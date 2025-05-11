Костромич пострадал в ДТП на трассе М-8 в Ярославской области. Момент столкновения попал на видео

В Ярославской области на трассе М-8 столкнулись две легковушки Источник: Катерина Иванова / Vk.com











Вечером 10 мая в Ярославской области столкнулись две легковушки. Момент аварии попал на видеорегистратор. Близкие пострадавшего автомобилиста из Костромы разыскивают в соцсетях очевидцев ДТП.

«Одному водителю удалось удачно уйти от столкновения. [В аварию попал] мой друг, у него переломы и ушибы. Друга осмотрели в Переславле, зашили рваную рану на правой руке, и [сделали] тугую повязку на правый плечевой сустав, и отправили по месту жительства в Кострому. Мы ищем свидетеля впереди идущего авто», — рассказала в беседе с 76.RU знакомая пострадавшего Катерина.

Авария произошла около 23:00 на 145 километре автодороги М-8 «Холмогоры» в Переславском районе. По словам знакомой пострадавшего, на трассе столкнулись «Фольксваген-Тигуан» и «Лада-Веста».

В Переславском районе столкнулись две легковушки Источник: Катерина Иванова / Vk.com

«Произошло столкновение автомобилей „Фольксваген“, под управлением женщины, и „Лада“, под управлением мужчины. По предварительной информации в результате ДТП водителю автомобиля „Лада“ назначено амбулаторное лечение. Сотрудники Госавтоинспекции устанавливают обстоятельства произошедшего», — прокомментировали 76.RU в пресс-службе полиции.