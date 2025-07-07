В Минтрансе скончался еще один чиновник: подробности

Смерть чиновника наступила прямо во время совещания Источник: Елена Буйвол / VLADIVOSTOK1.RU

В Минтрансе России сегодня утром умер заместитель начальника отдела управления имуществом Росжелдора Алексей Корнейчук. Об этом РИА Новости сообщили правоохранительные органы.

По информации РБК, смерть чиновника наступила прямо во время совещания в здании Минтранса на Старой Басманной. Предварительная причина смерти — остановка сердца.

«Резко встал, после чего упал на пол и умер», — описывают кончину Корнейчука очевидцы.

Заместителю начальника отдела земельного фонда было 42 года. По поводу смерти Корнейчука собеседник РБК сказал: «Не криминал».

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