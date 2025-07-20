«Она — кукла Барби». Считал себя санитаром и оставлял на телах загадочный символ. История маньяка-таксиста

Душитель держал в страхе многих Источник: Евгения Бикунова / 93.RU

В народе его называли санитаром, кубанским Чикатило, маньяком-таксистом. 20 лет назад Леван Ароян держал в страхе весь Краснодарский край. Ему было 32 года, и он работал таксистом. Был красавцем, поэтому жертвы попадались легко. Преступник признался в убийстве 15 жертв, но не исключено, что тех, кто погиб от его рук, больше. Редакция 93.RU вспоминает историю страшных убийств.

«Девушка бежала по кладбищу, спотыкаясь о могильные плиты. Страх гнал ее в противоположную от выхода сторону. Преследователь черной тенью скользил позади. Он забавлялся, понимая, что жертве некуда деваться. Погоня закончилась внезапно: в два прыжка он настиг ее и схватил за волосы. „Куда же ты, красавица? Мы еще не закончили нашу викторину. Вопрос номер три: сколько стоит любовь?“» — так начиналась программа на НТВ «Кубанский душитель» (18+) из цикла «Цена любви» в 2005 году.

Круги с полосами на теле

Летом 1996 года в Краснодаре начали исчезать девушки. Первой без вести пропала 25-летняя Виктория Шварлис. Родители забили тревогу: дочь уехала на пару часов по делам и не вернулась. У девушки положительная характеристика, поэтому оснований полагать, что она уехала, не было, говорил следователь по особо важным делам прокуратуры края Михаил Шитов. Через трое суток милиция приняла заявление о пропаже. Еще через день мальчишки нашли обугленное тело в лесополосе возле поселка.

Фотографии из материалов дела Источник: «Кубанский душитель» из цикла «Цена любви» / телеканал НТВ

На теле были написаны иероглифы, жертва была обожжена, но установили, что это пропавшая Шварлис. Ее вещи были разбросаны рядом, девушку не ограбили, при ней остались даже деньги. Пропали только недорогие серьги. Эксперты решили: жертву не насиловали. Ее задушили, облили бензином и сожгли. Но перед этим губной помадой на лице нарисовали символ — круг с полосами.

В сюжете НТВ сказано, что символ был нарисован на лице жертвы. Приводятся материалы дела прокуратуры Прикубанского округа, сверху видно имя Вадима Бугаенко — тогдашнего следователя прокуратуры и будущего главы краевого СК. В материалах уголовного дела сказано, что рисунок находился в центре грудной клетки, был нарисован веществом красного цвета неизвестного происхождения.

Такой символ находили на теле жертв Источник: «Кубанский душитель» из цикла «Цена любви» / телеканал НТВ

Исследуя символы, следователь Шитов не исключал версию сатанизма. Но что означает знак, никто не понимал. Сначала оперативники решили, что в Краснодаре появилась секта. Следователь изучил литературу по оккультизму, но не нашел там похожих символов. Не было ни свидетелей, ни улик, ни подозреваемых.

Следствие зашло в тупик, тем временем в Краснодаре продолжали исчезать девушки. Чаще всего это были студентки или те, кому по разным причинам нужно было уехать на любом транспорте, в том числе на попутном. Всех пропавших в последний раз видели на остановках. Но разговоры с водителями транспорта и таксистами не помогли.

Почти все девушки исчезли на остановке в одном и том же районе

1998-й, осень. На берегу оросительного канала в поселке нашли тело Елены Черноивановой. Почерк тот же: девушку задушили, облили бензином и подожгли. Изнасилования не было. И снова на лице нашли символ, а у жертвы при себе остались все вещи, кроме золотого кольца. Сходство было очевидным. Следователи предположили, что и другие пропавшие могли стать жертвами одного убийцы.

Источник: «Кубанский душитель» из цикла «Цена любви» / телеканал НТВ

Начальник криминалистического отдела прокуратуры Краснодарского края Валерий Хан рассказывал, что девушки практически всегда пропадали в одном месте — на определенной остановке. Там организовали подставных девушек, которые специально останавливали машины и просили подвезти. В течение двух недель милиционеры ловили частников на этой улице: они были в коротких юбках, с ярким макияжем и в золотых украшениях. Это не помогло.

Слухи о маньяке уже начали ползти по городу. Весной 2001 года продолжалось расследование убийств двух девушек — Виктории Шварлис и Елены Черноивановой. Следователи уже начали сомневаться: а жив ли еще преступник? Или он уехал из города? В этот момент поступило сообщение: на 16-м километре Ростовского шоссе нашли тело девушки с полосой от удавки на шее. Никаких следов изнасилования, но тело не было сожжено. Это тот же убийца или его подражатель?

Виктория и Елена Источник: «Кубанский душитель» из цикла «Цена любви» / телеканал НТВ

Загадочное тело на кладбище

В течение пары месяцев 2001-го в Краснодаре исчезли еще три девушки: Ирина Нищенко, Валентина Яковлева и Юлия Павлова. Все они спешили домой и остановили частников. В Краснодаре началась паника, люди боялись ездить в такси и говорили о таксисте-маньяке.

Когда стало ясно, что все эти преступления совершил один человек, в Краснодаре создали следственно-оперативную группу с лучшими следователями. Тогда же убийца получил прозвище «маньяк-таксист».

После серии 2001 года началось затишье. Однако весной 2002 года рабочие ранним утром приехали устанавливать памятник на кладбище. На соседней могиле они заметили тело девушки. Оно лежало на спине, раскинув руки, — это была Елена Федулова.

Тело, найденное на кладбище Источник: «Кубанский душитель» из цикла «Цена любви» / телеканал НТВ

У девушки пропали украшения, но подарки, которые она везла коллегам, преступник не тронул. Старший оперуполномоченный уголовного розыска Прикубанского округа Краснодара Виталий Шамраев 20 лет назад рассказывал, что личность погибшей установили не сразу. На ее шее была видна странгуляционная борозда. Эксперты пришли к выводу, что это была удавка. Но встревожило даже не это, а другая деталь: на щеке убитой губной помадой был нарисован всё тот же знак.

Оперативники проверяли всех водителей, психически больных и находящихся на учете с расстройством. Образовался треугольник: Прикубанский округ Краснодара, Северский, Славянский, Красноармейский районы, Абинск. Если провести линии, получится треугольник — закольцованная дорога. Преступник работал на этом пятачке.

Тело преступник бросил возле могилы Источник: «Кубанский душитель» из цикла «Цена любви» / телеканал НТВ

Отдал бабушке паспорт и уехал на «Волге»

Весной 2002 года Татьяна Дрижд ушла на работу в аудиторскую фирму. Она жила с бабушкой Евдокией, которая вечером ждала ее домой, но внучка так и не вернулась. Пенсионерка переживала, но, когда задремала ночью, в дверь позвонили. На площадке стоял крупный мужчина кавказской национальности. Он сказал, что нашел на улице паспорт Татьяны. Незнакомец ушел, а пенсионерка успела заметить из окна отъезжающую «Волгу».

Пропавшая Татьяна Дрижд Источник: «Кубанский душитель» из цикла «Цена любви» / телеканал НТВ

Тело Татьяны нашли на следующий день в 35 километрах от Краснодара в дренажном канале. Черты те же: полоса на шее, рисунок, никаких следов изнасилования. Только в этот раз вместе с украшениями пропал мобильный телефон.

Следователи проверили мобильный и выяснили, что с него дважды звонили за последние сутки. К тому моменту девушка уже была мертва, заключили эксперты. Оперативники узнали, что первый звонок был молодой женщине Оксане с ребенком. За ней установили скрытое наблюдение.

Тела находили в полях Источник: «Кубанский душитель» из цикла «Цена любви» / телеканал НТВ

Второй абонент находился в офисе крупной фирмы. И это была первая удача следствия за столько лет: он был в соседнем здании от того, где перед смертью работала Татьяна Дрижд. Это натолкнуло на мысль, что убийца с жертвой работали по соседству.

Крупный бизнесмен или его сын?

Во время слежки за Оксаной выяснилось, что к ней приезжал директор соседней фирмы, из которой был второй звонок, Вахтанг Ароян. Это удивило следователя, ведь это крупный бизнесмен и уважаемый в городе человек. Его начали проверять и выяснили, что он всё время находился на виду у коллег, да и машину практически не водил: у него был свой шофер. Во многих случаях у него было 100-процентное алиби. Вахтанг искренне предложил помощь в раскрытии преступления. Особенно его взволновало убийство Дрижд, ведь она работала по соседству.

Позже он сообщил следователям, что его сын Леван видел, как Татьяна села в белые «Жигули». Он привел в отдел 32-летнего сына, который работал у него водителем и личным помощником. Однако во время допроса следователям стало ясно: версию про белую легковушку мужчина придумал. Он начал говорить что-то невнятное, а затем внезапно признался в убийстве Татьяны.

Леван Ароян сам признался в убийствах Источник: «Кубанский душитель» из цикла «Цена любви» / телеканал НТВ

На допросе он рассказал, что предложил девушке заняться сексом за деньги. После согласия задушил ее. По его же словам, сделал он это, потому что она захотела денег. Он говорил и про другие преступления.

— Его преследовал преступный кураж. Он получал удовольствие от совершения преступлений. Он в красках и подробностях потом об этом рассказывал, — говорил Шитов в 2005 году.

Психические проблемы с детства и измена

Всё началось еще в юности. Однажды Леван с ножом в руках напал на кондуктора в транспорте. Отец был в ярости, а парню грозило заключение. Его обследовала медицинская комиссия и пришла к выводу: у подростка психическое расстройство. Левана отправили в больницу, но быстро отпустили.

Вскоре он снова попался на грабежах в компании сверстников. Всех осудили, а он оказался в психбольнице как невменяемый. Через пару месяцев мальчика снова отпустили. Оперативники считают, что это укрепило его мысль: чтобы он ни сделал, наказания не будет.

По словам следователей, Леван Ароян был очень высокого роста, физически сильный. Но у него не складывались отношения с девушками. Парень стал считать всех женщин продажными. Отношения ему заменила машина, которую он называл женой, — об этом рассказывал следователь Шитов.

Ароян был очень высокого роста Источник: Вне закона: Ядовитая любовь / Пятый канал

Однажды Леван влюбился в Оксану, она ответила ему взаимностью. Он хотел связать с ней жизнь, но девушка с опаской относилась к ухажеру, потому что он часто проявлял агрессию и становился неуправляемым. Остановить его мог только отец — Вахтанг Ароян. В какой-то момент девушка сблизилась с его отцом и вступила с ним в отношения.

Леван всё почувствовал и начал следить за девушкой. Так он узнал, что Оксана встречается с его отцом. Но ему он сделать ничего не мог. Уже на следующий день он остановился подвезти девушку и совершил первое убийство.

Ароян во время следственных действий Источник: «Кубанский душитель» из цикла «Цена любви» / телеканал НТВ

Как Ароян выбирал жертв и почему убивал?

Первой жертвой стала студентка Виктория, которая задержалась в институте и спешила домой. Он повез ее в сторону Славянска-на-Кубани, но «она не доехала» — так говорил сам Ароян на допросе. Он остановил машину в лесополосе, вытащил Викторию и начал спрашивать, сколько стоит любовь. Он считал себя «санитаром»: если девушка соглашалась взять деньги даже из чувства страха, он убивал ее.

Своих жертв Леван нес по полю и искал место, куда бросить. Он сам говорил, что не хотел портить почву, потому что там питаются животные, а трупный яд отравит воду. Помадой Виктории он нарисовал свой символ, который сам придумал, — это был знак санитара. На память он взял сувенир.

Ароян охотно показывал следователям, как убивал девушек Источник: «Кубанский душитель» из цикла «Цена любви» / телеканал НТВ

Криминалист Валерий Хан считает, что Леван Ароян был несостоятелен в плане интима. У него ничего не получалось с девушками даже за деньги — это его злило. И именно это было главной причиной убийств.

Некоторым жертвам Ароян успевал давать прозвища. Так, на вопрос следователя о том, как выглядела одна из убитых в 2001 году, Леван спокойно ответил: «Кукла Барби». Это была Юлия Павлова. В дороге она была откровенна и рассказывала о своем парне, который был зависим от наркотиков. Девушка прервала отношения, посовещалась с матерью и решила провести лето подальше от него — у бабушки в деревне. Вез ее туда Леван. Останки Павловой нашли в засохшей траве уже после задержания.

Большинство тел он спрятал в полях Источник: «Кубанский душитель» из цикла «Цена любви» / телеканал НТВ

На следственных действиях Ароян очень спокойно рассказывал об убийствах. Как он душил девушек, куда прятал тела. Он считал, что был прав и очищал город.

Не все убийства доказали

Ароян признался в 15 убийствах, но затем отказался от своих слов. Вмешались адвокаты его семьи. Следователи попали в сложную ситуацию: с момента многих преступлений прошло несколько лет, прямых улик нет, всё основано только на показаниях самого Левана. Однако он подробно описывал, во что были одеты девушки, а также детали их личной жизни. Такие тонкости мог знать только убийца. Несмотря на это, в суде удалось доказать только 5 убийств. Но и этого должно было хватить на пожизненное заключение.

Однако врачи в очередной раз признали Левана Арояна невменяемым. С диагнозом «шизофрения» суд отправил его на принудительное лечение.

Ароян отказался от показаний Источник: «Кубанский душитель» из цикла «Цена любви» / телеканал НТВ

Его отец, Вахтанг Ароян, возглавлял ОАО «Крайбыткомплект», которое основал в 1992 году. Компания занималась управлением имуществом, торговлей, строительством и другими видами деятельности. В 2023 году фирму ликвидировали. Также он несколько лет был одним из учредителей ООО «Прохлада» и занимался торговлей.

Еще в 2019 году Вахтанг Ароян судился с ОАО «Компрессорный завод „Борец“» по иску 2010 года, по которому он должен был отдать залоговое имущество — участок. Однако уже в 2022 году в материалах дел было сказано, что Ароян-старший скончался. Суды перешли к его дочери.