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Происшествия В Минтрансе скончался еще один чиновник: подробности

В Минтрансе скончался еще один чиновник: подробности

Умер замначальника отдела управления имуществом Росжелдора

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38 комментариев
Смерть чиновника наступила прямо во время совещания | Источник: Елена Буйвол / VLADIVOSTOK1.RUСмерть чиновника наступила прямо во время совещания | Источник: Елена Буйвол / VLADIVOSTOK1.RU

Смерть чиновника наступила прямо во время совещания

Источник:

Елена Буйвол / VLADIVOSTOK1.RU

В Минтрансе России сегодня утром умер заместитель начальника отдела управления имуществом Росжелдора Алексей Корнейчук. Об этом РИА Новости сообщили правоохранительные органы.

По информации РБК, смерть чиновника наступила прямо во время совещания в здании Минтранса на Старой Басманной. Предварительная причина смерти — остановка сердца.

«Резко встал, после чего упал на пол и умер», — описывают кончину Корнейчука очевидцы.

Заместителю начальника отдела земельного фонда было 42 года. По поводу смерти Корнейчука собеседник РБК сказал: «Не криминал».

Сегодня стало известно о смерти экс-министра транспорта Романа Старовойта. Подробности об этом мы рассказываем в онлайн-трансляции.

До этого Старовойта указом президента России Владимира Путина отправили в отставку. После этого глава государства назначил временно исполняющим обязанности министра транспорта РФ бывшего губернатора Новгородской области Андрея Никитина. Подробности об этом мы писали в отдельном материале.

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Алена СмагинаАлена Смагина
Алена Смагина
Корреспондент оперативной редакции
Минтранс Смерть Алексей Корнейчук
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Комментарии
38
JayroslavMudryi
19 минут
В Минтрансе закончился еще один чиновник
Гость
28 минут
Офигеть сколько они там походу воровали, что от одной мысли, что их раскрыли, замертво падают
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