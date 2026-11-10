Навели порядок: как будет работать атакованный хакерами магазин товаров для дома в Ярославской области

В сети «Порядок» объяснили, почему закрыты магазины с товарами для дома

В Ярославской области после длительного простоя вновь начал деятельность магазин товаров для дома «Порядок», сообщили в компании. Работа магазина была приостановлена с 25 октября по 6 ноября.

«Восстановление продолжается и в онлайн-направлении. Совсем скоро снова станут доступны все привычные сервисы. Мы постепенно возвращаем все в привычный ритм и делаем всё возможное, чтобы этот процесс завершился как можно скорее. Спасибо, что остаетесь с нами, за ваше терпение, понимание и поддержку», — сообщили в компании.

Причиной внезапного закрытия магазинов всей сети стала хакерская атака — из-за этого возникли трудности с бонусной системой, онлайн-заказами, а также работой самих офлайн-магазинов.

Первый магазин сети «Порядок» был открыт в Воронеже в 2010-м. К 2026-м воронежская сеть разрослась до 48 магазинов в 32 городах России. В ассортименте: посуда, текстиль, предметы интерьера, электробензоинструмент, товары для сада и огорода, а также отдыха на даче.

По информации с сайта магазинов, генеральный директор сети — Светлана Рубцова. Она же с 2021 года указана как учредитель. «Порядок» работает под юрлицом ООО «Спектр». Согласно данным «Контур. Фокуса», в 2025 году компания заработала 12 миллиардов рублей, из них 936,1 миллиона — чистой прибылью.