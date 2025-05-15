Дым валит из окна: в Ярославле начался пожар в 17-этажке. Видео

В Ярославле загорелась квартира в многоэтажке Источник: Подслушано в Ярославле! (18+) / Telegram











Утром 15 мая в Ярославле начался пожар. Пламя вспыхнуло в квартире в 17-этажном жилом доме на Спасской улице, 2 в Дзержинском районе.

Очевидцы показали фото и видео с места ЧП. На кадрах виден балкон с выбитыми окнами. С двух сторон он покрыт черной копотью. Изнутри валит серый дым.

«Вот куда много пожарных машин неслись», — написали подписчики телеграм-канала «Подслушано в Ярославле! (18+)».

Из окна валит серый дым Источник: Подслушано в Ярославле! (18+) / Telegram

На место выехали спасатели МЧС. Пока информации о том, сколько спасателей тушат пламя, нет. Как рассказали 76.RU в главном региональном управлении, по имеющимся данным в пожаре никто не пострадал.

«По оперативной информации пострадавших нет, было возгорание на балконе», — рассказали в ГУ МЧС по Ярославской области.