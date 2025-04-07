В подмосковном лесу медведь напал на мужчину: пострадавшего эвакуировали на вертолете

Медведь чуть не убил мужчину на границе Московской и Смоленской областей Источник: Александра Мамонтова / 76.RU











В Подмосковье медведь напал на мужчину. Дикий зверь набросился на молодого человека 3 апреля. Как рассказал министр здравоохранения Подмосковья Максим Забелин, пострадавшего эвакуировали вертолетом санавиации, в первые дни после нападения он находился в реанимации. Из леса его спасли благодаря егерям и МЧС.

«Смотрел его сегодня на перевязке раны все заживают, нет воспаления. Вчера мы сняли его с ИВЛ, он сейчас в сознании, разговаривает, активно пьет жидкость, двигается. <…> Я думаю, что этапное лечение еще впереди. Самое главное наше беспокойство — это наличие или возможное возникновение некроза мягких тканей. Будем надеяться, что все будет хорошо, — рассказал 7 апреля директор Красногорской больницы Бутай Бутаев.

По словам директора больницы, в целом состояние пострадавшего идет с прогрессивной положительной динамикой. Мужчина остается в хорошем настроении.

Кадры эвакуации пострадавшего показал министр здравоохранения Подмосковья Источник: Максим Zабелин / T.me

Напомним, медведи в Ярославской области вышли из спячки еще в середине марта. Специалисты регионального Министерства лесного хозяйства и природопользования напоминали правила поведения при встрече с диким зверем. Всего на территории нашего региона обитает свыше 1400 бурых зверей.