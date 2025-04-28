В Московской области 10-месячный ребенок попал в больницу с судорогами из-за вейпа: новости 28 апреля

Ребенок сам нашел вейп, уточнили в СК Источник: Иван Рейзвих / NGS55.RU











Каждый день в мире происходит множество событий, уследить за которыми в новостном потоке просто невозможно. Поэтому мы собираем главное в этом дайджесте. Сегодня подводим итоги 28 апреля.

В Москве приговорили организаторов смертельной экскурсии по коллектору

В Москве вынесли приговоры бизнесмену Александру Киму и диггеру Никите Дубасу, организовавшим экскурсию в коллектор Неглинки летом 2023 года, во время которой погибли восемь человек. Их признали виновными в оказании небезопасных услуг, повлекшем по неосторожности смерть двух и более человек.

Еще два фигуранта дела арестованы заочно и объявлены в международный розыск Источник: Дмитрий Толстошеев, Артем Устюжанин / MSK1.RU











Киму дали 5,5 года колонии общего режима, а Дубаса приговорили к 8,5 года заключения. Гражданские иски потерпевших удовлетворили частично: взыскали с подсудимых 14 миллионов рублей и судебные издержки.

Источник: Суды общей юрисдикции города Москвы / Telegram











В Дагестане туристы разбились о скалы

В Дагестане лодка с туристами столкнулась со скалой. Один человек погиб, еще трое получили травмы.

Всего в катере находилось восемь человек. Погибшей оказалась девушка 1992 года рождения, уточняет ТАСС. Троих человек госпитализировали с ушибами.

Президент России объявил перемирие в дни 80-летия Победы

Президент России Владимир Путин объявил перемирие в дни 80-летия Победы. Оно продлится с 00:00 (мск) с 7 на 8 мая до 00:00 (мск) с 10 на 11 мая.

Президент считает, что украинская сторона должна последовать этому примеру. Однако в случае нарушения договоренностей Россия будет вынуждена дать «адекватный и эффективный ответ», отметили в Кремле.

Экскурсионный автобус съехал в кювет во Владимирской области

Во Владимирской области экскурсионный автобус съехал в кювет и опрокинулся. Об этом сообщили в областном МВД. Внутри находилось 55 человек, 35 из них обратились за медицинской помощью. Инцидент случился ночью 28 апреля.

Фото с места ДТП Источник: УМВД России по Владимирской области











Автобус с паломниками следовал из Пскова в Кострому, передает телеграм-канал Mash. По информации канала, водитель уснул за рулем. У пострадавших, среди которых 11-летний ребенок, диагностировали ушибы грудной клетки и головы.

Ребенок покурил вейп и попал в больницу

В Куровске Московской области 10-месячный ребенок нашел вейп родителей, вдохнул и попал в больницу. Об этом сообщили в официальном Telegram-канале ГСУ СК России по Московской области.

Сейчас малыш находится в состоянии средней тяжести. У него ингаляционное отравление парами вейпа и судорожный синдром.

«Врачи оказали ребенку всю необходимую медицинскую помощь. В настоящее время его жизни и здоровью ничего не угрожает», — передали в областном СК.

Возбуждено уголовное дело по статье 156 УК РФ (неисполнение обязанностей по воспитанию несовершеннолетнего).

Курение вейпов вредит не только детям, всего за три месяца употребления это может вызвать «попкорновую болезнь» (EVALI). По данным онкологов, токсины накапливаются, вызывая воспаление легких и нарушение газообмена, пишут «Известия». Симптомами заболевания являются затрудненное дыхание, температура, боль в груди, усталость, тошнота, рвота. В тяжелых случаях — хронические болезни легких или летальный исход.

Вологодского врача оштрафовали за отказ провести аборт

Исполняющего обязанности главного врача Вологодского городского родильного дома оштрафовали на 15 тысяч рублей за отказ в проведении операции по прерыванию беременности. В итоге для процедуры женщине пришлось ехать в Ярославль.