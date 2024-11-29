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Происшествия В России массово перестали работать сервисы доставки еды и мобильные банки

В России массово перестали работать сервисы доставки еды и мобильные банки

Рассказываем, что случилось

269
4 комментария

Заказать еду в этот пятничный вечер оказалось сложно

Источник:

Вечером 29 ноября произошел массовый сбой в работе российских сервисов доставки еды. Также проблемы наблюдаются с приложениями банков, гласят данные мониторинговых порталов.

Так, по информации Downdetector, неполадки затронули сервисы компании «Яндекс», приложения «Додо пицца», МТС, «Вкусно и точка», «Купер», сервисы «Магнита», а также приложения Lamoda, ЦИАН, Альфа-банка и других.

География сбоев широка

Источник:

Пользователи сообщают, что не могут открыть приложения, войти в личный кабинет и оформить заказ.

В Роскомнадзоре подтвердили наличие сбоев. По предварительным данным, всему виной технические неполадки на стороне одного из облачных сервисов, передает ТАСС.

— Ожидается, что работа сервисов будет восстановлена в ближайшее время. Мы продолжаем мониторинг ситуации и будем оперативно информировать о статусе восстановления, — заявили в Роскомнадзоре.

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Сбои Неполадки Доставка еды Мобильный банк Роскомнадзор Приложения
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Комментарии
4
Гость
1 час
Всё идёт по Плану Таврического Времени на раскачку нет нас ждёт оглушительный хлопок и прорыв повсюду Люди простые люди просили умоляли об этом
Гость
50 минут
Роскомнадзор продолжает затягивать гайки.
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