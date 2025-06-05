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Происшествия Ещё один подрыв? В Воронежской области встали поезда из-за повреждения путей

Ещё один подрыв? В Воронежской области встали поезда из-за повреждения путей

Это случилось на на 725-м километре перегона Евдаково — Сагуны

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1 комментарий
Схода вагонов из-за ЧП не произошло | Источник: Елена Буйвол / VLADIVOSTOK1.RUСхода вагонов из-за ЧП не произошло | Источник: Елена Буйвол / VLADIVOSTOK1.RU

Схода вагонов из-за ЧП не произошло

Источник:

Елена Буйвол / VLADIVOSTOK1.RU

На одном из участков железнодорожных путей в Воронежской области остановили движение поездов. Подробности о происшествии в своем Telegram-канале рассказал глава региона Александр Гусев.

«На участке железной дороги на юге Воронежской области остановлены несколько поездов. Машинист одного из них заметил незначительное повреждение полотна. Пострадавших нет», — сообщил губернатор.

По информации Гусева, оперативные службы уже устанавливают причину происшествия, их представители работают на месте ЧП. Также там находится аварийно-восстановительная бригада ЮВЖД.

По данным Telegram-канала Baza, это случилось на 725-м километре перегона Евдаково — Сагуны в Воронежской области. Baza сообщает, что по предварительной информации это был очередной подрыв. Схода вагонов нет, никто не пострадал, подтвердили в РЖД.

Обновлено в 11:27 (мск). По данным Telegram-канала SHOT, предварительно, несколько СВУ найдено на ж/д путях рядом с местом взрыва в Воронежской области. Составы остановлены, к месту едут автомобили разминирования.

Буквально пару дней назад в ночь с 31 мая на 1 июня произошло несколько ЧП на железнодорожных путях. В Брянской области в районе поселка Выгоничи взорвался автомобильный мост, обломки которого рухнули на проезжавший под ним поезд № 86, следовавший из Климова в Москву. В результате ЧП семь человек, включая машиниста, погибли на месте. Пострадали 119 человек, среди них пятеро детей.

После этого взрыв прогремел на железнодорожном мосту в Курской области. По нему в это время двигался грузовой поезд, который упал на автомобильную дорогу, проходящую снизу. Из-за этого пострадал машинист. Также днем 1 июня подорвали железнодорожное полотно в Брянской области. К счастью там обошлось без пострадавших. Все три происшествия Следственный комитет РФ расценил как теракт.

ПО ТЕМЕ
Алена СмагинаАлена Смагина
Алена Смагина
Корреспондент оперативной редакции
РЖД Поезд Взрыв ЧП
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Комментарии
1
Гость
13 минут
Что такое СВУ?
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