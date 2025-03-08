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Происшествия 12 человек пострадали, некоторые в критическом состоянии: в Канаде устроили стрельбу в пабе

12 человек пострадали, некоторые в критическом состоянии: в Канаде устроили стрельбу в пабе

Подозреваемый скрылся

823
1 комментарий
Возле места происшествия работает полиция с оружием | Источник: Джейкоб Эстрин / CTV NewsВозле места происшествия работает полиция с оружием | Источник: Джейкоб Эстрин / CTV News

Возле места происшествия работает полиция с оружием

Источник:

В Торонто (Канада) произошла стрельба в пабе недалеко от общественного центра Скарборо. Известно как минимум о 12 пострадавших, пишет CBC News.

На место прибыли оперативные службы. Парамедики из Торонто сообщили CP24, что травмы варьировались от легких до критических. По данным местной полиции, жизни четырех пострадавших ничего не угрожает.

Тем временем со стрелявшим возникла проблема. Он до сих пор находится на свободе. Известно, что подозреваемый скрылся на серебристой машине. У полиции нет его описания, кроме того, что он был в черной балаклаве.

Представитель пожарной службы Торонто отметил, что также поступил вызов на второе место происшествия неподалеку, но пострадавших там не было. Связано ли это со стрельбой в пабе, не сообщается.

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Канада Стрельба Жертвы Полиция Подозреваемый
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Комментарии
1
Гость
10 часов
Канада новая Родина украинского народа. Перестрелка новая традиция украинцев.
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