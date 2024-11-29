В России массово перестали работать сервисы доставки еды и мобильные банки

Заказать еду в этот пятничный вечер оказалось сложно Источник: Артем Устюжанин / E1.RU











Вечером 29 ноября произошел массовый сбой в работе российских сервисов доставки еды. Также проблемы наблюдаются с приложениями банков, гласят данные мониторинговых порталов.

Так, по информации Downdetector, неполадки затронули сервисы компании «Яндекс», приложения «Додо пицца», МТС, «Вкусно и точка», «Купер», сервисы «Магнита», а также приложения Lamoda, ЦИАН, Альфа-банка и других.

География сбоев широка Источник: Downdetector











Пользователи сообщают, что не могут открыть приложения, войти в личный кабинет и оформить заказ.

В Роскомнадзоре подтвердили наличие сбоев. По предварительным данным, всему виной технические неполадки на стороне одного из облачных сервисов, передает ТАСС.