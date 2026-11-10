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Криминал «Добродушный дядька» оказался монстром: воспоминания соседки скопинского маньяка. Видео

«Добродушный дядька» оказался монстром: воспоминания соседки скопинского маньяка. Видео

Виктор Мохов несколько лет удерживал в подвале и насиловал школьниц

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Одна из пленниц маньяка даже родила детей, которых он подкинул в подъезды жилых домов

Источник:

Никита Егоров / Городские медиа

Мимо дома скопинского маньяка Виктора Мохова почти каждый день ходили девочки. Среди них и журналистка YA62.RU Светлана Коновалова: она жила совсем рядом с ним. Как и остальные, здоровалась с дядей Витей и даже не задумывалась, что в это время ровесницы были узницами его подземелья на несколько лет.

Мохов всегда был приветлив и спокоен, подозрений не вызывал. Дом маньяка находился в частном секторе: все друг друга знают, поэтому не закрывали двери на замки и спокойно ходили к соседям в любое время.

Почти каждый день Светлана и ее друзья говорили маньяку: «Здравствуйте, дядя Витя!» И не подозревали, что человек солидного возраста может сделать что-то плохое.

«Никогда этот человек не вызывал опасений. То есть обычный добродушный дядька лет 50. Мы были воспитаны таким образом, что всегда здоровались со всеми, кто живет с нами в одном районе», — вспоминает Светлана Коновалова.

Этот случай оставил Светлане и ее друзьям неизгладимое впечатление на всю жизнь. Подростки тогда четко поняли, что безоговорочно людям доверять нельзя. И даже очень приятный и добродушный на вид человек может оказаться совсем не тем, за кого себя выдает.

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Светлана Коновалова
журналист YA62.RU
Скопинский маньяк Сосед Подросток Воспоминание Пленник Жертва насилия Скопин
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