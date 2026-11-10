«Добродушный дядька» оказался монстром: воспоминания соседки скопинского маньяка. Видео

Одна из пленниц маньяка даже родила детей, которых он подкинул в подъезды жилых домов Источник: Никита Егоров / Городские медиа

Мимо дома скопинского маньяка Виктора Мохова почти каждый день ходили девочки. Среди них и журналистка YA62.RU Светлана Коновалова: она жила совсем рядом с ним. Как и остальные, здоровалась с дядей Витей и даже не задумывалась, что в это время ровесницы были узницами его подземелья на несколько лет.

Мохов всегда был приветлив и спокоен, подозрений не вызывал. Дом маньяка находился в частном секторе: все друг друга знают, поэтому не закрывали двери на замки и спокойно ходили к соседям в любое время.

Почти каждый день Светлана и ее друзья говорили маньяку: «Здравствуйте, дядя Витя!» И не подозревали, что человек солидного возраста может сделать что-то плохое.

«Никогда этот человек не вызывал опасений. То есть обычный добродушный дядька лет 50. Мы были воспитаны таким образом, что всегда здоровались со всеми, кто живет с нами в одном районе», — вспоминает Светлана Коновалова.