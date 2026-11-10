Семьям хотят предоставлять бесплатное жилье, но при одном условии. Новости 10 ноября

Депутаты выступили с очередной инициативой Источник: Елена Буйвол / VLADIVOSTOK1.RU

Каждый день в мире происходит множество событий, уследить за которыми в новостном потоке просто невозможно. Поэтому мы собираем главное в этом дайджесте. Сегодня подводим итоги 10 ноября.

Врач назвала шесть правил защиты от ОРВИ, если заболел близкий родственник

Врач Ульяна Махова, ассистент кафедры поликлинической терапии Института клинической медицины Пироговского Университета перечислила шесть правил, которые помогут снизить вероятность заражения от близкого родственника:

Изолировать больного в отдельной комнате либо соблюдать дистанцию не менее 1 метра. Уход доверить одному здоровому члену семьи, желательно привитому от гриппа. При уходе использовать медицинские маски и одноразовые перчатки, а после контакта с больным тщательно мыть руки. Проветривать помещение каждые два часа, а поверхности (ручки, выключатели, столики) обрабатывать дезинфицирующими средствами не реже двух раз в день. Выделить больному индивидуальную посуду и тщательно ее мыть после использования. Для экстренной профилактики рассмотреть прием противовирусных препаратов, но только по назначению врача.

Как отметила специалист, для профилактики гриппа после контакта с больным могут применяться ингибиторы нейраминидазы (осельтамивир или занамивир), но схему приема, дозировку и длительность курса определяет исключительно лечащий врач.

В ЮАР убили российского туриста

В ЮАР погиб турист из России. Его застрелили во время поездки с супругой в национальный парк Крюгера. Женщина получила травму левого глаза, ее госпитализировали. Об этом пишет местное издание Pretoria Rekord со ссылкой на полицию.

По данным СМИ, нападение произошло на автостраде № 4. Пара остановилась, чтобы поменять пробитое колесо, и в этот момент на них напали неизвестные. Злоумышленники ограбили туристов, а затем несколько раз выстрелили в мужчину.

Как рассказал представитель полиции подполковник Исаак Мудау в отделение Бронкхорстспруита поступило сообщение о стрельбе. На месте силовики обнаружили тело мужчины с множественными огнестрельными ранениями. Россиянин скончался еще до приезда полиции, его жену госпитализировали.

Местные правоохранительные органы возбудили уголовное дело, но на данный момент подозреваемых не задержали.

В Таиланде катер с туристами врезался в рыбацкую лодку

В тайской Паттайе скоростной катер с туристами протаранил рыбацкую лодку. Девять человек попали в больницы, среди них — две россиянки и одна украинка. Об этом пишет местное издание Nation Thailand.

Инцидент произошел возле пирса Бали Хай. На катере находились 27 пассажиров и два члена экипажа. Спасатели достали из воды и эвакуировали девять человек: шесть гражданок Таиланда, двух россиянок и одну украинку. У большинства — ссадины, всех доставили в больницы.

По словам капитана рыбацкого судна, его лодка шла мимо, когда в нее на большой скорости врезался катер. Мужчина пытался сбросить скорость, но это не помогло. Оба судна получили повреждения.

По данным полиции, катер перевозил туристов с плавучего ресторана обратно на берег. Водитель заявил, что не заметил рыбацкую лодку до столкновения. Причины аварии сейчас устанавливают правоохранители.

В Мьянме освободили россиянина, попавшего в рабство

Посольство РФ в Таиланде сообщило об успешном освобождении россиянина, который попал в рабство в Мьянму. Для этого устроили целую спасательную операцию.

«В результате скоординированных действий посольства, таиландских и мьянманских полицейских, УМС МВД России, МИД Таиланда и посольства Мьянмы в Бангкоке гражданин России Кирилл Р. был освобожден», — сообщили в пресс-службе ведомства.

Мужчину поместили в миграционный центр в городе Мьявади. Сейчас он ждет вылета в Россию.

Мошенники предлагают компенсации за сбои в сервисах

Людям приходят сообщения про «компенсации за сбои в работе сервисов». Это обман, предупредили в МВД.

Есть две схемы мошенничества. Первая — поддельное письмо про выплату. Человека просят перейти по ссылке и указать реквизиты карты. В итоге мошенники получают доступ к данным. Вторая схема — сообщение про блокировку учетной записи. Под предлогом восстановления доступа жертву переводят на поддельный сайт, где просят ввести личные данные и информацию о карте.

В МВД рекомендуют не переходить по ссылкам из сообщений от неизвестных и не вводить данные банковских карт на таких страницах.

В Архангельской области обвалился мост

Утром 10 ноября на станции Виледь обрушился пролет железнодорожного моста через реку. Из-за этого с рельсов сошли вагоны грузового поезда. По предварительным данным, никто не пострадал. Движение на участке остановлено, на месте работают восстановительные бригады. Причины выясняются.

Поезда временно не ходят по этому маршруту. Власти решают вопросы с перевозкой пассажиров.

Проблема серьезнее, чем кажется на первый взгляд. Этот мост — единственный путь на Воркуту. Через него постоянно идут товарные составы, а автомобильной дороги до Воркуты нет, рассказал житель Котласа, у которого родственники живут рядом со станцией.

В массовом ДТП в Болгарии погибло 10 человек

На автомагистрали «Фракия» возле Ямбола столкнулись более 50 автомобилей. По данным Болгарского телеграфного агентства со ссылкой на губернатора Георгия Чалыкова, погибли не менее 10 человек, многие ранены.

Авария произошла около 07:00 по местному времени (08:00 мск) на 289-м и 294-м километрах трассы. Среди причин — густой туман. В ДТП попали легковые и грузовые машины, а также автобус. Движение полностью перекрыто, спасательные работы продолжаются.

Чтобы доставить тяжелораненых в больницы Софии, премьер-министр Румен Радев распорядился направить в Бургас правительственный самолет и военно-транспортную авиацию. Для координации создан оперативный штаб.

Проблемы с данными в Yandex Cloud

После атак беспилотников «Яндекс» восстановил доступ к 97,16% клиентских данных в Yandex Cloud. Оставшиеся почти 3% восстановить не удастся: оборудование получило критические повреждения, а у части клиентов не было резервных копий.

При этом в компании подчеркнули, что те, кто пользовался инструментами резервного копирования, сохранили 100% данных.

Переговоры в Абу-Даби

Сегодня, 10 ноября, состоялся первый день мирных переговоров по Украине в Абу-Даби. Рассказываем о позициях сторон.

Россия. Глава МИД Сергей Лавров сообщил, что по предложению США и с согласия Москвы будут обсуждать параметры коллективной безопасности в регионе после завершения конфликта. При этом Москва не поддерживает идею европейских стран о немедленном прекращении огня. Россия считает, что это даст Украине время на восстановление военного потенциала.

Украина. Киев настаивает на надежных гарантиях безопасности и против территориальных уступок. Позиции по этому пункту по-прежнему расходятся с московскими.

США. Спецпосланник Джаред Кушнер заявил, что за последние два месяца удалось сократить разногласия между Москвой и Киевом. Вашингтон почти ежедневно контактировал с обеими сторонами и, по его словам, нашел «несколько хороших идей» для решения проблем. Он добавил, что самые сложные вопросы должны решать главы государств.

Семьям предложили бесплатно предоставлять жилье

Лидер «Справедливой России» Сергей Миронов предложил ввести в России государственные компенсации за аренду жилья для молодых семей с детьми, в том числе для студенческих пар. По его словам, это поможет людям быстрее накопить на собственную квартиру.

«Мы предлагаем такой подход: при рождении первого ребенка государство компенсирует молодой семье 50% арендной платы в месяц. Если двое детей, — 75%, трое, — 100%. У молодых семей с детьми будет меньше финансовых расходов, больше возможностей копить на собственное жилье», — заявил он.