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Происшествия В подмосковном лесу медведь напал на мужчину: пострадавшего эвакуировали на вертолете

В подмосковном лесу медведь напал на мужчину: пострадавшего эвакуировали на вертолете

В минздраве Московской области рассказали о его состоянии

3 025
8 комментариев
Медведь чуть не убил мужчину на границе Московской и Смоленской областей | Источник: Александра Мамонтова / 76.RUМедведь чуть не убил мужчину на границе Московской и Смоленской областей | Источник: Александра Мамонтова / 76.RU

Медведь чуть не убил мужчину на границе Московской и Смоленской областей

Источник:

Александра Мамонтова / 76.RU

В Подмосковье медведь напал на мужчину. Дикий зверь набросился на молодого человека 3 апреля. Как рассказал министр здравоохранения Подмосковья Максим Забелин, пострадавшего эвакуировали вертолетом санавиации, в первые дни после нападения он находился в реанимации. Из леса его спасли благодаря егерям и МЧС.

«Смотрел его сегодня на перевязке раны все заживают, нет воспаления. Вчера мы сняли его с ИВЛ, он сейчас в сознании, разговаривает, активно пьет жидкость, двигается. <…> Я думаю, что этапное лечение еще впереди. Самое главное наше беспокойство — это наличие или возможное возникновение некроза мягких тканей. Будем надеяться, что все будет хорошо, — рассказал 7 апреля директор Красногорской больницы Бутай Бутаев.

По словам директора больницы, в целом состояние пострадавшего идет с прогрессивной положительной динамикой. Мужчина остается в хорошем настроении.

Кадры эвакуации пострадавшего показал министр здравоохранения Подмосковья

Источник:

Максим Zабелин / T.me

Напомним, медведи в Ярославской области вышли из спячки еще в середине марта. Специалисты регионального Министерства лесного хозяйства и природопользования напоминали правила поведения при встрече с диким зверем. Всего на территории нашего региона обитает свыше 1400 бурых зверей.

Если медведь зашел в населенный пункт, следует сообщить об этом по телефонам горячей линии — (4852) 40-02-30, либо по единому номеру телефона экстренных служб 112.

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Анастасия Вязигина
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Комментарии
8
Гость
7 апреля, 14:58
Бывает. Медведь у себя дома был. А почему человек был в такое время года не у себя дома, а в лесу, понять сложно.
Гость
7 апреля, 16:01
А чего новости-то старые публикуете ? Уж дня три как по всем каналами прогнали.
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