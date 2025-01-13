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Происшествия Россиянка оставила сына одного на несколько дней в Мехико: мальчик умер от голода

Россиянка оставила сына одного на несколько дней в Мехико: мальчик умер от голода

У женщины были проблемы с деньгами, а отец ребенка не помогал

549
8 комментариев

После случившегося россиянка удалила все страницы в соцсетях

Источник:

Россиянка Ольга Иделевич в канун Нового года на несколько дней бросила своего шестилетнего сына в квартире в Мехико, а сама сбежала на работу. Полицейские обнаружили мальчика истощенным и в тяжелом состоянии. Врачи не смогли спасти его, и теперь россиянку разыскивают.

Ольга Иделевич, 34-летняя гражданка России, воспитывала своего сына в одиночку. Отец мальчика не оказывал материальной поддержки и угрожал. Женщина неоднократно жаловалась на него в социальных сетях.

— Ты у меня забрал всё! Ты должен мне всё вернуть! Я не ела уже два дня, а сын съел утром одну несчастную тортилью. Еда закончилась… А ты смеешь насмехаться?! Я, честно, не понимаю, как тебе самому не стыдно, что ребенок находится в таком состоянии?! — писала Иделевич на своей странице в Facebook (экстремистская организация, деятельность запрещена на территории РФ).

В декабре Ольга ушла на работу, оставив сына без еды, воды и электричества на несколько дней. По данным Uno TV, она работала в Мексике оператором связи.

— Мне всё равно, кто придет, кого ты пошлешь, у меня слов нет, я не понимаю такого подхода. У меня была работа, неважно какая, но я сама себя обеспечивала с ребенком. Почему я должна была просто сидеть дома больше полугода и выпрашивать что? Чтобы мне помогали? То есть деньги в долг или как? Я без долгов привыкла жить! Почему я должна быть подвержена насилию?! — писала Ольга в соцсетях незадолго до трагедии.

В канун Нового года истощенного ребенка обнаружили сотрудники правоохранительных органов. Врачи пытались спасти мальчика, однако он скоропостижно скончался в больнице. Сейчас Иделевич и ее бывшего партнера разыскивает полиция.

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Комментарии
8
Инженер1
1 час
Фуу, какая нескрепная страна и её обитатели! У нас такого нет, наверняка.
Гость
1 час
Ну папаши они и в Мексике папаши. Любители отлынивать среди них всегда находились, но мама если с дуба от голода не рухнула, не лучше. Хоть воды из под крана могла принести с работы. Или просто встать на площади и орать, что ребёнок умирает с голода, хлеба попросить. Даже если бы в полицию забрали, то хоть ребёнка бы точно накормили, Мехико всё же столица, там вполне цивилизованно.
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