Умерла дрессировщица слонят Герды и Претти Нина Корнилова

Нина Корнилова дрессировала новых молодых слонят, Герду и Претти Источник: Росгорцирк

Заслуженная артистка РФ, дрессировщица Нина Корнилова ушла из жизни на 99-м году жизни. Об этом стало известно из сообщения в Telegram-канале Большого Московского цирка.

«С прискорбием сообщаем о кончине выдающейся дрессировщицы слонов, заслуженной артистки России Нины Андреевны Корниловой. Ее талант и преданность искусству оставили неизгладимый след в сердцах тысяч зрителей и коллег», — говорится в сообщении.

Причину смерти дрессировщицы не назвали.

В Большом Московском цирке подчеркнули, что мастерство дрессуры и артистизм сделали ее одной из самых уважаемых фигур в мире циркового искусства, а любовь Нины Андреевны к животным и умение находить с ними общий язык поражали всех, кто имел честь видеть ее выступления.

Корнилова стала дрессировать новых молодых слонят, Герду и Претти, еще в 1996 году. Животные за короткое время смогли выучить всю программу благодаря ласковой и гуманной дрессуре. Номер дебютировал в Литве в 1997 году.

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