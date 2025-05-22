«Пугающее зрелище»: в Ярославле поднялся столб дыма. Что горит в крупнейшем районе города — видео

Что горит в Ярославле Источник: читательница 76.RU











Днем 22 мая жители Ярославля заметили высокий столб дыма в Заволжском районе города. Читательница 76.RU поделилась кадрами, которые она сделала во время прогулки по набережной.

На фотографиях видно, что вверх вздымаются серые клубы.

«Во время прогулки по набережной заметила огромный столб дыма. Кажется, что с каждой минутой пожар разгорается еще сильнее. Пугающее зрелище», — рассказала читательница 76.RU.

В ГУ МЧС по Ярославской области объяснили: пожарные выехали на сообщение о загорании мусора. Очевидцы вызвали специалистов по адресу: улица Стопани, 145 в поселке Тверицы в Заволжском районе Ярославля.

В Заволжском районе Ярославля загорелся мусор Источник: читательница 76.RU

Пока неизвестно, сколько спасателей МЧС выехали на место. В Министерстве пообещали предоставить более подробную информацию позже.