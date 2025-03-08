12 человек пострадали, некоторые в критическом состоянии: в Канаде устроили стрельбу в пабе

Возле места происшествия работает полиция с оружием Источник: Джейкоб Эстрин / CTV News











В Торонто (Канада) произошла стрельба в пабе недалеко от общественного центра Скарборо. Известно как минимум о 12 пострадавших, пишет CBC News.

На место прибыли оперативные службы. Парамедики из Торонто сообщили CP24, что травмы варьировались от легких до критических. По данным местной полиции, жизни четырех пострадавших ничего не угрожает.

Тем временем со стрелявшим возникла проблема. Он до сих пор находится на свободе. Известно, что подозреваемый скрылся на серебристой машине. У полиции нет его описания, кроме того, что он был в черной балаклаве.