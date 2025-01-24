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Происшествия Россиянин решил научить сына плавать в Таиланде, выбросив за борт. Мальчик умер, отцу грозит смертная казнь: новости 24 января

Россиянин решил научить сына плавать в Таиланде, выбросив за борт. Мальчик умер, отцу грозит смертная казнь: новости 24 января

Что произошло за сутки

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В Таиланде задержан россиянин, его обвиняют в убийстве 13-летнего сына

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Каждый день в мире происходит множество событий, уследить за которыми в новостном потоке просто невозможно. Поэтому мы собираем главное в этом дайджесте. Сегодня подводим итоги 24 января.

Массированная атака беспилотников ВСУ

В ночь с 23 на 24 января российские регионы атаковали 218 украинских беспилотников, включая 174 вне зоны спецоперации, сообщили в Минобороны. Около полуночи в Рязанской области были слышны взрывы, в результате загорелся частный дом и нефтезавод, пострадавших нет. Оперштаб сообщил об уничтожении 20 беспилотников, предположительно, типа «Лютый».

Также российская ПВО сбила дроны в Коломне, Раменском, Подольске, Троицком округе и Щелково в Московской области. В столичных аэропортах Домодедово, Жуковском и Внуково ввели ограничения из-за угрозы атаки БПЛА.

Ночью атаковали также Саратов и Энгельс, в регионе уничтожили 17 БПЛА, работала сирена. А в аэропортах Казани, Нижнекамска, Пензы, Самары, Саратова и Уфы ввели ограничения.

В Воронежской области обломки беспилотника повредили остекление нескольких квартир, пострадавших нет. ПВО перехватила дроны над Брянской, Курской, Ростовской, Белгородской, Орловской, Липецкой областями и Крымом. Еще несколько беспилотников сбили в Ленобласти у границы с Новгородской областью.

Сахалинец напал на детский сад

Мужчина из Долинска Сахалинской области вооружился ножом и пошел забирать ребенка из детского сада, однако воспитатели отказались отдать разъяренному жителю ребенка. Тогда он начал угрожать, что наложит на себя руки. Охранник детского учреждения оперативно среагировал и нажал тревожную кнопку.

Узнав об этом, мужчина сбежал. Однако особо скрываться не стал и отправился к собственному дому. Полиция быстро задержала агрессора за неповиновение законному распоряжению сотрудника полиции. Выяснилось, что ранее он уже был судим и 18 лет отбывал наказание в тюрьме, передает Telegram-канал Readovka.

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В Ростове банда рэкетиров похищала участников СВО

В Ростовской области задержали группу людей, похищавших участников СВО. По информации ФСБ, члены банды для своих преступных дел привлекли двух девочек-подростков. Несовершеннолетние через интернет знакомились с военнослужащими, участвующими в боевых действиях на Украине, и намекали им на интимную связь.

Однако вместо приятного времяпровождения мужчин ожидало другое. Бандиты под видом полицейских ловили военных, а потом требовали с них порядка 3 миллионов рублей. Во время разборок преступники уверяли солдат, что закроют глаза и не станут возбуждать дело за совращение несовершеннолетних.

Досталось также и предпринимателям из Ростовской области. Бандиты под предлогом решения споров или в качестве платы за защиту вымогали деньги силовым путем.

По итогам операции задержаны 11 человек, включая организатора. В числе членов банды оказались охранник стриптиз-клуба и несколько ростовских фитнес-тренеров. На организатора и участников ОПГ завели уголовное дело о похищении и вымогательствах.

Анапские пляжи восстановятся к лету 2026 года

Черноморское побережье в районе Анапы приведут в нормативное состояние к лету 2026 года, но курортные участки будут готовы уже в этом году. Подробнее об этом рассказал министр природных ресурсов и экологии России Александр Козлов на совещании президента РФ Владимира Путина с членами правительства 23 января.

— Решим вопрос с финансированием и приступим к работам в четвертом квартале года и завершим в мае 2026 года. Это как раз межсезонье. Пройдут выбросы, которые ожидаем в апреле–мае, и, соответственно, работа техники на пляже не будет мешать отдыхающим, и к следующему сезону пляж должен быть восстановлен, — поделился планами министр природы.

Однако окончательные цифры площади восстановления пляжей Анапы, по словам Козлова, можно будет назвать только после прекращения всех выбросов мазута и его уборки с побережья. Но уже сегодня, исходя из показателей очищенной территории, определили предварительную площадь, которая требует восстановления. По расчетам, это примерно 280 гектаров.

С пляжей Анапы вывезли множество тонн загрязненного песка

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Новый сбой Рунета

Сегодня пользователи некоторых операторов связи столкнулись с проблемами: у них плохо прогружались сайты, и медленно работал интернет. Многие пожаловались на сбои в работе Telegram и WhatsApp.

Некоторые столкнулись с проблемами с доступом в личный кабинет, выходы на сайт или работу приложений, а также на проблемы с работой телевидения.

Сбои наблюдались у пользователей МТС, «Мегафона», YOTA, «Билайна», T2, «Ростелекома», «Уфанета», «Сибсетей», Wifire и Netbynet. Это уже третий масштабный сбой за месяц, из-за которого россияне теряют возможность пользоваться интернетом.

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В «Ростелекоме» корреспонденту Городских медиа пояснили, что устраняют аварию, доступ к интернету вернули в течение нескольких часов. В пресс-службе «Мегафона» отметили, что Сеть работает штатно.

Смертная казнь грозит россиянину в Таиланде

Глупая шутка стала причиной гибели ребенка в Таиланде. Мужчина выбросил подростка за борт лодки, и тот попал под гребной винт.

Целью такого поступка было желание отца научить 13-летнего мальчика плавать. Подросток должен был доплыть до берега всего 200 метров, однако судьба распорядилась иначе. Ребенка удалось достать из воды после того, как его затянуло под гребной винт, но в больнице мальчик скончался.

По информации Thairath, отец — гражданин РФ, а сын — подданный Таиланда. Теперь россиянину может грозить пожизненное заключение или смертная казнь.

ПО ТЕМЕ
Атака беспилотников Нападение Похищение Участники СВО Анапа Пляж Сбои Смерть Таиланд
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Комментарии
5
Гость
1 час
Таврический разрешил снизить пошлину в свою казну за ввоз морковки и картохи теперича цена будет расти не так сильно ещё поедим перед отдачей долга!
Гость
1 час
над Москвой поднято огромное знамя спецназа чеченов Ахмад! ждём в Иваново Костроме Ярославле Люди простые люди просили умоляли об этом!
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