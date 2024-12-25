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Происшествия Крушение самолета в Актау «Непонятно, кто его туда загнал». Авиаэксперт — о крушении самолета Embraer 190 в Казахстане

«Непонятно, кто его туда загнал». Авиаэксперт — о крушении самолета Embraer 190 в Казахстане

На борту самолета, направлявшегося из Баку в Грозный, было 67 пассажиров и 5 членов экипажа

357
1 комментарий

После крушения самолета есть выжившие

Источник:

Утром 25 декабря в районе Актау (Казахстан) упал самолет Embraer 190 авиакомпании Azerbaijan Airlines. Он направлялся из Баку в Грозный, но потерпел крушение на противоположном берегу Каспийского моря.

На кадрах виднеются черные клубы дыма и толпа людей рядом. По данным агентства «Казинформ», на борту самолета было 105 пассажиров и 5 членов экипажа. По данным Казахстанского МЧС, 6 из них выжили.

Источник:

Заслуженный пилот России и член комиссии при президенте России по развитию авиации общего назначения Юрий Сытник рассказал нашим коллегам из MSK1.RU, что пока вопросов по авиакатастрофе больше, чем ответов. Он предположил, что самолет вполне мог следовать в Актау как на запасной аэродром. Впрочем, это еще не окончательная версия.

— По курсу из Баку в Грозный он никак не мог оказаться на территории Казахстана. Embraer'ы эксплуатируются с начала нулевых. Самолет Embraer E190 — с хорошей дальностью, летает до 3,5 тысячи километров со всеми пассажирами, — рассказал MSK1.RU Юрий Сытник. — На кадрах видно, что он падает — он не разворачивается, не садится на полосу — куда-то рядом летит и падает. Видимых следов разрушения нету, следов пожара и взрыва в воздухе — тоже.

<p>Юрий Сытник</p><p>Юрий Сытник</p>

Непонятно, кто его [в Казахстан] туда загнал. Задаешься вопросом: был ли смысл туда лететь, через всё море? Не проще ли было в Баку вернуться?

ПО ТЕМЕ
Авиакатастрофа Баку Грозный Аэропорт Баку
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Комментарии
1
Гость
1 час
Какая то мутная история.
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