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Происшествия «Одни косячат, другие разгребают»: психолог уехала волонтером под Анапу, где произошла экологическая катастрофа

«Одни косячат, другие разгребают»: психолог уехала волонтером под Анапу, где произошла экологическая катастрофа

Ольга Бондарь рассказала, как добровольцы справляются с последствиями ЧП

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Ольга приехала на побережье на время новогодних каникул

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Ольга Бондарь отметила Новый год не на вечеринке в красивом платье. В ночь с 31 декабря на 1 января она отмывала от мазута птиц на черноморском побережье. Почему девушка присоединилась к волонтерам и как сейчас идут работы по очистке после ЧП в Керченском проливе, Ольга рассказала 59.RU.

Тысячи тонн мазута вылились в Черное море в середине декабря, когда в Керченском проливе затонули два танкера «Волгонефть». Сейчас мазут собирают с пляжей волонтеры, они же отмывают пострадавших птиц.

Ольга Бондарь родилась в Перми, последние годы работает психологом в Москве. О катастрофе с танкерами она узнала из новостей. В соцсетях и тематических чатах нашла людей, которые на месте спасают животных, и тех, кто планирует присоединиться к волонтерам. Решила, что первую неделю января вполне может потратить не на отдых, а на волонтерскую работу. А потом скооперировалась с одной из новых знакомых, и в конце декабря они вместе поехали к Черному морю — в село Витязево неподалеку от Анапы.

— Мне просто кажется, что, если можешь помочь, надо помогать, — уверена Ольга. — Я люблю авантюры и путешествия. Люблю трудиться. И у меня есть возможность уехать на неделю — работа позволяет. Плюс тут много классных людей, близких по духу. Это такая история про то, что в Новый год может быть супер даже без шампанского, танцев и оливьешек. Когда ты в мощной многотысячной движухе делаешь что-то полезное — это классная энергетика.

С другими волонтерами в ночь с 31 декабря на 1 января

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На место прибыли в канун Нового года — 31 декабря.

— Побережье я еще особо не видела. Но мы успели съездить на Витязевскую косу: там ребята просеивают песок специальными ситечками, — рассказала Ольга. — То есть изначально они собирали мазут лопатами, грузили в мешки, а сейчас уже маленькие кусочки остались. Волонтеры целенаправленно работают над тем, чтобы пески остались, а весь мазут был убран.

Витязевская коса — единственное место в Краснодарском крае с настоящими песчаными дюнами.

Сама Ольга присоединилась к тем, кто очищает от мазута птиц. Новый год она встретила в пункте отмыва.

— Эти пункты работают круглосуточно, там полно несчастных птиц, выпачканных мазутом, — поделилась девушка. — И постоянно привозят новых. Вчера за день 170 привезли, за ночь — еще столько же.

Так происходит очистка перьев птиц от мазута

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Когда Ольга только собиралась на побережье, она не знала, как именно тут всё организовано. В чатах писали по-разному, поэтому она сама купила необходимое обмундирование. Но оказалось, что в этом нет необходимости.

— Инвентаря очень много, его выдают на местах. Инструкции — тоже. Объясняют технику безопасности, чтобы никто не отравился этим мазутом, — рассказывает Ольга Бондарь. — Кормят-поят, обогревают. Люди все классные: помогают друг другу, подвозят. Местные (не все, конечно, но многие) бесплатно сдают волонтерам жилье. И в целом цены божеские: даже если сдают за деньги, то за 500–1000 рублей в день — это очень немного.

Ольгу и ее напарницу поселили бесплатно. Об этом они договорились в одном из чатов уже в дороге, когда ехали из Москвы в Витязево.

— Там стихийно создалась табличка: кому нужно жилье и по каким числам, кто готов предоставить или пустить дополнительно в уже снятое жилье, — пояснила Ольга. — Пока мы ехали, я просто писала людям из этой таблички. Естественно, все места были уже заняты, но кто-то подвинулся, и нас пустили. Жилье предоставил частник, с нами на этаже живут девушки-ветеринары, которые занимаются птицами. Рядом — мальчишки, что таскают мешками мазут.

По краю берега видны черные пятна — это мазут

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Сколько волонтеров сейчас занято спасением черноморского побережья, наша героиня точно сказать не смогла. Но точно много. Кроме тех, кто убирает мазут и отмывает птиц, есть еще автоволонтеры на своих машинах — они помогают развозить людей и животных, доставлять необходимое оборудование. Часть волонтеров занимается координированием всех процессов.

— Рук хватает, оборудования хватает, — перечислила Ольга. — Чего не хватает, так это пространства, где бы могли работать все желающие. Вчера элементарно негде было разместиться всем, кто был готов отмывать птиц. Люди приходили и ждали, пока кто-то устанет, чтобы сменить. Сегодня с пяти часов утра в чате вопли о помощи, что птицы всё поступают и поступают. Было бы прекрасно, если бы получалось координировать: выяснять, где меньше людей, и туда отвозить. Вчера вечером, кстати, так и произошло: отправили одного человека на разведку в другой пункт, он сказал, что там народу мало. Тут же посадили в машину волонтеров и отвезли туда.

Ольга приехала на неделю, и это время готова посвятить любым волонтерским работам — не только отмыванию измазанных мазутом птиц.

— Я не плачу над картинками птичек в мазуте. Потому что знаю: помогу их очистить — будут еще летать, — завершила свой рассказ Ольга. — Помогу пляж чуть-чуть разгрести — уже хорошо. Только так это и работает. Не хочется искать виноватых, рассуждать, что организовано правильно, а что нет. Люди просто, блин, не могут смотреть на это безучастно и делают! Мне кажется, за счет таких людей всё и держится. Одни косячат, другие разгребают. И есть еще третьи, которые занимаются вопросами: а почему, а кто виноват, а как будет эффективней. Они тоже нужны.

Ранее мы рассказывали, что в пермской компании, которой принадлежит один из затонувших танкеров, нашли нарушения.

ПО ТЕМЕ
Экологическая катастрофа Анапа Черное море Разлив мазута Крушение танкеров Затонувшие суда Керченский пролив Волонтеры
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