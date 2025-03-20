В Дубае пропала девушка. Ее нашли через неделю с переломами рук, ног и позвоночника, она парализована: новости 20 марта

С девушкой не могли связаться больше недели Источник: bloom_arilu / T (Twitter)











Каждый день в мире происходит множество событий, уследить за которыми в новостном потоке просто невозможно. Поэтому мы собираем главное в этом дайджесте. Сегодня подводим итоги 20 марта.

Минпросвещения готовит список фильмов для школьников

Минпросвещения России готовит список отечественных фильмов, рекомендуемых школьникам к просмотру. Об этом говорится в презентации министра Сергея Кравцова.

В черновой вариант перечня вошел 191 фильм, из которых 181 снят в СССР. Он разделен на три группы в зависимости от возраста детей: 10–12 лет, 13–15 лет и 16–17 лет.

Также в презентации сообщается, что Минпросвещения готовит списки фильмов, мультфильмов и книг для семейного досуга.

В России хотят запретить турецкие сериалы

Депутат Государственной думы Виталий Милонов призвал запретить турецкие сериалы в России. Он назвал их «белибердой полнейшей».

По его мнению, в подобных сериалах показывают жизнь, которая не соответствует действительности. У российских женщин создается ложный образ идеального мужчины, а в Турции будут «лупить их палками», считает Милонов.

Зеленский согласился на встречу с представителями РФ

Киев готов провести встречу с Москвой ради достижения мира. Об этом заявил президент Украины Владимир Зеленский.

«Если будет политическая воля, встреча не является проблемой. Вопрос абсолютно прагматичный, если есть наработанные варианты, которые могут приблизить нас к завершению конфликта, будем двигаться — и только вперед, без каких-либо пауз и сантиментов», — сказал Зеленский. Он добавил, что при этом будет встречаться с представителями Москвы «без всякого удовольствия».

Россиянам хотят запретить есть чипсы

Если чипсы вредят здоровью детей, то их необходимо запретить. Об этом заявил первый зампред Комитета Госдумы по охране здоровья Леонид Огуль в беседе с «Лентой.ру».

Ранее глава Общественного совета при Роспотребнадзоре Олег Павлов обратился к правительству с предложением ввести акциз на чипсы. Согласно его идее, он может быть определен в 20% от стоимости товара.

Павлов напомнил, что правительство России уже принимало меры по борьбе с вредной пищей. Так, с 2023 года акцизом стали облагаться сахаросодержащие напитки. А с октября того же года повысилась ставка налога на добавленную стоимость на гамбургеры, сэндвичи, чизбургеры и другие похожие блюда — с 10 до 20%. По словам общественника, аналогичный подход должен применяться и в отношении чипсов, пишут «Известия».

В России планируют создать базу доверчивых россиян

В Минцифры предложили создать в России специальную базу, в которую можно будет заносить доверчивых граждан, попавшихся на уловки финансовых злоумышленников. Оказавшиеся в этом списке россияне не смогут сразу осуществлять банковские операции, например брать кредиты или проводить денежные переводы.

Подобная мера направлена на защиту граждан от мошенников. Тем, кто попал в список, придется подтверждать добросовестность запроса о кредите, и только после этого они получат деньги.

Модель из Украины нашли в Дубае на обочине

В Дубае (ОАЭ) нашли украинскую модель Марию Ковальчук с переломом позвоночника и конечностей. Ее не могли найти восемь дней после вечеринки с шейхами, на которой девушка отмечала свое 20-летие.