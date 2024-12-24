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Происшествия «Может, кто его знает?»: в Ярославле нашли тело человека у завода. Видео

«Может, кто его знает?»: в Ярославле нашли тело человека у завода. Видео

В ситуации разбирались правоохранители

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15 комментариев

На место выезжали следователи

Источник:

Днем 24 декабря в Ленинском районе Ярославля нашли тело неизвестного. Прохожие заметили лежащего на тротуаре без сознания мужчину неподалеку от Моторного завода.

Очевидцы сняли произошедшее на видео. Запись опубликовали в телеграм-канале «Подслушано в Ярославле! (18+)».

— На авторынок как ехать, у Моторного на светофоре заворачивать, человек скончался, умер. Может, кто его знает? — говорит оператор.

Причины смерти мужчины будут устанавливать

Источник:

На место выезжали следователи. В СУ СКР по Ярославской области рассказали, что смерть мужчины не связана с криминалом. Известно, что ему был 41 год.

— Было обнаружено тело мужчины без внешних признаков насильственной смерти. По данному факту проводится доследственная проверка. Следователями продолжается проведение проверочных мероприятий, направленных на установление всех обстоятельств произошедшего, — рассказали в региональном следкоме.

Также правоохранители назначили судебно-медицинскую экспертизу, чтобы установить точную причину смерти. По данным источника 76.RU, близкого к правоохранительным органам, смерть мужчины была внезапной.

— Можно только предполагать, что сердце, — рассказал наш собеседник.

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Комментарии
15
Гость
5 часов
Когда всё заблюрено, глупо спрашивать- может кто его знает....
Гость
4 часа
Работа до смерти за бумажки банка приколов по плану 👹
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