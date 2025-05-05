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Происшествия «Решила проползти под составом»: под Ярославлем женщину сбил поезд — она выжила

«Решила проползти под составом»: под Ярославлем женщину сбил поезд — она выжила

Что известно о состоянии пострадавшей

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5 комментариев
Под Ярославлем женщина попала под поезд и выжила | Источник: Александра Мамонтова / 76.RUПод Ярославлем женщина попала под поезд и выжила | Источник: Александра Мамонтова / 76.RU

Под Ярославлем женщина попала под поезд и выжила

Источник:

Александра Мамонтова / 76.RU

2 мая на железнодорожной станции в Петровске Ростовского района Ярославской области женщина попала под поезд и выжила. Как уточнили в пресс-службе Управления на транспорте МВД РФ по Северо-Западному Федеральному округу, ее увезли в больницу.

«42-летняя местная жительница решила проползти под грузовым составом, чтобы сократить путь домой. В это время по соседнему пути проезжал пассажирский поезд, который по касательной задел женщину. В результате она получила травмы», — уточнили в транспортной полиции.

Теперь в Северном линейном управлении МВД России на транспорте проводят проверку.

«Основными причинами травмирования на объектах железнодорожного транспорта является нарушение правил безопасности при нахождении в зоне движения поезда. Будьте осторожны! Берегите свою жизнь и здоровье», — напомнили в транспортной полиции.

В конце апреля 50-летний ярославец попал под электропоезд на станции Лютово. От травм мужчина скончался на месте.

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Анастасия Вязигина
заместитель главного редактора
Поезд ЧП на железной дороге Грузовой поезд
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Комментарии
5
Гость
5 мая, 22:26
Кругом жесть одна, про то что пешеходов давят на пешеходных переходах это отдельная тема. Жизнь человека в этой стране ничего не стоит.
Гость
5 мая, 20:11
Петровское. Под Ярославлем. Однако ж.
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