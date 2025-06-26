Акулы-людоеды появились у берегов России: новости 26 июня

Эти акулы представляют реальную угрозу для людей Источник: Thesun.co.uk

Каждый день в мире происходит множество событий, уследить за которыми в новостном потоке просто невозможно. Поэтому мы собираем главное в этом дайджесте. Сегодня подводим итоги 26 июня.

Во Франции из-за шторма погибли люди

Сильная гроза накрыла улицы Парижа. В результате непогоды погибли мужчина и 12-летний ребенок, сообщает телеканал BFMTV.

«Мужчина погиб, когда столкнулся на квадроцикле с упавшим на дорогу деревом в городе Майенн. Также в результате падения дерева погиб покидавший пострадавший от шторма район 12-летний мальчик», — передает источник телеканала.

Станции метро оказались затопленными Источник: Ici Paris le-de-France

По утверждениям местных СМИ, порывы ветра достигали 140 км/ч. Пострадали из-за инцидентов, связанных с непогодой, 17 человек. Также во время грозы зарегистрировали более 75 тыс. разрядов молний.

Порывы ветра достигали 140 км/ч Источник: РИА Новости / Telegram

Кроме того, несколько станций метро оказались затопленными, передает радиостанция Ici Paris le-de-France. Также было нарушено движение пригородных электричек RER, обслуживающих столичный регион.

Несколько улиц оказались подтопленными Источник: Claire Lejeune

Машины буквально плывут по дорогам Источник: РИА Новости / Telegram

Движение поездов было остановлено на линии, связывающей Париж с аэропортом Шарль-де-Голль. По данным радиостанции, зафиксированы многочисленные повреждения зданий и автомобилей из-за шквалистого ветра.

Ребенок погиб из-за падения дерева во время шторма Источник: Thomas Obrador

Отдельные улицы в центре столицы оказались подтоплены. В некоторых районах не работало уличное освещение. Еще не менее 100 тысяч домохозяйств до сих пор остаются без электричества.

Во время грозы зарегистрировали более 75 тыс. разрядов молний Источник: РИА Новости / Telegram

В некоторых районах не работало уличное освещение Источник: Hermine Le Clech

В России предложили контролировать передвижные цирки

В России предлагают, чтобы передвижные цирки обязательно уведомляли Россельхоз о календарном плане гастролирования на квартал. С такой инициативой выступил первый зампред комитета Госдумы по контролю Дмитрий Гусев («Справедливая Россия — За правду»). Он также предложил включить обязательные проверки в каждом регионе.

«Прошу вас, Сергей Алексеевич, рассмотреть возможность совершенствования механизма контрольно-надзорных мероприятий в отношении передвижных цирков, а также уточнить специфику проведения проверок таких организаций», — сказано в обращении Гусева главе Россельхознадзора.

Автор инициативы привел в пример конструкции, в которых перевозят и содержат животных. Гусев уточнил, что они отличаются от стационарных и могут изнашиваться, а постоянная смена местоположения животных может вызывать у них стресс.

Парламентарий считает, что если передвижные цирки будут заранее уведомлять ведомство о своих гастролях на квартал, то Россельхознадзор сможет эффективно проверять содержание животных, передает РИА Новости.

Как вы относитесь к циркам? Цирк без животных — не цирк Животным не место на арене Пусть выступают, если за животными хорошо ухаживают Не хожу в цирк

В США загорелся пассажирский самолет во время полета

Во время полета у пассажирского самолета American Airlines из двигателя вырвалось пламя. Рейс отправился из международного аэропорта Лас-Вегаса. После взлета левый двигатель самолета задымился, а спустя 9 минут воздушное судно вернулось в аэропорт вылета.

На борту находились 153 пассажира. К счастью, никто не пострадал. Точные причины произошедшего выясняются.

Пламя вырвалось из двигателя прямо во время полета Источник: «Комсомольская правда» / Telegram

Пассажиры снимали происшествие из салона самолета Источник: «Комсомольская правда» / Telegram

Китаец решил провезти в Россию 190 полупар ботинок

Жителя Китая задержали в Кольцово при попытке ввезти около 60 килограммов ботинок лишь на правую ногу, сообщает Уральское таможенное управление.

«В ходе таможенного контроля в текстильных чемоданах пассажира общим весом 61 килограмм инспекторы обнаружили 190 полупар ботинок на правую ногу различных оттенков, материалов и размеров в ассортименте», — говорится в сообщении.

В отношении мужчины возбудили уголовное дело об административном правонарушении за недекларирование товаров по установленной форме. Обувь отправили на товарную экспертизу.

Сам житель Китая отметил, что 190 полупар обуви он хотел продать на рынке Екатеринбурга.

Россиян предупредили об опасности хранения крупных сумм на карте

В МВД рассказали, как защитить крупные суммы денег на карте. В первую очередь следует держать «оперативный минимум», отметило ведомство в своем Telegram-канале.

«Держите на карте „оперативный минимум“. Используйте дебетовую карту только для текущих расходов. Основные сбережения храните на сберегательных счетах или вкладах, кроме более сложного доступа, там они защищены государственным страхованием», — говорится в Telegram-канале ведомства.

Еще полицейские советуют пользоваться виртуальными картами, потому что даже если данные утекут, основная карта и ваши сбережения останутся в безопасности.

Как еще обезопасить свои сбережения:

ограничить суммы на снятие наличных и оплату покупок;

завести отдельную карту / счет исключительно для подключенных автоплатежей, например для ЖКУ и подписок, и класть туда только нужную сумму.

В российских школах вводят оценки за поведение

С нового учебного года в 84 российских школах начнет работать система оценивания поведения. Однако получать такие оценки будут далеко не все. В Минпросвещения предлагают выставлять их учащимся с 1-го по 8-й класс.

«Не задействуем в апробации выпускные классы, чтобы не провоцировать напряженность с учетом необходимости подготовки к экзаменам. В дальнейшем планируется распространить проект на всех обучающихся», — пояснила заместитель министра просвещения РФ Ольга Колударова.

Оценивать поведение детей будет классный руководитель, учитывая мнение педагогов, работающих с ребенком, а также и представителей администрации учебного заведения.

В информации, опубликованной на сайте Министерства просвещения, сообщается, что для участия в пилотном проекте были выбраны 84 образовательные организации. Среди них школы из Новгородской, Ярославской, Тульской и Ленинградской областей, а также из Луганской Народной Республики, Чеченской Республики и Республики Мордовия.

У мужчины разорвало пищевод после уличной еды

В Китае врачи больницы Цилу Шаньдунского университета спасли 59-летнего пациента с разрывом пищевода (синдром Бурхаве). Пациент поступил в отделение неотложной помощи с сильной болью в груди и тошнотой.

Синдром Бурхаве — спонтанный разрыв всех слоев стенки пищевода, возникающий в результате резкого повышения давления в ЖКТ. С такой патологией можно столкнуться, если выпить слишком много алкоголя или съесть очень много еды. Также провокаторами могут быть: роды, сильное физическое напряжение, булимия, сильный кашель, приступ эпилепсии.

Кроме того, у мужчины было нарушено дыхание и подкожная эмфизема на шее. Компьютерная томография выявила скопление воздуха и жидкости в грудной клетке, а также ателектаз правого легкого.

Ателектаз — это состояние, при котором происходит коллапс альвеол или мелких воздушных мешочков легких, что приводит к снижению их вентиляции и газообмена

Пациент рассказал, что рвота началась после употребления уличной еды. Врачи провели экстренную операцию — торакоскопическое ушивание пищевода, и установили зонд для питания. Через три месяца пищевод зажил, зонд был удален, и лечение завершилось.

На изображении слева стрелка указывает на скопление воздуха в шее, а справа звездочкой отмечена область, где произошел разрыв пищевода Источник: New England Journal of Medicine

Медики предупредили, что синдром Бурхаве считается опасным для жизни состоянием, до 90% случаев заканчивается летальным исходом, пишет New England Journal of Medicine.

Акулы-людоеды приплыли к берегам России

Акул мако заметили в Приморье. Из-за их агрессивного характера этот вид акул обычно называют акулы-людоеды. Обычно их можно встретить в Уссурийском заливе с середины августа, однако из-за сильной жары в регион они приплыли раньше и открыли свой сезон охоты.

На видео акула выпрыгивает из воды, оглушая рыб Источник: «Комсомольская правда» / Telegram