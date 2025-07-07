В Минтрансе скончался еще один чиновник: подробности

В Минтрансе России сегодня утром умер заместитель начальника отдела управления имуществом Росжелдора Алексей Корнейчук. Об этом РИА Новости сообщили правоохранительные органы.
По информации РБК, смерть чиновника наступила прямо во время совещания в здании Минтранса на Старой Басманной. Предварительная причина смерти — остановка сердца.
«Резко встал, после чего упал на пол и умер», — описывают кончину Корнейчука очевидцы.
Заместителю начальника отдела земельного фонда было 42 года. По поводу смерти Корнейчука собеседник РБК сказал: «Не криминал».
Сегодня стало известно о смерти экс-министра транспорта Романа Старовойта. Подробности об этом мы рассказываем в онлайн-трансляции.
До этого Старовойта указом президента России Владимира Путина отправили в отставку. После этого глава государства назначил временно исполняющим обязанности министра транспорта РФ бывшего губернатора Новгородской области Андрея Никитина. Подробности об этом мы писали в отдельном материале.