В Швеции родителей посадили в тюрьму за то, что их дети плохо чистили зубы: новости 5 июня

Семейная пара из Швеции тяжело поплатилась за проблемы со здоровьем у детей Источник: Владислав Лоншаков / E1.RU











Каждый день в мире происходит множество событий, уследить за которыми в новостном потоке просто невозможно. Поэтому мы собираем главное в этом дайджесте. Сегодня подводим итоги 5 июня.

Новые льготы для многодетных отцов

В Госдуме предложили ввести новые льготы для многодетных отцов. С такой инициативой выступил депутат ГД от фракции «Единая Россия» Игорь Антропенко.

По его информации, «Отец-герой», плоская шкала налогообложения и досрочный выход на пенсию стали бы действенными мерами поддержки многодетных мужчин в стране.

«На мой взгляд, действенные меры поддержки многодетных отцов были бы следующие. Во-первых, установление плоской шкалы налогообложения на доходы физических лиц. Во-вторых, досрочный выход на пенсию многодетных отцов (сейчас право на досрочную пенсию имеют только многодетные матери)», — отметил депутат.

Еще парламентарий предложил учредить почетное звание «Отец-герой» для многодетных отцов, передает ТАСС. Также он предложил расширить понятие статуса многодетного отца.

Антропенко считает, что стоит удостоить таким статусом не только мужчин, состоявших в текущем браке, но и тех, кто участвует в содержании и воспитании детей от разных браков. Эти меры позволят учитывать вклад всех активных родителей в демографическую ситуацию и повысить мотивацию к ответственному отцовству.

Мужчина пролетел 1000 миль, чтобы привезти беременной сосиску в тесте

Мужчина преодолел 1000 миль, чтобы привезти беременной женщине сосиску в тесте, которую она хотела попробовать в Португалии. Об этом пишет Mirror.

Джейми Найланд и его жена Лорен отправились в путешествие, но не смогли найти любимое блюдо. На помощь пришел брат Джейми, который преодолел 1000 миль и достал ту самую сосиску в тесте.

«Я всё еще НЕ МОГУ в это поверить. У моей жены Лорен была тяга во время беременности два дня назад. Она очень хотела сосиску в тесте во время отпуска. Мой брат проехал весь день в Португалию, чтобы привезти ее ей», — написал Джейми в соцсетях.

Мужчина рассказал, что его брат привез несколько сосисок в тесте, и пользователи интернета поддержали его поступок. Сейчас Джейми и Лорен ведут блог о скором рождении ребенка.

Налоговый вычет на образование

На портале «Госуслуги» можно будет оформить налоговый вычет на образование в России и за границей. Сделать это можно будет в конце сентября 2025 года. Подробности рассказал глава Минцифры РФ Максут Шадаев.

«Планируется, что к концу сентября мы внедрим услуги по получению налоговых вычетов на образование, не только за учебу в России, но и за рубежом», — пообещал глава ведомства.

Шадаев добавил, что к этому времени на портале начнет работать налоговый калькулятор вычета, передает РИА Новости.

Пенсионерам в июле удвоят выплаты

С 1 июля россияне, отметившие 80-летие в июне, получат увеличенную пенсию. Размер фиксированной выплаты составит 17 815,4 рубля вместо 8907,70 рубля. Также предусмотрена надбавка за уход — 1314 рублей, что увеличит общую сумму выплат до 19 129,40 рубля.

Примечательно, что для получения выплат не нужно предоставлять дополнительные документы, так как все данные есть в Социальном фонде России. Повышение будет произведено автоматически, а граждане будут получать удвоенную пенсию ежемесячно.

Открытие ЗМКФ в Забайкалье

В Чите стартовал XII Забайкальский международный кинофестиваль (12+). Торжественное открытие осуществилось сегодня, а впереди зрителей и участников ждет интенсивная и интересная программа. Жители и гости Забайкалья в рамках фестиваля увидят хорошее кино, а также встретятся с любимыми артистами.

Источник: Олег Фёдоров / CHITA.RU Источник: Олег Фёдоров / CHITA.RU

Перед открытием по багуловой дорожке прошлись звезды российского кино, режиссеры и почетные гости фестиваля. Среди них актеры Гоша Куценко, Александр Михайлов, Агата Муцениеце, Валерий Баринов, Юрий Назаров, Евгений Дятлов, Ольга Прокофьева, Георгий Мартиросян, Семен Стругачев, Гоша Куценко, Владимир Хотиненко, Анна Ардова, Галина Данилова, Елена Захарова, Светлана Пермякова, Борис Смолкин, Андрей Соколов и многие другие прекрасные артисты.

Источник: Тамара Ван-Фу-Ли











Кинофестиваль открыли актриса и телеведущая Агата Муцениеце и актер, телеведущий Георгий Перадзе. Обо всех событиях с фестиваля мы рассказывали в онлайн-трансляции.

Источник: Тамара Ван-Фу-Ли











В Екатеринбурге на редактора URA.RU завели уголовное дело

Сотрудники правоохранительных органов возбудили уголовное дело против редактора отдела URA.RU Дениса Аллаярова по факту дачи взятки сотруднику полиции за оперативные сводки. Об этом рассказывали наши коллеги с E1.RU.

До этого редактора задержали и допрашивали без адвоката в Следственном комитете. Также в редакции URA.RU прошли обыски в рамках дела о превышении полномочий сотрудниками полиции. Журналистов допросили как свидетелей, включая Аллаярова, Сергея Бодрова и Анну Салымскую.

Редактор подробно рассказал о том, что происходило у него дома Источник: URA.RU

На компьютерах редакции в ходе обысков обнаружили доказательства покупки журналистами оперативных сводок у полицейских. Это может быть связано с задержанием бывшего полицейского в марте 2025 года, который передавал служебную информацию.

Скандал в Швеции

В Швеции семейную пару приговорили к тюремному сроку за то, что их дети-дошкольники плохо чистили зубы. В итоге малыши, девочка и два мальчика, часть зубов потеряли. На соответствующую новость Aftonbladet обратило внимание РБК.

Расследование началось после того, как детей привели в стоматологическую клинику города Бурос. Врач обнаружил у детей глубокий кариес. Состояние зубов было настолько плохим, что потребовалось удаление. Девочке под наркозом удалили восемь зубов, мальчикам — по четыре. Из-за плохого ухода за полостью рта у них таже появились абсцессы, инфекции и воспаления.

«Родители несут ответственность за заботу о своих детях, и я считаю, что тот тип пренебрежения, который мы здесь видим, является преступным», — рассказала прокурор София Брюнгельссон.

Она выступила за лишение свободы для родителей.

Супруги свою вину отрицали, но суд счел, что они не обеспечивали должный уход за зубами детей, и назначил каждому из них наказание в виде восьми месяцев лишения свободы.