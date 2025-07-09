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Происшествия Пятилетний ребенок закрыл собой мать от взрыва: что известно об атаке ВСУ на пляж в Курске

Пятилетний ребенок закрыл собой мать от взрыва: что известно об атаке ВСУ на пляж в Курске

Несколько человек погибли на месте

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Россию пытались атаковать 86 дронов | Источник: Роман Данилкин / 63.RUРоссию пытались атаковать 86 дронов | Источник: Роман Данилкин / 63.RU

Россию пытались атаковать 86 дронов

Источник:

Роман Данилкин / 63.RU

Пятилетний ребенок пытался закрыть своим телом маму, чтобы спасти ее во время атаки на пляж в Курске. Об этом сообщил врио главы региона Александр Хинштейн в своем telegram-канале. 

«Куряне — настоящие герои. По словам очевидцев, 5-летний Анатолий закрывал собой маму. Настоящий мужчина: не испугался, не растерялся, кинулся спасать самого близкого человека. У него тяжёлые ожоги, сейчас он в реанимации. Будем переводить ребенка вместе с мамой в Москву», — сказал Хинштейн. 

Пострадавшим оказали необходимую помощь

Источник:

Александр Хинштейн / Telegram

Еще один раненый — парень, который шел мимо пляжа, добавил врио губернатора. «Услышал, как кричат женщины и ребенок, бросился на помощь. В этот момент сдетонировал боеприпас. До глубины души тронут тем, как наши жители все до единого старались помочь друг другу», — рассказал Александр Хинштейн. 

Шесть пострадавших доставили в Курскую областную больницу. Трое раненых включая ребенка находятся в тяжелом состоянии. Врио главы региона навестил их и пожелал скорейшего выздоровления. Он призвал соблюдать меры безопасности в случае объявления воздушной тревоги и не рисковать жизнью. 

Врио губернатора рассказал об атаке

Источник:

Александр Хинштейн / Telegram

Атака на городской пляж в Курске прошла в ночь на 9 июля. Три человека погибли на месте. Также ранее под удар попал частный дом в селе Карыж Курской области. При атаке пострадал 70-летний мужчина, который оказался под обломками. У него осколочные ранения лица и ранение глаза. Его уже госпитализировали.

Беспилотники атаковали и город Рыльск. Удары пришлись на корпус ЦРБ, здание скорой помощи и здание ЗАО «Агрофирма Рыльская». Пострадали два человека: у 30-летней женщины резаная рана груди, у 51-летней — осколочное ранение правого бедра.

В здании начался пожар

Источник:

Александр Хинштейн / Telegram

Всего за прошедшую ночь над россией перехватили 86 украинских беспилотников самолетного типа:

  •  23 БПЛА — над территорией Курской области;

  • 16 дронов — над Брянской областью;

  • 15 беспилотников — над Тульской областью;

  • 12 БПЛА — над Белгородской областью;

  • 12 дронов — над Орловской областью;

  • 4 БПЛА — над территорией Московского региона, в том числе 2 БПЛА, летевших на Москву;

  • 2 беспилотника — над Смоленской областью;

  • по одному над  Воронежской и Рязанской областями.

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Елена МальцеваЕлена Мальцева
Елена Мальцева
Корреспондент оперативной редакции
Курская область Атака беспилотников Пляж Александр Хинштейн
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