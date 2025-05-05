«Решила проползти под составом»: под Ярославлем женщину сбил поезд — она выжила

Под Ярославлем женщина попала под поезд и выжила Источник: Александра Мамонтова / 76.RU











2 мая на железнодорожной станции в Петровске Ростовского района Ярославской области женщина попала под поезд и выжила. Как уточнили в пресс-службе Управления на транспорте МВД РФ по Северо-Западному Федеральному округу, ее увезли в больницу.

«42-летняя местная жительница решила проползти под грузовым составом, чтобы сократить путь домой. В это время по соседнему пути проезжал пассажирский поезд, который по касательной задел женщину. В результате она получила травмы», — уточнили в транспортной полиции.

Теперь в Северном линейном управлении МВД России на транспорте проводят проверку.

«Основными причинами травмирования на объектах железнодорожного транспорта является нарушение правил безопасности при нахождении в зоне движения поезда. Будьте осторожны! Берегите свою жизнь и здоровье», — напомнили в транспортной полиции.