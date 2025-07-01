«Я уже мысленно прощалась со всеми»: как в Приморье горел катер с туристами — первый спрыгнул в воду капитан

Судно принадлежит компании по организации морских прогулок «Корсар» Источник: Katermorekorsar.ru

Катамаран «Мерлион» с туристами на борту загорелся под Владивостоком, в районе острова Шкота в заливе Петра Великого Японского моря 29 июня около 13:00. На борту было 12 человек. Обошлось без пострадавших — на выручку пришли люди на катерах и водниках, которые находились в этот момент в акватории и увидели столб густого черного дыма. Они успели снять людей с объятого пламенем судна. Позднее их высадили в бухте Новик. Через несколько минут катамаран взорвался.

Источник: Vl.ru / T.me

И только чудом не произошло трагедии.

Источник: Vl.ru / T.me

Судно очень быстро исчезло под водой.

Источник: Sergei_Drobyshew / T.me

Приморский Следственный комитет на транспорте возбудил уголовное дело по статье о нарушении правил безопасности движения и эксплуатации водного транспорта (статья 263 УК РФ). Подробности — в материале наших коллег из VLADIVOSTOK1.RU.

«Капитан спрыгнул в воду первый»

Через несколько часов после происшествия местная жительница и мастер по маникюру Екатерина Израильская выложила на своей страничке в запрещенной соцсети сторис, где подробно рассказала, как всё происходило.

Источник: Екатерина Израильская / соцсети

Девушка рассказала, что тур ей подарила подружка еще год назад на день рождения. Изначально они хотели поехать все вместе, но не получилось, поэтому Екатерина отправилась в путешествие вместе с мужем в этом году.

Когда мы приехали на катер, по технике безопасности нам только сказали, что курить надо в определенном месте — в конце катера, по-моему. И несколько раз повторяли, чтобы в туалете мы не забывали кидать бумажку в мусорное ведро, а не в унитаз. Вот это всё, что нам тогда, собственно, проговорили. Где спасательные жилеты хранятся, тоже не сказали. Екатерина Израильская пассажир сгоревшего катамарана

Когда туристы зашли на борт, капитан предупредил, что ему нужно заехать заправиться, так как вчера катамаран вернулся с прогулки поздно. После судно отправилось за гребешком и вышло на маршрут.

— Капитан периодически рассказывал нам о достопримечательностях. Ну так, слегка: посмотрите туда, посмотрите туда. Ничего особенного. Мы плыли, пытались посмотреть на котиков. Всё было хорошо. Мы [с мужем] сидели впереди на корме, вещи были с нами. Это ключевой момент, что мы остались со своими целыми вещами. Потом мы пересели наверх, где я сделала фотографии, выставила их довольная. Я еще говорю: «Леша, сфоткаешь меня последний раз?» Кто знал, что катер через 10 минут загорится? — рассказывает Екатерина.

Она добавила, что в этот момент ее муж начал чувствовать запах бензина, но значения этому отдыхающие не придали, так как «на катерах такое бывает, да и там лючок был открыт».

— Я сидела в телефоне, уже увидела, когда дым начал валить. Думаю, ну ладно, дым, наверное, сейчас огнетушитель возьмут. То есть мы не видели всю ситуацию, естественно, потому что мы сидели наверху, а персонал начал суетиться. Дым стал валить сильнее и сильнее. Это переросло в то, что мы все сбежались на начало палубы, стоять было уже тяжело.

Вдалеке были катера. Мы сразу начали кричать людям, махать руками. Возможно, они увидели дым. Как мне сказал Леша, нас вообще могло быть плохо видно другим катерам, если бы они сильно далеко находились. Нам, конечно, чрезвычайно повезло. На борту очень много человек не умели плавать. Екатерина Израильская пассажир сгоревшего катамарана

По ее словам, большинство туристов на борту были приезжие.

— Люди начали переживать за свои вещи, которые у них остались внутри. Видимо, либо позади катера, либо в самой каюте. Они кричали, что у них там паспорта горят. Кто-то даже побежал, но все возвращались и сильно кашляли. Этот дым черный, он был очень едкий. Я стояла в стороне. Повезло, что капитан или кто-то додумался развернуть катер, и ветер начал дуть хотя бы не нам в лицо, а в сторону, — добавила девушка.

Команда судна пыталась потушить огонь самостоятельно.

— Я не знаю, был ли там вообще огнетушитель, как они пытались потушить пожар. Просто видела, как выкидываются вещи. Какая-то горящая кастрюля как будто летела в воду, валялась, полыхала. Какие-то вещи, видать, сотрудники пытались выкинуть. Бегали перепуганные, закашлянные эти ребята-поварята, которые готовили нам том-ям, — уточнила она.

Забегая вперед скажу, капитан повел себя не очень красиво: он спрыгнул в воду самый первый. Я сначала внимания не обратила, а позже оказалось, что он спрыгнул в воду. Он не сказал людям, что делать. Екатерина Израильская пассажир сгоревшего катамарана

В этот момент к полыхающему катамарану подъехали два катера.

— Не могу сказать, что была какая-то паника. Паника была у меня, потому что я переписывалась на тот момент с подружкой, уже звонила и говорила: «Мы горим, я не знаю, что делать». Она говорит: «Кидай геолокацию». Я, с трясущимися руками и ногами, уже как-то себя плохо контролировала, понимаю, что нужно отправить, но как это сделать, не помню. И огонь ты чувствуешь, жар этот. Леша пытался отвязать круг, но он настолько крепко был привязан… И там уже дым, сильно горячо стоять было. Возможно, я бы сама успела на этот катер, на который все уже перелезали потихоньку, но стоять было как-то некомфортно, и Леша мне сказал прыгать, — рассказала Екатерина.

Девушка отдала телефон мужу и спрыгнула.

— Водичка была хорошая. Но всё равно одно дело, когда ты прыгаешь просто так, по приколу. Другое, когда прыгаешь в панике. Всё равно я воды хлебнула. Некомфортно плыть в толстовке с вещами. У меня были там водительские права, ключи от квартиры. Зачем вообще я это взяла и не оставила в машине? Благо не было ключей от авто.

Были Apple Watch. Всё это мелочи на самом деле. Я бы всё это бросила в воду, если бы понимала, что всё, я точно тону или еще что-то. Я всё бы променяла, главное — выжить в такой ситуации. Екатерина Израильская пассажир сгоревшего катамарана

Екатерина поплыла ко второму катеру, так как на первом уже было много людей. Она заметила в воде надувной коврик и направилась к нему.

— Кто-то скинул с катера, наверное. Я как Роза из «Титаника» со своей сумкой там развалилась. Ко мне подъехал водник. На нем сидел папа с двумя детьми: 15-летняя девочка и мальчик лет пяти–шести. Это была их первая прогулка на воднике. И вот они русалку такую подхватили тонущую. Я пыталась им потом денег перевести, но мужчина всё вернул. Они меня напоили водичкой, покатали по заливу. В общем, всё было неплохо в конце, — добавила девушка.

Ее муж Алексей тоже успешно перебрался на катер. Встретились супруги уже на берегу.

— Я поплакала от стресса. Конечно, эмоции вышли. Но в моменте я уже мысленно прощалась со всеми. Хотя Леша сказал, что там открытое пространство, вода теплая, ничего бы не случилось. Но когда я была в воде и Леша перелазил, я подумала: а если сейчас рванет? Потом взрыв и произошел. Пострадавших вроде бы нет, там только несколько человек обратились в больницу, насколько я знаю, кто надышался дымом. А так все живы-целы — это самое главное, — закончила свой рассказ Екатерина.

Что известно о судне

Катамаран «Мерлион» построила в 2021 году верфь «Композитное кораблестроение». По открытым данным, он вмещал 30 человек, развивал скорость до 20 км/ч. На борту были оборудованы четыре каюты, два туалета и два душа, кают-компания с обеденной зоной и кухней. Также имелась лодка с мотором для выхода на берег.

Генеральный конструктор верфи Сергей Волошенко рассказал изданию VL.ru, что судно строилось для частного заказчика, а позже его перепродали в компанию по организации морских прогулок «Корсар».

— Незаконно получена лицензия. Лицензию не могли выдать на судно с бензиновыми двигателями. Это запрещено Техническим регламентом о безопасности объектов морского транспорта. На протяжении четырех лет осуществлялись перевозки пассажиров с угрозой массовой гибели людей. СК по Приморскому краю игнорировал многочисленные заявления, которые отправлялись от моего имени.

То, что судно принадлежит «Корсару», подтверждают и видео с места происшествия: на борту отчетливо видны номер телефона и название турагентства.

Источник: Vl.ru / T.me

На сайте «Корсара» в разделе «Наш флот» также есть «Мерлион».

Источник: Katermorekorsar.ru

По данным «Контур.Фокуса», ООО «Корсар» было зарегистрировано 24 декабря 2012 года по адресу: улица Александра Грина, 22, офис № 1. Генеральный директор с декабря 2016-го — Константин Васильевич Черных. По итогам 2024 года выручка составила 963 тысячи рублей, общий убыток — 140 тысяч рублей. Числится в компании 3 человека. Уставный капитал — 20 тысяч рублей.

На перевозку пассажиров морским транспортом у компании есть лицензия, ее номер — 004081.

Источник: Rostransnadzor.gov.ru

На своем сайте турагентство заявляет, что с 2012 года в их турах поучаствовало более 75 тысяч туристов, а за один сезон проводится 850 прогулок. А еще называет себя «единственным агентством с лицензией во Владивостоке».

Источник: Katermorekorsar.ru

Редакция VLADIVOSTOK1.RU связалась с главой компании Константином Черных, чтобы узнать подробности о происшествии, но он грубо оборвал разговор.