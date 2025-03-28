«Сейчас все бегут из города»: как россияне пережили землетрясение в Таиланде

Люди бежали из разрушающихся домов Источник: Khaosod.co.th











В Азии произошло мощное землетрясение магнитудой 7,7 балла с эпицентром в Мьянме. Мощные толчки почувствовали в Таиланде. Несколько зданий рухнуло, а с крыш, на которых находились бассейны, водопадом лилась вода. Россияне, которые находились в Бангкоке, рассказали, как это было.

Что известно о землетрясении Источник: Городские медиа

Сначала были странные движения, а здания начали качаться, сообщила V1.RU волгоградка, живущая в Таиланде.

«Было даже несколько сложно передвигаться по комнате, пока мы быстро забирали свои ценные вещи и собирали собак. Спускались с четвертого этажа по лестнице, все высыпали на улицу. У здания рядом с нами с крыши действительно лила вода, потому что там на крыше бассейн. Насколько мы поняли из чатов, это происходило много где», — отметила девушка.

Что происходило в момент землетрясения Источник: ilexenok / Telegram

Александра, живущая в Азии четыре года, из которых год — в Бангкоке, рассказала V1.RU, что не сразу поняла, что происходит. Всё вокруг нее скрипело и ходило ходуном.

«Было страшно спускаться, всё здание трещало по швам. На улицу я спускалась в лифте (знаю, это неправильно, но так быстрее). Внутри всё трещало, я чувствовала, как кабина царапает шахту лифта. Аттракцион из разряда „не повторять“», — поделилась очевидица.

На улице она увидела соседей, многие были с детьми, плакали. Соседнее здание накренилось, а из бассейна на крыше выливалась вода.

Некоторым людям повезло меньше. Их смыло водой, которая хлынула из бассейна в многоэтажке.

Людей смыло водой из бассейна Источник: Mash / Telegram

Некоторых землетрясение не напугало, и они не стали менять свои планы. Туристы продолжали купаться в бассейне на крыше высотки, пишет SHOT.

Екатеринбуржец Александр живет в Бангкоке уже полгода. Землетрясение застало его во время работы, в квартире на 22-м этаже. Он надеется, что хоть что-то из его вещей уцелело.

«Организованной эвакуации не было, все сами спускались по пожарной лестнице и стояли во дворе. Потом вышли, сказали, может быть афтершок, из двора выгнали. Никакой информации нет. Я не знаю, в каком состоянии мой дом, но у меня там находятся документы, небольшая часть денег, ноутбук и другие ценные вещи. Буду ждать разрешения забрать всё необходимое. Надеюсь, мне сообщат о том, в порядке ли мой дом», — приводит слова Александра Е1.RU.

Как рассказала SHOT Анастасия, отдыхающая в Бангкоке, они с другом находились на 26-м этаже, когда началось землетрясение. По ее словам, многие россияне сейчас пытаются покинуть город, но сделать это непросто. Тайцы тоже массово уезжают. На дорогах огромные пробки, а на улицах настоящая давка.

«Мы когда выбегали, там некоторые просто в полотенцах стояли, они мылись, пока была эта вспышка землетрясения. Включили сирену, и все стали спускаться по пожарной лестнице, то есть не было такого, чтоб кто-то из представителей вышел и говорил, куда идти и т. д. Сейчас все бегут из города. Местные, у которых нет денег, просто сидят на улице, никуда не идут», — рассказала туристка.

Люди бежали от падающего здания Источник: X

По меньшей мере три человека погибли в столице Таиланда в результате повреждения и обрушения зданий, вызванных мощным землетрясением в соседней Мьянме. Об этом сообщило агентство Reuters со ссылкой на губернатора Бангкока Чадчарт Ситтипунт. Еще 81 человек пропал без вести.