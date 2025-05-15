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Происшествия Дым валит из окна: в Ярославле начался пожар в 17-этажке. Видео

Дым валит из окна: в Ярославле начался пожар в 17-этажке. Видео

Очевидцы показали, что происходит на месте ЧП

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10 комментариев
В Ярославле загорелась квартира в многоэтажке | Источник: Подслушано в Ярославле! (18+) / TelegramВ Ярославле загорелась квартира в многоэтажке | Источник: Подслушано в Ярославле! (18+) / Telegram

В Ярославле загорелась квартира в многоэтажке

Источник:

Подслушано в Ярославле! (18+) / Telegram

Утром 15 мая в Ярославле начался пожар. Пламя вспыхнуло в квартире в 17-этажном жилом доме на Спасской улице, 2 в Дзержинском районе.

Очевидцы показали фото и видео с места ЧП. На кадрах виден балкон с выбитыми окнами. С двух сторон он покрыт черной копотью. Изнутри валит серый дым.

«Вот куда много пожарных машин неслись», — написали подписчики телеграм-канала «Подслушано в Ярославле! (18+)».

Из окна валит серый дым

Источник:

Подслушано в Ярославле! (18+) / Telegram

На место выехали спасатели МЧС. Пока информации о том, сколько спасателей тушат пламя, нет. Как рассказали 76.RU в главном региональном управлении, по имеющимся данным в пожаре никто не пострадал.

«По оперативной информации пострадавших нет, было возгорание на балконе», — рассказали в ГУ МЧС по Ярославской области.

Ранее в Ярославле горела заброшка-гигант во Фрунзенском районе. По предварительной версии, причиной ЧП стал поджог. Из-за случившегося начали проверку.

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Алина ШибаеваАлина Шибаева
Алина Шибаева
Специальный корреспондент
Пожар Многоэтажка МЧС
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Комментарии
10
Гость
1 час
Человейников настроили, башен, а есть подьемники людей спасать для таких зданий?!
Гость
41 минута
Каждый ,живущий на таких этажах ,обязан заботится о себе и иметь на балконе складную лестницу что бы иметь возможность спуститься на этаж другой в случае чего. Но у нас ждут, когда приедет Путин с Евраевым на пажарной машине и спасет.
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