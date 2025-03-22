Одни расстреливали, другие снабжали оружием. Кого за год поймали по делу о «Крокусе»: что известно о 27 террористах

Большинство фигурантов уже до приговора внесли в списки террористов и экстремистов Источник: коллаж: Евгения Бикунова / Городские медиа, Артем Устюжанин / MSK1.RU, Суды общей юрисдикции города Москвы / T.me











22 марта — ровно год со дня одного из самых страшных терактов современной России. За 10 минут до концерта группы «Пикник» в зал «Крокус Сити Холл» ворвались вооруженные бойцы и начали расстреливать людей. Они устроили несколько взрывов, после чего начался пожар. Огонь охватил три верхних этажа здания. Трагедия унесла жизни 145 человек, среди них шесть детей.

В начале февраля расследование теракта официально завершилось. Сейчас материалы изучают потерпевшие, которыми признали больше тысячи человек. Всего, по заявлению СК, в деле — 27 фигурантов. MSK1.RU рассказывает, как эти люди связаны с терактом и что о них известно.

Предполагаемые захватчики

Шамсидин Фаридуни

Шамсидина Фаридуни почти сразу окрестили главарем террористической группировки. Фаридуни стал первым, кто при задержании дал подробные показания, кадры которых разлетелись по интернету.

Источник: Артем Устюжанин / MSK1.RU











Многие задержанные по делу о теракте в «Крокусе» так и или иначе связаны именно с Фаридуни: кто-то продал ему авто, которое разыскивали силовики, кто-то сдал ему квартиру, где якобы располагалась штаб-квартира террористов.

На видео с признательными показаниями Фаридуни рассказал, что в криминальную историю он ввязался через соцсети: посещал религиозные уроки онлайн. Там с ним связался некий «помощник проповедника», который якобы координировал действия группы и снабдил их оружием. За убийство сотен людей ему пообещали 500 тысяч рублей, половину суммы он получил заранее.

Задержанный подписывал себя в соцсетях как Абдуллох, что в переводе с арабского означает «слуга Бога». За месяц до теракта он публиковал фото из Стамбула. Турецкие СМИ сообщали, что «Абдуллох» провел в стране больше недели. Следствие уверено, что Фаридуни поехал за границу, чтобы встретиться с организатором и подготовиться к преступлению.

Шамсидин Фаридуни родом из небольшого селения в 50 км от Душанбе. В кишлаке у него остались жена и 8-месячный ребенок. По данным некоторых СМИ, Фаридуни отбывал срок на родине по обвинению в сексуальных домогательствах и вышел на свободу в 2020 году. В Москву он переехал за полгода до теракта.

Мухаммадсобир Файзов

Самый молодой из предполагаемых боевиков — 19-летний Мухаммадсобир Файзов. Его на заседание по аресту привезли в инвалидной коляске. По некоторым данным, именно Файзов снимал страшное видео из концертного зала от первого лица. На нем террористы расстреливали людей и выкрикивали «мы сломаем вас» по-таджикски.

Источник: Артем Устюжанин / MSK1.RU











Файзов был прописан в Иванове. Наши коллеги из 76.RU были у этого дома: местные говорят, что обвиняемый там не жил. Один из жильцов, по словам соседей, прописывал там мигрантов за вознаграждение. Часто видели его в городе Тейково, в получасе езды от областного центра. Там он работал в барбершопе.

История Мухаммадсобира — в видео Источник: Сеть городских порталов

Обвиняемый в терроризме родился 30 апреля 2004 года, у него нет ни жены, ни детей. На момент суда постоянного места работы не имел. Там же сообщил, что получил только среднее образование. Ранее в России судим не был.

Рачабализода Саидакрам

Саидакрам Муродали Рачабализода — 30-летний безработный. В суде он заявил, что не помнит адрес российской регистрации. Женат, есть ребенок. Перед судом он предстал с забинтованным ухом.

По данным турецких СМИ, прибыл в Турцию за месяц до Фаридуни и остановился в том же самом отеле района Фатих. Правда, покинул гостиницу в день заселения Фаридуни, но вернулся в Москву 2 марта на одном самолете с предполагаемым сообщником.

Источник: Артем Устюжанин / MSK1.RU











Далерджон Мирзоев

Другой обвиняемый в жестокой расправе — 33-летний Далерджон Мирзоев. У него есть четверо детей: полуторагодовалые двойняшки и еще два ребенка — 6 и 7 лет. За несколько месяцев до нападения работал в Новосибирске и жил там у родственников. Те уверяют, что даже не подозревали о его истинной сущности.

Во время задержания Мирзоев рассказал, что на него вышел некий «Абдулло», у которого уже было авто для побега с места преступления. Мирзоев мог иметь в виду Фаридуни, просто называть его арабским именем.

Источник: Артем Устюжанин / MSK1.RU











Белое «Рено» и деньги на поездку в Турцию

После предполагаемых исполнителей Басманный суд арестовал 24-летнего Диловара Исломова — владельца белого «Рено», на котором нападавшие приехали в «Крокус» и пытались скрыться.

Вместе с ним в СИЗО отправились его брат — 33-летний Аминчон Исломов и их отец Исроил Исломов. Семья жила в Твери.

Источник: Суды общей юрисдикции города Москвы / T.me











Источники «Фонтанки» в органах сообщили, что деньги у Фаридуни появились благодаря Аминчону Исломову. Многодетный отец перевел Фаридуни 45 тысяч рублей (15 тысяч в январе, еще 30 — в феврале), на которые тот отправился в Турцию.

Исломовы в суде заявили, что к теракту никак не причастны и не знали о планах своих знакомых. Все они также обвиняются по статье о теракте (пункт б части 3 статьи 205 УК), им грозит вплоть до пожизненного.

Квартира в Путилково

Восьмым фигурантом стал 32-летний Алишер Касимов. По данным СК, Касимов сдавал квартиру в подмосковном Путилково непосредственным участникам нападения на «Крокус» — жилье они якобы превратили в свою базу.

Источник: Дмитрий Толстошеев / MSK1.RU











Мать Касимова рассказала, что квартира, которую ее сын сдавал предполагаемым террористам, была куплена в ипотеку. По словам убитой горем женщины, сын сдал жилье Шамсидину Фаридуни через сайт объявлений, хотя она «просила сдавать только русским».

Источник: Дмитрий Толстошеев / MSK1.RU











Связь и деньги

К концу марта 2024-го стало известно еще о нескольких арестах. Информации об этих фигурантах было уже гораздо меньше. Девятым стал 24-летний уроженец Таджикистана Лутфуллои Назримад. Ему 24 года, холост, детей нет, ранее не судим. У него была временная регистрация в московском районе Гольяново, до задержания жил в хостеле недалеко от метро Щелковская.

Источник: Суды общей юрисдикции города Москвы / T.me











Адвокат Назримады Маргарита Хорева, которую суд назначил, заявила журналистам, что ее подзащитный частично признал вину. В чем именно его обвиняют, неизвестно.

Десятый арестованный — 25-летний Якубджони Юсуфзода, гражданин Таджикистана, который работал в Москве на стройке и имел в столице временную регистрацию.

По данным следствия, Юсуфзода за несколько дней до теракта со своей банковской карты перечислил соучастнику деньги на проживание террористов. Часть средств была им перечислена одному из исполнителей уже после совершения преступления. Юсуфзоде предъявлено обвинение по п. «б» ч. 3 ст. 205 УК РФ

Источник: Дмитрий Толстошеев / MSK1.RU











Известно также об аресте Мухаммада Шарипзоды по п. «б» ч. 3 ст. 205 УК РФ (террористический акт), однако подробности о его роли в подготовке теракта до сих пор не раскрыты.

Двенадцатым фигурантом стал Джумахон Курбонов из Таджикистана. По версии следствия, он обеспечивал террористов связью и деньгами. Согласно оглашенным материалам, Курбонов в России жил (в одном из хостелов Москвы) и работал нелегально.

Источник: Суды общей юрисдикции города Москвы / T.me

Вооружали с Кавказа

Фигуранты из Дагестана

В августе 2024 года стало известно, что по делу о «Крокусе» проходят еще пятеро фигурантов: Шахромджон Гадоев, Зубайдулло Исмаилов, Умеджон и Мустаким Солиевы, Хусейн Хамидов.

В ЦОС ФСБ сообщили, что исполнители теракта в «Крокус Сити Холле» получили оружие и деньги от ячейки боевиков из Каспийска. При этом все задержанные уроженцы Таджикистана.

Источник: Суды общей юрисдикции города Москвы / T.me Источник: Суды общей юрисдикции города Москвы / T.me

«При задержании (у нас) в квартире нашли два (автомата) Калашникова и 460 пуль. Я возил им оружие — этим ребятам, которые напали на „Крокус Сити Холл“ в Москве. Я отвез им оружие из Махачкалы в Мытищи», — говорил один из обвиняемых во время опроса сразу после задержания.

Фигуранты из Ингушетии

В ноябре 2024 года «Коммерсантъ» узнал о еще четверых обвиняемых. На этот раз из Ингушетии. По версии следствия, все они могут быть связаны с признанной в России террористической и запрещенной организацией — боевым крылом баталхаджинцев.

Обвиняемые переделали охолощенные автоматы Калашникова в боевые и вооружили ими вместе с патронами террористов, непосредственно совершивших нападение на посетителей концертного зала, считает СК.

Задержанные признали участие в незаконном обороте оружия и боеприпасов, утверждая, что и представить себе не могли, к каким последствиям всё это может привести.

Двое из них — Хусейн Медов и Джабраил Аушев — были арестованы в суде Магаса и позднее этапированы в Москву. Еще двое — Хаваж-Багаудин Алиев, а также Батыр Кулаев — объявлены в розыск.

Помогали скрываться пособнику

Следствие уверено, что Батыру Кулаеву помогли скрыться другие участники запрещенной группировки, писали «Известия». Спустя месяц по обвинению в укрытии задержали четверых молодых людей. Среди них: 22-летний Хусен Кулаев, 27-летний Махмуд Картоев, 28-летний Мансур Точиев и 35-летний Магомед Санталиев.

«Известия» отмечают, что во время обысков у задержанных изъяли оружие, боеприпасы, а также нашли переписки с лидерами баталхаджинской террористической организации. Главари этой террористической группы активно помогали в укрытии и обеспечении участников преступлений.

При этом о задержании самого Батыра Кулаева официально не сообщалось.

Координаторы из-за границы

Почти год спустя после теракта, в начале марта, в США арестовали члена ИГИЛ* Мохаммада Шарифуллу. Ему предъявлены обвинения в организации сразу нескольких терактов, один из которых — в «Крокус Сити Холле», сообщили в американском Минюсте.

Источник: ABC News











На допросе в ФБР Мохаммад Шарифулла заявил, что от имени ИГИЛ* инструктировал террористов из «Крокуса» о том, как использовать автоматы Калашникова и другие типы оружия. Также он признался, что обучал двух из четырех нападавших на Crocus City Hall.

По словам Шарифуллы, он помогал организовывать и другие теракты, в том числе в 2021-м году в Кабуле.

За год никто из фигурантов не услышал своего приговора, ни один из обвиняемых пока не дошел до суда по существу. Большинству — грозят пожизненные сроки.

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