жизнью во имя легких денег.

Кто такая Мария Ковальчук

Мария Ковальчук — молодая, но подающая надежды onlyfans-модель. По ее словам, интимный блог она вела ради денег: откровенные фото и видео приносили ей от 155 до 235 тысяч рублей в месяц.

Мне в целом нравится снимать контент, но, естественно, такие страницы мне нужны были ради заработка. Мария Ковальчук

До весны 2025 года она была известна узкому кругу заинтересованных в подобном контенте людей, но в марте ее имя прогремело на весь мир, после того, как дубайские СМИ рассказали о едва живой блондинке с переломом позвоночника и конечностей, найденной на обочине дороги. Вскоре личность женщины установили, а писать о ней начали уже все мировые издания.

Причем данные основывались по большому счету на догадках и «инсайдерской информации». Потому что никто не мог рассказать, как Ковальчук оказалась на обочине, кроме нее самой. Сначала говорили, что ее, наигравшись, выбросили из машины неизвестные. Позже упоминали скандальные треш-вечеринки Porto Party, на которых шейхи делают с женщинами всё, что захотят. Об этом упоминала в частности юрист Катя Гордон.

— Скандал с вечеринками Porto Party в англоязычном сегменте гремит уже больше года, — писала тогда Гордон. — В Сети гуляют видео, где, предположительно, шейхи избивают девушек, стригут им волосы и делают с ними всякое… Девушки, женщины, а также их матери! Не идите за деньгами на подобные мероприятия. Вас могут и убить.

Эту версию подкрепляло еще и то, что 9 марта, в день своего 20-летия, Ковальчук звонила матери и сообщала ей, будто направляется на вечеринку с некими арабами. После этого о блондинке ничего не было слышно. Родители модели были уверены: их дочь попала в сексуальное рабство и над ней жестоко поиздевались, оставив умирать на дороге.

Так выглядела Мария до трагедии Источник: maryia_kavalchuk / Instagram.com (экстремистская организация, деятельность запрещена на территории РФ)

Вскоре в этой истории начала фигурировать некая стройка, якобы ню-модель могла упасть с высоты, спасаясь от опасности. Писали, будто она пробралась на стройку, пытаясь уйти от кого-то, кто угрожал ее жизни. Но тут же появились свидетели, рассказавшие, что ни от кого Ковальчук не убегала, а своими ногами, зареванная, в полном смятении и одиночестве пришла к закрытой строительной площадке.

— Она рыдала, выглядела потерянной, будто не знала, куда себя деть, — рассказывали тогда неназванные свидетели.

Эти показания наталкивали следствие на версию о попытке самоубийства.

Какая из версий наиболее правдива, долгие месяцы никто не мог сказать. По сути, наверняка об этом происшествии было известно только одно: тело Ковальчук настолько пострадало, что опознать ее удалось только по татуировкам.

«Всё хорошо, ребята нормальные»

Придя в себя, Мария Ковальчук дала интервью Ксении Собчак, где рассказала, что в тот злосчастный день она действительно оказалась на вечеринке, только не с шейхами, а с вполне себе русскоговорящими молодыми людьми.

Со слов женщины, в Дубай она прилетела, чтобы сделать красивый контент для соцсетей, и это привело ее на вечеринку, где она познакомилась с 19-летним Артемом Папазовым, сыном донецкого бизнесмена. Тогда их знакомство ограничилось общением.

На фото, как утверждает Мария, тот самый Артем и его родители Источник: Осторожно, Собчак! / YouTube

В следующий раз Мария встретила Папазова, когда выселялась из гостиницы. В тот день она должна была вылетать в Таиланд, но проспала рейс. Артем предложил ей переночевать в его номере, а на следующий день вместе с его друзьями улететь в Таиланд на частном джете. Ковальчук согласилась.

Папазов в номере оказался не один, а в компании других детей состоятельных отцов — 29-летнего друга Александра, также сына состоятельного отца, и двух девушек — 19-летней блогерши Александры Мерцаловой и 16-летней Милены Долгановой.

Ковальчук утверждает, что оказалась в гостиничном номере в компании этих людей Источник: Осторожно, Собчак! / YouTube

— Ребята были полутрезвые, они с вечеринки приехали. И в целом на протяжении суток всё нормально проходило. Мы общались, обсуждали нашу поездку в Таиланд. Я даже позвонила маме, сказала, что всё хорошо, ребята нормальные. При них же позвонила, перестраховалась, — рассказывает Мария.

«Ты принадлежишь нам. Будем делать всё, что хотим»

Но оказалось, что новые знакомые Ковальчук ни в какой Таиланд не торопились. Вместо этого они затарились алкоголем и пошли в отрыв, но быстро проиграли спиртному, стали агрессивными и запретили новой знакомой покидать номер. Ковальчук восприняла это как игру, решив, что Артем и Александр просто хотят с ней повеселиться, и даже не пыталась уйти. Однако она быстро поняла, что в ситуации, в которой она оказалась, нет ничего забавного.

— Пошли какие-то агрессивные толчки, стали подшучивать: «Ты принадлежишь нам. Будем делать всё, что хотим». Я это пыталась воспринимать как шутку, потому что это было странно, — говорит Мария. — Они начали вести себя неадекватно, разбивать бутылки, весь пол был усыпан стеклом. Там было невозможно ходить. Дальше они начали запугивать, разбивать стекла, забрали личные вещи, в которых находился паспорт.

И одна из девчонок, Александра Мерцалова, надела мое платье и просто вышла из отеля. Мария Ковальчук

Несмотря на то что Мария оказалась раздетой в компании едва знакомых людей, она уверяет: интима между ними не было, парни делали намеки сексуального характера, но дальше дело не зашло, принудить ее никто не пытался. Тем не менее женщина начала всерьез бояться.

— Я попыталась вырваться на балкон к соседям, чтобы попросить о помощи. Артем и Александр меня затащили обратно. Пока они были на балконе, я выбежала из отеля. Они последовали за мной, — рассказывает женщина.

«У меня просто память оборвало»

Скрываясь от неадекватов, Мария забежала в соседнее здание. Им и оказался тот самый недострой.

— Я просто сидела на этаже и слышала голоса внизу, что они где-то рядом. В момент у меня просто память оборвало, — рассказывает Мария. — Скорее всего, был удар по голове. Следующая сцена — помню, что я просила о помощи мимо проезжающую машину, которая остановилась уже и вызвала скорую с полицией. Я была в отельном халате.

Что могло происходить, Ковальчук не знает, но считает, что ее либо избили, либо сбросили, «потому что травмы были похожи на избиение или падение». Также женщина заверяет: сексуального насилия не было. Объяснения поступку парней она не находит.

— Сбросили, возможно, чтобы я не рассказывала о том, что они говорили. Что я принадлежу им… Что я буду делать то, что они хотят… Может, они боялись этого, — считает Мария. — Либо это просто было под алкоголем. Какое-то невменяемое состояние. Употребляли ли они наркотики? Употребляли белый порошок.

Что сейчас с Марией Ковальчук

С того дня, как она оказалась в больнице, Ковальчук перенесла девять сложных операций. Как только появилась возможность покинуть Дубай, Мария вместе с матерью Анной переехала в Норвегию, чтобы никто не добрался. Передвигаться самостоятельно бывшая ню-модель сейчас не может, только на инвалидном кресле. Но постепенно она восстанавливается.

Источник: Осторожно, Собчак! / YouTube

Мария хотела бы вспомнить, что с ней случилось в том самом недострое, а ее мать делает всё возможное, чтобы дочь забыла этот страшный опыт, и у нее только один вопрос к обидчикам: