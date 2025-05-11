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Происшествия Костромич пострадал в ДТП на трассе М-8 в Ярославской области. Момент столкновения попал на видео

Костромич пострадал в ДТП на трассе М-8 в Ярославской области. Момент столкновения попал на видео

Публикуем первые подробности от полиции

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1 комментарий
В Ярославской области на трассе М-8 столкнулись две легковушки | Источник: Катерина Иванова / Vk.comВ Ярославской области на трассе М-8 столкнулись две легковушки | Источник: Катерина Иванова / Vk.com

В Ярославской области на трассе М-8 столкнулись две легковушки

Источник:

Катерина Иванова / Vk.com

Вечером 10 мая в Ярославской области столкнулись две легковушки. Момент аварии попал на видеорегистратор. Близкие пострадавшего автомобилиста из Костромы разыскивают в соцсетях очевидцев ДТП.

«Одному водителю удалось удачно уйти от столкновения. [В аварию попал] мой друг, у него переломы и ушибы. Друга осмотрели в Переславле, зашили рваную рану на правой руке, и [сделали] тугую повязку на правый плечевой сустав, и отправили по месту жительства в Кострому. Мы ищем свидетеля впереди идущего авто», — рассказала в беседе с 76.RU знакомая пострадавшего Катерина.

Авария произошла около 23:00 на 145 километре автодороги М-8 «Холмогоры» в Переславском районе. По словам знакомой пострадавшего, на трассе столкнулись «Фольксваген-Тигуан» и «Лада-Веста».

В Переславском районе столкнулись две легковушки

Источник:

Катерина Иванова / Vk.com

«Произошло столкновение автомобилей „Фольксваген“, под управлением женщины, и „Лада“, под управлением мужчины. По предварительной информации в результате ДТП водителю автомобиля „Лада“ назначено амбулаторное лечение. Сотрудники Госавтоинспекции устанавливают обстоятельства произошедшего», — прокомментировали 76.RU в пресс-службе полиции.

В отечественной легковушке был 30-летний мужчина, за рулем иномарки —37-летняя женщина.

Если вы стали очевидцем ДТП, сообщите об этом редакции.

Звоните8-905-645-9232
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Анастасия ВязигинаАнастасия Вязигина
Анастасия Вязигина
заместитель главного редактора
Трасса М-8 Столкновение на трассе ДТП
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Комментарии
1
Гость
8 минут
У костромичй всегда кто-то виноват.. Кто хоть им права выдает
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