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«Базара нет, бунт»: что происходило в казарме перед побегом военных из части в Новосибирской области

Поговорили с мамой молодого контрактника, который оказался среди сбежавших

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7 комментариев

Военнослужащие устроили настоящий бунт

10 военнослужащих по контракту сбежали из воинской части в рабочем поселке Коченево Новосибирской области, узнав, что им предстоит возвращение в зону СВО. Об этом журналистам рассказала мама военнослужащего из Хакасии Александра Б. (его полное имя известно редакции NGS.RU и не называется в соответствии с действующим законодательством) Екатерина С.

Как рассказала женщина, ее 24-летний сын служил по контракту, получил ранение в зоне спецоперации и проходил лечение в Красноярском крае, а потом поехал домой (судя по всему, самовольно, так как все сбежавшие — из одной категории военнослужащих — ранее самовольно оставивших часть (СОЧ)). Александру, по словам матери, должны были присвоить категорию годности «Д», парень некоторое время передвигался на костылях.

— Только он домой приехал в октябре, его сразу через сутки закрывают здесь, в Абакане, у нас на три недели в воинскую часть и ничего не объясняют. Отсюда отправляют
уже в Новосибирск […]. В Абакане сказали, что в Новосибирске должны дать справку с красной печатью, что у него категория «Д». А вчера он мне видео отправил, что их всех отправят на Украину опять, что нет у него красной печати, — рассказала Екатерина.

Как мы видим на видео, сначала молодой человек снимал, как некий военнослужащий с повязкой военной полиции требует у других людей в форме соблюдать субординацию и слушать его, а те в ответ на всё более повышенных тонах перечисляют широкий список претензий от бытовых до тех, что еще не оправившихся от ранений парней хотят отправить обратно в зону боевых действий. Человек с повязкой им отвечает, что избежать отправки не получится и вскоре они выезжают (запись разговора есть в распоряжении редакции NGS.RU).

Затем там показано, что разговор к конструктивному финалу не приходит, и военнослужащие начинают бить окна и двери в казарме. Процесс, как его сослуживцы громят казарму, Александр Б. также снял на видео и отправил его своей маме, утверждает женщина. Видео можно посмотреть в телеграм-канале.

— А я ничего не делал, я вот с сумкой стою, — говорит он в завершении видеосообщения.

Спустя несколько часов после этого молодой человек сообщил маме, что его задержали, и сейчас его сослуживцам «всё объяснят».

Во время работы над новостью Екатерина вновь написала журналисту и сообщила, что ее сын находится в военно-следственном отделе СК, а затем его отправят назад в часть.

Ранее NGS.RU писал о том, что думают о сбежавших из части военнослужащих местные жители.

Информацию о побеге 10 военнослужащих из числа ранее оставивших части опубликовал глава Коченевского района Евгений Антипов на своей странице во «ВКонтакте». В пресс-службу ЦВО корреспонденты NGS.RU направили запрос, ответ пока не поступил.

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Комментарии
8
Инженер1
43 минуты
Ха-ха-ха!
Гость
2 часа
Думаю что о них позаботятся.
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