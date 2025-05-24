Виновник или козел отпущения? Как суд (не)наказал экс-начальника УЖКХ за смерть ребенка, которого разорвали бродячие псы

В Оренбурге вынесли приговор экс-начальнику УЖКХ мэрии Оренбурга Анатолию Байкарову Источник: Владислав Митрошин / 56.RU











23 мая Центральный районный суд Оренбурга огласил приговор бывшему начальнику УЖКХ городской мэрии Анатолию Байкарову. Его обвиняли в халатности при заключении контрактов на отлов собак (что привело к гибели мальчика от клыков псов). Нечасто у нас чиновников призывают к ответу по таким поводам. И чаще всего приговоры значительно смягчают.

Так и здесь: два года колонии-поселения заменили на принудительные работы в исправительном центре. Наши коллеги из 56.RU рассказывают, что происходило в зале суда, и напомнили всю эту историю.

Анатолия Байкарова обвиняли в двух эпизодах халатности Источник: Мэрия Оренбурга / Городские медиа — Серафима Пантыкина











Страшный крик и бессилие

16 апреля 2023 года всю Россию потрясла трагедия, произошедшая в Оренбурге: за гаражами на улице Кольцевой бродячие собаки растерзали 8-летнего мальчика.

Погибший школьник воспитывался в многодетной приемной семье, хорошо учился, а в тот страшный день вернулся с уроков и пошел вместе с другом по соседским квартирам собирать пасхальные угощения.

Место гибели школьника Источник: СУ СК РФ по Оренбургской области











За гаражами недалеко от собственного дома на них напала свора собак, которых регулярно подкармливали неравнодушные любители животных. Приятелю юного оренбуржца удалось убежать, а вот мальчик отбиться не смог — псы попросту разорвали ему лицо и шею. Смерть наступила практически мгновенно: школьник пытался кричать и звать на помощь, но очевидцы не смогли отбить его от собак.

Бежать школьнику было некуда Источник: СУ СК РФ по Оренбургской области В кадре — ботинок погибшего мальчика Источник: СУ СК РФ по Оренбургской области

В СУ СК РФ по Оренбургской области сразу же возбудили уголовные дела по двум статьям: «Халатность, повлекшая по неосторожности смерть человека» и «Оказание услуг, не соответствующих требованиям безопасности, повлекшее по неосторожности смерть человека». Дело взяли на контроль главный следователь России Александр Бастрыкин и региональный прокурор Руслан Медведев.

Бывший губернатор Оренбургской области Денис Паслер тогда заявлял, что меры, которые предусматривает законодательство, недостаточны, а чипирование животных не является гарантией безопасности людей.

Анатолия Байкарова задержали 18 апреля 2023 года Источник: мэрия Оренбурга











Ответственный или «стрелочник»?

Через 2 дня после трагедии, 18 апреля 2023 года, следователи задержали Анатолия Байкарова, который в то время возглавлял Управление жилищно-коммунального хозяйства мэрии Оренбурга (был назначен на эту должность лишь в августе 2022-го, до этого работал с приставкой и. о.).

Обыски и следственные действия прошли на рабочем месте Байкарова, а также в АНО «Мы нашли вам друга», занимавшейся тогда отловом собак. Свидетелями по делу опросили главу Оренбурга Сергея Салмина (сейчас — в зоне СВО), а также его бывшего первого зама Алексея Кудинова (уже не работает в мэрии).

Кадры задержания Байкарова и следственных действий в АНО «Мы нашли вам друга» Источник: СУ СК РФ по Оренбургской области

Следователи ходатайствовали о заключении чиновника под стражу и утверждали, что за заключение контрактов на отлов собак отвечало именно УЖКХ, а сами договоры были составлены ненадлежащим образом.

— На основании предоставленной возглавляемым им управлением информации было предоставлено финансирование для отлова 581 особи, что почти в 30 раз меньше реальной потребности, о которой ему было известно. Работа по отлову собак по жалобам граждан не была выстроена. На организацию, выигравшую конкурс, не возлагались никакие обязанности по отлову собак в соответствии с сигналами граждан. От жителей Оренбурга неоднократно поступали сообщения в ЕДДС города с жалобами на безнадзорных животных, которые оставались без внимания, — сообщали в региональной прокуратуре.

Байкарова не стали заключать в СИЗО Источник: скриншот с видео «Вестей Оренбуржья»











Ленинский районный суд отправил Анатолия Байкарова под домашний арест.

В ходе заседания по избранию меры пресечения стало известно, что Байкаров еще до трагедии сам неоднократно настаивал на строительстве приюта для бездомных животных, где могли бы содержаться бродячие собаки, а также обращал внимание на то, что из областного бюджета на отлов псов выделяется слишком мало средств. Но получил на это ответ Минсельхоза, что выделенных 2,5 миллиона рублей для города вполне достаточно (напомним, прямо сейчас ни один подрядчик не хочет отлавливать собак даже за 30 миллионов рублей). Но, несмотря на всё это, чиновник продолжал работать.

Также в пользу того, что не надо отправлять Байкарова в СИЗО, суд тогда принял к сведению, что он женат, у него есть несовершеннолетний сын и глухонемые родители. В начале мая 2024-го экс-начальник УЖКХ написал заявление на увольнение по собственному желанию.

Зоозащитники ведут настоящую «войну» с чиновниками и депутатами Источник: Владислав Митрошин / 56.RU











«Война» зоозащитников

После гибели 8-летнего мальчика в Оренбурге активизировались так называемые догхантеры — трупы собак начали находить прямо на улицах с завидной регулярностью. Страдали и домашние собаки на выгуле. А чиновники и депутаты только после трагедии начали решать проблему с бродячими псами. Правда, ничего, кроме убийства животных, они предложить не могли.

Депутат Законодательного собрания Оренбургской области Иван Кочугуров разработал законопроект, согласно которому отловленных собак ждала эвтаназия, но зоозащитники смогли через Оренбургский областной суд отменить законопроект заксоба. Он оказался «сырым» и не проработанным.

Зоозащитники атаковали в соцсетях автора первого закона об эвтаназии бродячих собак Ивана Кочугурова Источник: Мария Романова / Городские медиа











Удивительно, но и зоозащитники умудрились настроить против себя всех, кого можно. В ходе одного из заседаний зоозащитница-слушатель начала во всем обвинять погибшего ребенка.

— А мальчик ваш, мальчик ваш сам хорош был, понятно? Вот и получил, что заслужил. Мне лично не жалко этого мальчика. Я знаю, какой он был. Собаки лучше, чем люди! — прямо на камеру кричала тогда женщина.

В этом случае последствий для женщины не было (кроме того, что от нее «открестились» соратники по борьбе за права животных), а вот незадолго до громких фраз была наказана другая сторонница зоозащиты, еще в более жесткой форме утверждавшая, что погибший школьник сам виноват в случившемся.

Она говорила в соцсетях, что мальчик якобы «заливал псам в глотку монтажную пену и сжигал щенков на костре». Приемная мать погибшего подала в суд иск на миллион рублей, требуя взыскать эту сумму из-за клеветы. Суд признал слова блогера порочащими честь и достоинство и обязал женщину заплатить семье мальчика 700 тысяч рублей.

Судебное заседание по экстраординарной ситуации из-за бродячих собак несколько раз переносилось Источник: Владислав Митрошин / 56.RU











Уже после чиновники и депутаты разработали законопроект о возможности введения режима экстраординарной ситуации из-за бродячих собак. Сейчас он действует более чем в 10 муниципалитетах области.

И в этот раз зоозащитники пытались оспорить закон, но проиграли: в Оренбургском областном суде отклонили их иск — в регионе собак, которых не заберут через 10 дней после отлова, ждет эвтаназия. Здесь всё как всегда: во всем виноваты животные, а не чиновники.

К слову, ни один из подрядчиков не захотел заниматься бродячими псами в Оренбурге даже за 30 миллионов рублей, причем такая судьба постигла сразу два тендера на «Госзакупках».

Реальный срок, замененный на принудительные работы

Уголовное дело Анатолия Байкарова было передано в Центральный районный суд Оренбурга 10 января 2024 года. С того момента прошло порядка 60 заседаний, которые проходили в закрытом для прессы режиме из-за того, что дело касается гибели ребенка.

Анатолию Байкарову огласят приговор 23 мая Источник: Центральный районный суд Оренбурга











5 мая 2025 года судья Вадим Солопьев удалился в совещательную комнату для постановления приговора. 23 мая он озвучил вердикт экс-чиновнику, ныне работающему мастером участка у индивидуального предпринимателя. На заседание Байкаров приехал вместе с адвокатом Римой Сайфуллиной. Никого со стороны потерпевших в зале не было.

Кроме Байкарова и адвоката, никто на заседание не приехал Источник: Владислав Митрошин / 56.RU Судья зачитывал приговор больше 10 минут Источник: Владислав Митрошин / 56.RU

Гособвинитель просил назначить Анатолию Байкарову по эпизоду с погибшим мальчиком 4 года 11 месяцев заключения в колонии-поселении и запрет на работу в сфере госслужбы на 3 года.

Вердикт суда — 2 года колонии-поселения, но замена на принудительные работы в исправительном центре на тот же срок.

Итог — принудительные работы в исправительном центре Источник: Владислав Митрошин / 56.RU

Из итогового наказания вычитается время, которое Байкаров провел под домашним арестом и подпиской о невыезде. Прибыть в исправительный центр он должен в течение 10 суток с момента вступления приговора в законную силу. Также он должен выплатить компенсации морального вреда пострадавшим — от 30 тысяч до миллиона рублей. И получил запрет на работу в сфере государственной службы на 2 года.

Кроме того, судья указал и. о. главы Оренбурга Вячеславу Объедкову и нынешнему начальнику УЖКХ городской мэрии Артему Учкину на ненадлежащее исполнение обязанностей по обращению с животными без владельцев.

Байкаров отказался от любых комментариев Источник: Владислав Митрошин / 56.RU

Анатолий Байкаров подтвердил, что ему понятен приговор, но от любого общения с журналистами отказался. Будет ли он подавать апелляционную жалобу, станет известно не раньше чем через 5 суток — только после того, как решение суда в письменном виде доставят ему на руки.

Козел отпущения?

Решит ли этот приговор проблему бродячих псов в регионе и в целом по стране?

Вот что сказала депутат Госдумы, председатель комитета ГД по вопросам семьи, женщин и детей Нина Останина журналисту 56.RU на просьбу прокомментировать этот приговор. Депутат уверена, что Анатолий Байкаров в этом деле выбран крайним.

— Понимаете, дело в том, что наше законодательство не позволило осуществить всё то, что мы предлагали, чтобы убрать бездомных собак с улиц. Безвозвратного отлова сейчас нет. Депутаты законодательных собраний, губернаторы поддержали нашу инициативу по изменениям в федеральные законы о безвозвратном отлове, однако федеральное правительство до сих пор не дало заключения. Поэтому обвинять одного человека в том, что политической воли нет у тех, кто во власти, кто обязан защищать наших детей, — это действительно делать из человека козла отпущения, — считает Нина Останина.

Напомним, в России от бродячих псов часто гибнут дети, но никаких действенных мер, кроме предложения убивать животных, до сих пор не принято. Местных чиновников, ответственных за порядок в населенных пунктах, чаще всего освобождают от ответственности.