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Происшествия В Подмосковье автобус с детьми врезался в машины. Есть погибшие, на место направили вертолет

В Подмосковье автобус с детьми врезался в машины. Есть погибшие, на место направили вертолет

Смертельная авария попала на видео

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Десять человек были ранены в ДТП | Источник: Москва 24 / T.meДесять человек были ранены в ДТП | Источник: Москва 24 / T.me

Десять человек были ранены в ДТП

Источник:

Москва 24 / T.me

В Подмосковье микроавтобус с детьми столкнулся с двумя легковушками и перевернулся. ДТП произошло на 68-м километре трассы М-12 (возле Электростали и Ногинска), сообщают в Госавтоинспекции Московской области. Погибли два человека.

По информации московской прокуратуры, первый погибший — ребенок. Он умер на месте. Взрослая женщина скончалась в машине скорой помощи. Это были мать и сын.

Еще десять человек пострадали. СК Московской области возбудил уголовное дело по статье об оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности.

Момент ДТП попал на видео

Источник:

Москва 24 / T.me

По предварительным данным, микроавтобус влетел в остановившийся автомобиль. Момент аварии попал на видео. На записи видно, как автобус перевернулся и опрокинулся на бок.

На место выехали 12 бригад скорой помощи, также к трассе направили вертолет. Для эвакуации пострадавших на дороге временно перекрыли движение.

После ДТП на трассе образовалась пробка длиной 7 километров. Более точная информация о том, кто был в автобусе и почему случилась трагедия, пока неизвестна.

Обстановка на М-12 после ДТП

Источник:

Baza / T.me

Источник: «Яндекс.Карты»Источник: «Яндекс.Карты»
Источник:

«Яндекс.Карты»

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