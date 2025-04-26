«Нашел тайник, забрал бомбу». Подозреваемый рассказал о взрыве генерала ВС РФ в Подмосковье

Игнат Кузин рассказал, как планировал подрыв машины генерал-лейтенанта ВС РФ Ярослава Москалика Источник: ФСБ России, Чат Балашиха Life — Наш город! / T.me











В субботу, 26 апреля, ФСБ сообщила о задержании подозреваемого в убийстве генерал-лейтенанта ВС РФ Ярослава Москалика. По данным ведомства, им оказался агент спецслужб Украины Игнат Кузин, который заминировал его машину в подмосковной Балашихе.

СК и ФСБ рассказали подробности о подозреваемом. По данным следователей, у Кузина был вид на жительство на Украине. Кузин рассказал, что был завербован украинскими спецслужбами в апреле 2023 года. В сентябре по указанию куратора он переехал в Москву.

«В ноябре 2024 года я заселился по его указанию [в квартиру], которую оплачивал непосредственно он, — говорил Кузин. — В 2025 году, в феврале, я купил автомобиль Volkswagen-универсал также по его указанию. По его координатам в конце февраля 2025 года я нашел тайник и забрал оттуда видеокамеру и бомбу, которую я установил в машине. Взрыв был произведен непосредственно дистанционно куратором Вадимом».

Кадры допроса Игната Кузина Источник: ФСБ России

В СК добавили, что сейчас с Кузиным работают следователи. Они устанавливают все обстоятельства преступления, собирают доказательства.

Генерал-лейтенанта ВС РФ 58-летнего Ярослава Москалика убили 25 апреля. Около 10:30 он вышел из дома на бульваре Нестерова и подошел к автомобилю Volkswagen Golf — он стоял прямо напротив подъезда. В этот момент в машине сработало самодельное взрывное устройство (СВУ). Раздался громкий взрыв.

Детали автомобиля разлетелись на несколько метров, иномарка вспыхнула. Внутри СВУ были поражающие элементы, а его мощность была сравнима с килограммом тротила.

Ударной волной у подъезда, из которого выходил военный, перевернуло лавку и выбило стекла на первых этажах. Ярослава Москалика отбросило на несколько метров к скамейке. Его тело обнаружили на асфальте у входа. Он скончался на месте.

После взрыва автомобиля возбудили уголовные дела по статьям об убийстве и незаконном обороте взрывчатых веществ (ст. 105, ст. 222.1 УК РФ). Виновным может грозить наказание вплоть до пожизненного лишения свободы.