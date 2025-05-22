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Происшествия «Пугающее зрелище»: в Ярославле поднялся столб дыма. Что горит в крупнейшем районе города — видео

«Пугающее зрелище»: в Ярославле поднялся столб дыма. Что горит в крупнейшем районе города — видео

Публикуем официальные данные от МЧС

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6 комментариев
Что горит в Ярославле | Источник: читательница 76.RUЧто горит в Ярославле | Источник: читательница 76.RU

Что горит в Ярославле

Источник:

читательница 76.RU

Днем 22 мая жители Ярославля заметили высокий столб дыма в Заволжском районе города. Читательница 76.RU поделилась кадрами, которые она сделала во время прогулки по набережной.

На фотографиях видно, что вверх вздымаются серые клубы.

«Во время прогулки по набережной заметила огромный столб дыма. Кажется, что с каждой минутой пожар разгорается еще сильнее. Пугающее зрелище», — рассказала читательница 76.RU.

В ГУ МЧС по Ярославской области объяснили: пожарные выехали на сообщение о загорании мусора. Очевидцы вызвали специалистов по адресу: улица Стопани, 145 в поселке Тверицы в Заволжском районе Ярославля.

В Заволжском районе Ярославля загорелся мусор

Источник:

читательница 76.RU

Пока неизвестно, сколько спасателей МЧС выехали на место. В Министерстве пообещали предоставить более подробную информацию позже.

Неделю назад в Ярославле произошел пожар в 17-этажном жилом доме. К счастью, никто не пострадал. Возгорание началось на балконе.

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Алина Шибаева
Специальный корреспондент
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Комментарии
6
Гость
22 мая, 18:34
Ну и о чём это? Горит? Сегодня поля горели при въезде в Ярославль со стороны Рыбинска, вот просто взяли, и загорелись! Может пару - тройку поджигателей поймают и накажут? Другим неповадно будет! А так, одно порожнее, то есть бла-бла-бла, не Власть, а 💩
Гость
22 мая, 19:45
Мине кажется, что у нас горит сажа (И. Бабель, Одесские рассказы)...
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