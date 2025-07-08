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Происшествия Умерла дрессировщица слонят Герды и Претти Нина Корнилова

Умерла дрессировщица слонят Герды и Претти Нина Корнилова

Ей было 98 лет

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1 комментарий
Нина Корнилова дрессировала новых молодых слонят, Герду и Претти | Источник: РосгорциркНина Корнилова дрессировала новых молодых слонят, Герду и Претти | Источник: Росгорцирк

Нина Корнилова дрессировала новых молодых слонят, Герду и Претти

Источник:

Росгорцирк

Заслуженная артистка РФ, дрессировщица Нина Корнилова ушла из жизни на 99-м году жизни. Об этом стало известно из сообщения в Telegram-канале Большого Московского цирка.

«С прискорбием сообщаем о кончине выдающейся дрессировщицы слонов, заслуженной артистки России Нины Андреевны Корниловой. Ее талант и преданность искусству оставили неизгладимый след в сердцах тысяч зрителей и коллег», — говорится в сообщении.

Причину смерти дрессировщицы не назвали.

В Большом Московском цирке подчеркнули, что мастерство дрессуры и артистизм сделали ее одной из самых уважаемых фигур в мире циркового искусства, а любовь Нины Андреевны к животным и умение находить с ними общий язык поражали всех, кто имел честь видеть ее выступления.

Корнилова стала дрессировать новых молодых слонят, Герду и Претти, еще в 1996 году. Животные за короткое время смогли выучить всю программу благодаря ласковой и гуманной дрессуре. Номер дебютировал в Литве в 1997 году.

Чем еще была известна Нина Корнилова:

  • дрессировщица родилась 25 декабря 1926 года в семье драматических артистов;

  • до 1943 года Нина Корнилова работала балериной в Ростовском театре оперетты;

  • в сентябре 1944 года Нину Корнилову взяли танцовщицей-акробаткой в аттракцион Александра Николаевича Корнилова «Слоны и танцовщицы». Аттракцион был удостоен первой премии на первом смотре новых цирковых номеров и аттракционов;

  • в 1984 Нина Корнилова стала автором идеи аттракциона-обозрения «На слонах вокруг света» и режиссером-постановщиком тематического представления «Рижские сувениры»;

  • в 1986 году Нина Корнилова с коллективом гастролировала в Венгрии;

  • в 1991 году артистка продолжила работу с детьми в аттракционе в качестве педагога-тренера;

  • в начале 2000-х артистка вновь начала выступать на российских и зарубежных манежах со своими слонятами — Гердой и Претти. За этот номер «Веселые слонята» Нина Корнилова была удостоена звания заслуженной артистки Российской Федерации;

  • за годы работы в цирке Нина Корнилова гастролировала в Польше, Румынии, Японии, Венгрии, Германии, Южной Корее.

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Алена СмагинаАлена Смагина
Алена Смагина
Корреспондент оперативной редакции
Смерть Цирк Дрессировщик Слоны Животные
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Комментарии
1
Гость
1 час
слонята будут скорбить по бабушке
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