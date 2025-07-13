В Москве воздушный гимнаст рухнул и сломал позвоночник — вина на чужой ошибке: новости 13 июля

Труппа готовилась к выступлению Источник: Большой Московской цирк / Telegram

Каждый день в мире происходит множество событий, уследить за которыми в новостном потоке просто невозможно. Поэтому мы собираем главное в этом дайджесте. Сегодня подводим итоги 13 июля.

В России предложили удвоить маткапитал

России предложили удвоить материнский капитал, но только при одном условии. Если второй ребенок родится в течение трех лет после первого.

«Я бы предложил ввести так называемую премию за скорость — удвоить материнский капитал, если в семье появился второй ребенок в течение трех лет после рождения первого», — высказался в разговоре с ТАСС глава комиссии Общественной палаты по демографии, защите семьи, детей и традиционных семейных ценностей Сергей Рыбальченко.

Он считает, что нынешняя ситуация, когда большая часть маткапитала выплачивается за первенца, лишает родителей мотивации заводить следующих детей.

В Индии нашли россиянку, которая жила в пещере с двумя маленькими детьми

В Индии нашли россиянку, которая две недели прожила в пещере вместе со своими детьми. Как пишет портал Press Trust of India, ее имя — Нина. В местном духовном сообществе ее звали Мохи. Ей 40 лет.

У нее две дочери: шесть лет и четыре года. Их мать приехала в Индию по деловой визе восемь лет назад. Виза истекла еще в 2017 году. Однако Нина к тому времени уже давно добралась до священного города Гокарна, а затем она ушла в близлежащие холмы Раматртха.

Нина глубоко увлекается индуизмом и индийскими духовными традициями. Вероятно, это и побудило ее уйти вглубь леса. По данным телеграм-канала SHOT, женщина поставила в пещере идола и много медитировала. Так семья успела провести две недели. Потом их заметила полиция.

Лера Кудрявцева пожаловалась на проблемы с мужем

Телеведущая Лера Кудрявцева поделилась серией эмоциональных постов в своем Telegram-канале. Она рассказала о проблемах в личных отношениях.

«Думала, дно. Но снизу постучали. Реакция у людей на какие-либо события разная. Кто-то хочет выговориться и проплакаться. А я замыкаюсь, закрываюсь и молчу. Одна. Мне очень плохо сейчас. Очень. Это всё, что я могу выдавить из себя. Я устала, и больше сил у меня нет. И желания тоже. И даже жалости не осталось. Пустота», — написала телеведущая.

Кудрявцева рассказала о том, что уже долгое время борется за близкого человека, страдающего от алкогольной зависимости. Речь, вероятнее всего, идет о ее муже — хоккеисте Игоре Макарове, с которым они вместе более десяти лет. Пара воспитывает общую дочь Марию.

Кудрявцева отметила, что, несмотря на все сложности, она до сих пор чувствует ответственность за близкого человека. Позднее ведущая призналась, что пожалела, что высказалась в публичном пространстве. Подробнее о ситуации рассказали в материале.

Путин рассказал, почему не хотел быть президентом

Президент России Владимир Путин объяснил, почему 25 лет назад в разговоре со своим предшественником Борисом Ельциным заявил, что не готов быть главой государства. Об этом случае он рассказал корреспонденту ВГТРК Павлу Зарубину.

«Для меня, во-первых, это было неожиданно, а во-вторых, ну, пожалуй, да, не хотел, потому что считал, что не готов. Вот с этим было связано. Много было очень острых, сиюминутных и в то же время жизненно важных вопросов для страны, для ее сохранения, развития», — признался Путин.

По его словам, он в первую очередь думал о задачах, которые предстоит решить, и о том, справится ли он с ними.

Путин подчеркнул, что свою работу в целом и на позиции президента страны в частности старается основывать на принципе «семь раз отмерь, один раз отрежь».

В Испании начались массовые беспорядки

В Испании в городе Торре-Пачеко вспыхнули массовые беспорядки. Их спровоцировало нападение на пожилого местного жителя.

Группа молодых людей жестоко избила мужчину. Причины нападения остаются неизвестными, но, по предварительной информации, они могут быть связаны с опасным челленджем в социальных сетях.

Многие жители винят в произошедшем мигрантов. Это спровоцировало серию протестов против приезжих, которые переросли в жесткие столкновения. Люди нападали друг на друга с ножами, битами, бутылками и камнями.

Люди нападают, не боясь полиции Источник: Herqles_eng / X

Местные власти рассказали, что в ходе беспорядков пострадали пять человек и один был арестован. Представитель центрального правительства в этом регионе Мариола Гевара сообщила испанскому общественному телевидению, что по факту нападения проводится расследование.

Воздушный гимнаст разбился в Большом Московском цирке

Артист из Эфиопии, 18-летний Абель Дагим, рухнул на арену с высоты шести метров. Он выполнял трюк, но из-за ошибки другого человека не смог приземлиться безопасно.

Репетиция труппы из Эфиопии Источник: Большой Московской цирк / Telegram

Гимнаста госпитализировали в крайне тяжелом состоянии. По данным 112, у него черепно-мозговая травма и перелом позвоночника.

Труппа приехала в Москву на гастроли только три дня назад. Всё случилось на репетиции перед первым выступлением. Они отрабатывали номер на основном манеже. На репетиции дежурил врач, он подбежал к акробату уже через несколько секунд после ЧП.

Источник: ZАПАШНЫЙ / Telegram.com

Эдгард Запашный объяснил, что вина за трагедию висит на пассировщике.

«Есть такая профессия в цирке — пассировщик. Хороший пассировщик — на вес золота. Когда артист выполняет сложный трюк в несколько оборотов и приземляется ногами на страховочный мат, то иногда, по инерции, продолжает крутиться дальше, и задача пассировщика, который для этого и находится на манеже — остановить это вращение, подставив собственный корпус.

На данном видео зафиксирована ошибка пассировщика, который пропустил этот самый момент и не подстраховал исполнителя сложного трюка (на видео он справа от страховочного мата)», — рассказал Запашный.

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