Более 10 человек пострадали в ДТП с автобусами в Москве: среди них дети. На место прилетел вертолет

Два автобуса с пассажирами столкнулись на остановке в Москве, сообщает департамент здравоохранения столицы. После удара один из автобусов выехал на тротуар и врезался в фонарный столб, пишут наши коллеги из MSK1.RU.
«По оперативным данным, пострадали 11 человек, в том числе 2 ребёнка. Все находятся в состоянии средней и лёгкой степени тяжести», — сообщили в Депздраве.
Как заявили в ведомстве, жизни пострадавших ничего не угрожает. На месте работают девять бригад скорой помощи и Центр медицины катастроф. Судя по кадрам, на место вызвали вертолет санавиции. Подробности случившегося выясняются.
Одного из пострадавших детей доставили в детский центр доктора Рошаля на вертолёте. По данным Депздрава, ребенку три года.
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