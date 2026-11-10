Недвижимость
Знакомства
Погода
Телепрограмма
Афиша
Гороскоп
Курсы валют
Пробки
ZODY
Игры
Промокоды
RU76
Погода

Сейчас+2°C

Сейчас в Ярославле
Погода+2°

пасмурно, без осадков

ощущается как -1

0 м/c,

 750мм 75%
Подробнее
1 Пробки
USD 82,66
EUR 92,70
Неадекват порезал девушку в «КБ»
Новые камеры
Приговор за смертельное ДТП
Каталог новостроек Ярославля
Мусорные перестановки
Что сейчас с пешеходным центром
Какой будет зима
Город Навели порядок: как будет работать атакованный хакерами магазин товаров для дома в Ярославской области

Навели порядок: как будет работать атакованный хакерами магазин товаров для дома в Ярославской области

Торговая точка простояла закрытой почти две недели

1 559
В сети «Порядок» объяснили, почему закрыты магазины с товарами для дома | Источник: читательница Voronezh1.ruВ сети «Порядок» объяснили, почему закрыты магазины с товарами для дома | Источник: читательница Voronezh1.ru

В сети «Порядок» объяснили, почему закрыты магазины с товарами для дома

Источник:

читательница Voronezh1.ru

В Ярославской области после длительного простоя вновь начал деятельность магазин товаров для дома «Порядок», сообщили в компании. Работа магазина была приостановлена с 25 октября по 6 ноября.

«Восстановление продолжается и в онлайн-направлении. Совсем скоро снова станут доступны все привычные сервисы. Мы постепенно возвращаем все в привычный ритм и делаем всё возможное, чтобы этот процесс завершился как можно скорее. Спасибо, что остаетесь с нами, за ваше терпение, понимание и поддержку», — сообщили в компании.

Причиной внезапного закрытия магазинов всей сети стала хакерская атака — из-за этого возникли трудности с бонусной системой, онлайн-заказами, а также работой самих офлайн-магазинов.

Первый магазин сети «Порядок» был открыт в Воронеже в 2010-м. К 2026-м воронежская сеть разрослась до 48 магазинов в 32 городах России. В ассортименте: посуда, текстиль, предметы интерьера, электробензоинструмент, товары для сада и огорода, а также отдыха на даче.

По информации с сайта магазинов, генеральный директор сети — Светлана Рубцова. Она же с 2021 года указана как учредитель. «Порядок» работает под юрлицом ООО «Спектр». Согласно данным «Контур. Фокуса», в 2025 году компания заработала 12 миллиардов рублей, из них 936,1 миллиона — чистой прибылью.

Ранее мы публиковали обзор товаров для хранения в магазинах в Ярославля.

ПО ТЕМЕ
Анастасия ВязигинаАнастасия Вязигина
Анастасия Вязигина
заместитель главного редактора 76.RU
Магазин Хакерская атака Товары для дома
Лайк
TYPE_LIKE0
Смех
TYPE_HAPPY0
Удивление
TYPE_SURPRISED0
Гнев
TYPE_ANGRY0
Печаль
TYPE_SAD0
Увидели опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl+Enter
Комментарии
15
Гость
11 ноября, 00:53
зачем он нужен, озоны на каждом шагу
Гость
10 ноября, 21:34
Боту скучно - сам с собой общается😂 за количество комментов, видимо , платят
Читать все комментарии
Гость
ТОП 5
Мнение
Дело не только в холестерине: кардиолог разоблачила миф о «чистке сосудов за месяц» и рассказала, как избежать инсульта
Екатерина Воронова
Мнение
Вы точно так делали! Сотрудница ПВЗ рассказала, что ее больше всего бесит в покупателях
Дарья
Мнение
«Понимаю, что делаю фигню, но делаю»: 42-летняя редактор едва не лишилась сбережений под гипнозом «инспектора ФСБ» — что ее остановило
Миледи Винтер
Мнение
«Три дня были словно на другой планете»: туристка побывала на плато Укок на границе с Монголией — зачем туда ехать
Анастасия Романова
Мнение
Что в России «модно и дорого», в Азии — дешевый ширпотреб. Шопоголик — о том, как закупается в Китае на год вперед
Лейсан Загитова
Рекомендуем