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Происшествия Более 10 человек пострадали в ДТП с автобусами в Москве: среди них дети. На место прилетел вертолет

Более 10 человек пострадали в ДТП с автобусами в Москве: среди них дети. На место прилетел вертолет

Публикуем фото и видео с места происшествия

73
2 комментария
Одному из пострадавших в ДТП детей&nbsp;— три года | Источник: Мосфид Новости Москвы / T.meОдному из пострадавших в ДТП детей&nbsp;— три года | Источник: Мосфид Новости Москвы / T.me

Одному из пострадавших в ДТП детей — три года

Источник:

Мосфид Новости Москвы / T.me

Два автобуса с пассажирами столкнулись на остановке в Москве, сообщает департамент здравоохранения столицы. После удара один из автобусов выехал на тротуар и врезался в фонарный столб, пишут наши коллеги из MSK1.RU.

«По оперативным данным, пострадали 11 человек, в том числе 2 ребёнка. Все находятся в состоянии средней и лёгкой степени тяжести», — сообщили в Депздраве.

Как заявили в ведомстве, жизни пострадавших ничего не угрожает. На месте работают девять бригад скорой помощи и Центр медицины катастроф. Судя по кадрам, на место вызвали вертолет санавиции. Подробности случившегося выясняются.

Источник:

МК: срочные новости / T.me

Источник: Мосфид Новости Москвы / T.meИсточник: Мосфид Новости Москвы / T.me
Источник:

Мосфид Новости Москвы / T.me

Одного из пострадавших детей доставили в детский центр доктора Рошаля на вертолёте. По данным Депздрава, ребенку три года.

Источник: Московская медицина / T.meИсточник: Московская медицина / T.me
Источник:

Московская медицина / T.me

Прочитайте несколько полезных инструкций от E1.RU. В них мы рассказываем, как помочь пострадавшему в ДТП и не навредить при этом еще больше, как реанимировать человека и как достать пассажира или водителя из разбитой машины.

Проверьте в тесте, сможете ли вы правильно оказать помощь людям, пострадавшим в ДТП.

Самую оперативную информацию о жизни столицы можно узнать из Telegram-канала MSK1.RU и нашей группы во «ВКонтакте».

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Екатерина РябчукЕкатерина Рябчук
Екатерина Рябчук
Специальный корреспондент MSK1.RU
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Комментарии
2
Гость
7 минут
к нам вертолёты не прилетят и даже скорая не приедет 😡👊
Гость
2 минуты
на вертолете в лучшую клинику, скорее всего Склифосовского, а нам фигвам и налоги с жкх для пополнения казны Хосударя
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