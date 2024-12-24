«Может, кто его знает?»: в Ярославле нашли тело человека у завода. Видео

На место выезжали следователи Источник: Подслушано в Ярославле! (18+) / Telegram











Днем 24 декабря в Ленинском районе Ярославля нашли тело неизвестного. Прохожие заметили лежащего на тротуаре без сознания мужчину неподалеку от Моторного завода.

Очевидцы сняли произошедшее на видео. Запись опубликовали в телеграм-канале «Подслушано в Ярославле! (18+)».

— На авторынок как ехать, у Моторного на светофоре заворачивать, человек скончался, умер. Может, кто его знает? — говорит оператор.

Причины смерти мужчины будут устанавливать Источник: Подслушано в Ярославле! (18+) / Telegram

На место выезжали следователи. В СУ СКР по Ярославской области рассказали, что смерть мужчины не связана с криминалом. Известно, что ему был 41 год.

— Было обнаружено тело мужчины без внешних признаков насильственной смерти. По данному факту проводится доследственная проверка. Следователями продолжается проведение проверочных мероприятий, направленных на установление всех обстоятельств произошедшего, — рассказали в региональном следкоме.

Также правоохранители назначили судебно-медицинскую экспертизу, чтобы установить точную причину смерти. По данным источника 76.RU, близкого к правоохранительным органам, смерть мужчины была внезапной.