Умерла дрессировщица слонят Герды и Претти Нина Корнилова

Заслуженная артистка РФ, дрессировщица Нина Корнилова ушла из жизни на 99-м году жизни. Об этом стало известно из сообщения в Telegram-канале Большого Московского цирка.
«С прискорбием сообщаем о кончине выдающейся дрессировщицы слонов, заслуженной артистки России Нины Андреевны Корниловой. Ее талант и преданность искусству оставили неизгладимый след в сердцах тысяч зрителей и коллег», — говорится в сообщении.
Причину смерти дрессировщицы не назвали.
В Большом Московском цирке подчеркнули, что мастерство дрессуры и артистизм сделали ее одной из самых уважаемых фигур в мире циркового искусства, а любовь Нины Андреевны к животным и умение находить с ними общий язык поражали всех, кто имел честь видеть ее выступления.
Корнилова стала дрессировать новых молодых слонят, Герду и Претти, еще в 1996 году. Животные за короткое время смогли выучить всю программу благодаря ласковой и гуманной дрессуре. Номер дебютировал в Литве в 1997 году.
Чем еще была известна Нина Корнилова:
дрессировщица родилась 25 декабря 1926 года в семье драматических артистов;
до 1943 года Нина Корнилова работала балериной в Ростовском театре оперетты;
в сентябре 1944 года Нину Корнилову взяли танцовщицей-акробаткой в аттракцион Александра Николаевича Корнилова «Слоны и танцовщицы». Аттракцион был удостоен первой премии на первом смотре новых цирковых номеров и аттракционов;
в 1984 Нина Корнилова стала автором идеи аттракциона-обозрения «На слонах вокруг света» и режиссером-постановщиком тематического представления «Рижские сувениры»;
в 1986 году Нина Корнилова с коллективом гастролировала в Венгрии;
в 1991 году артистка продолжила работу с детьми в аттракционе в качестве педагога-тренера;
в начале 2000-х артистка вновь начала выступать на российских и зарубежных манежах со своими слонятами — Гердой и Претти. За этот номер «Веселые слонята» Нина Корнилова была удостоена звания заслуженной артистки Российской Федерации;
за годы работы в цирке Нина Корнилова гастролировала в Польше, Румынии, Японии, Венгрии, Германии, Южной Корее.