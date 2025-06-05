Ещё один подрыв? В Воронежской области встали поезда из-за повреждения путей

Схода вагонов из-за ЧП не произошло Источник: Елена Буйвол / VLADIVOSTOK1.RU











На одном из участков железнодорожных путей в Воронежской области остановили движение поездов. Подробности о происшествии в своем Telegram-канале рассказал глава региона Александр Гусев.

«На участке железной дороги на юге Воронежской области остановлены несколько поездов. Машинист одного из них заметил незначительное повреждение полотна. Пострадавших нет», — сообщил губернатор.

По информации Гусева, оперативные службы уже устанавливают причину происшествия, их представители работают на месте ЧП. Также там находится аварийно-восстановительная бригада ЮВЖД.

По данным Telegram-канала Baza, это случилось на 725-м километре перегона Евдаково — Сагуны в Воронежской области. Baza сообщает, что по предварительной информации это был очередной подрыв. Схода вагонов нет, никто не пострадал, подтвердили в РЖД.

Обновлено в 11:27 (мск). По данным Telegram-канала SHOT, предварительно, несколько СВУ найдено на ж/д путях рядом с местом взрыва в Воронежской области. Составы остановлены, к месту едут автомобили разминирования.

Буквально пару дней назад в ночь с 31 мая на 1 июня произошло несколько ЧП на железнодорожных путях. В Брянской области в районе поселка Выгоничи взорвался автомобильный мост, обломки которого рухнули на проезжавший под ним поезд № 86, следовавший из Климова в Москву. В результате ЧП семь человек, включая машиниста, погибли на месте. Пострадали 119 человек, среди них пятеро детей.