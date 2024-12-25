Борт летал 11 лет и совершал множество рейсов в Россию: что известно об упавшем в Казахстане самолете

Пришлось привлечь множество бригад скорой Источник: Baza / Telegram











Сегодня, 25 декабря, появилась информация, что самолет Баку — Грозный авиакомпании Azerbaijan Airlines потерпел крушение в аэропорту казахстанского Актау. Борт направлялся из Баку в Грозный. Однако, по стечению обстоятельств, разбился рядом с казахстанским Актау. Воздушное судно летало далеко не первый год. Что известно о модели самолета и обстоятельствах трагедии.

На борту находились 62 пассажира и 5 членов экипажа. Порядка 30 человек госпитализировали. По предварительным данным, оба пилота погибли.

Самолет бразильского производства создан для пассажирских перевозок средней дальности. На нем летали уже 11 лет. Он регулярно летал в Волгоград, Казань, Самару, Грозный и другие города РФ.

Что из себя представляет самолет, рухнувший в Актау Источник: Полина Авдошина / Городские порталы

Из-за тумана борт направили вместо Чечни на запасной аэродром. По пути возникла нештатная ситуация, причиной которой называют стаю птиц. Самолет упал неподалеку от аэропорта Актау.