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Происшествия эксклюзив «Кто проигнорирует призыв об эвакуации, умрет». Россиянин — о том, как его семья переживает налет урагана «Милтон»

«Кто проигнорирует призыв об эвакуации, умрет». Россиянин — о том, как его семья переживает налет урагана «Милтон»

40-летний Александр Ураев 20 лет назад переехал из Челябинска во Флориду

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1 комментарий

Александр Ураев выложил последствия урагана «Милтон» во Флориде в своем телеграм-канале

В ночь на 10 октября на побережье Флориды бушевал ураган «Милтон». В потенциальную зону поражения попали 12 миллионов человек. СМИ публикуют кадры многочисленных разрушений. Родственник жительницы Кудымкара Пермского края Валентины Дубровских 40-летний Александр Ураев много лет живет во Флориде. Он решил переждать ураган у себя дома. В своем телеграм-канале он рассказывал, как готовился к приходу разрушительной стихии, и показал последствия шторма.

Как рассказала 59.RU жительница Кудымкара Валентина Дубровских, ее родственник Александр Ураев 20 лет назад переехал в США, работает в IT-сфере. Последние семь лет он живет в городе Орландо. Там он женился, у него двое детей.

Александр последние годы живет во Флориде

— Раньше он вообще на побережье Флориды жил, но потом переехал подальше, в Орландо. Жить у океана жутковато, Саша уже пережил несколько потопов, — рассказала собеседница. — Последний был в прошлом году. О надвигающемся урагане «Милтон» предупреждали, конечно, заранее.

По словам Валентины, Александр решил переждать ураган дома, хотя «Милтону» присвоили пятую, самую высокую, категорию опасности. Скорость ветра достигала 270 километров в час.

Александр ведет свой телеграм-канал и там подробно рассказывал, что «Милтон» двигался по восточной части Мексиканского залива и постепенно ослабевал. Именно поэтому он принял решение оставаться дома.

— «Милтон» долетит до Орландо примерно на две категории меньше, в основном он бьет по побережью, — объясняет в ролике от 9 октября Александр Ураев. В кадре он показывает, что все вещи перенес в гараж и там намерен переждать ураган. — По последней информации, он уменьшился до четвертой категории. Значит, до нас долетит вторая категория. Это не так страшно. Будут локальные местные наводнения, потому что океан далеко.

В телеграм-канале Александр подробно описывает и показывает, как готовится к приходу стихии. Он купил пропан и бензин для генератора, потому что из-за урагана будут масштабные отключения электричества.

Ураев делится: вчера на дорогах Флориды образовались огромные пробки — несколько миллионов человек покидали западное побережье.

— Предполагаемое место удара урагана немного севернее залива города Тампа, — рассказывает подписчикам Александр. — В штате Флорида объявлена эвакуация 11 округов, что затрагивает более 5,5 миллиона жителей. Мэр Тампы, выступая в эфире, предупредила земляков, что такого урагана они, возможно, еще никогда не видели и те, кто проигнорирует призыв об эвакуации, «умрут». <…> У нас начинается паника — народ массово скупает воду, продукты, бензин и пропан. Какие-то шутники опять скупили всю туалетную бумагу, как во времена ковида. Я понять не могу зачем.

Также Александр негодует, что на пути урагана, около шоссе недалеко от Тампы, «какой-то урод» оставил собаку, привязав ее к ограде. Пес стоял в воде. Его вовремя спасли полицейские.

Эту собаку привязали в Тампе. Питомца спасли полицейские

— Только что потеряли электроэнергию, — позже написал Александр. — Остальную часть ночи пережидаем в темноте под вой урагана при свечах… В Тампе уже четверть миллиона домов без энергии. У нас только всё начинается. Готов к стране Оз. <…> Последняя сводка из центра ураганов: максимальный устойчивый ветер составит около 120 миль в час (195 км/ч) с более высокими порывами. «Милтон» — ураган третьей категории по шкале Саффира — Симпсона. Решение об отказе об эвакуации было правильное. Последние несколько дней у нас стояла прохладная погода. Она ослабила ураган. Несмотря на это, 3-я категория — это всё еще довольно опасно!

Сегодня, 10 октября, в своем канале Александр показал последствия разбушевавшегося «Милтона».

Последствия урагана в Порт-Сент-Луси

Ветер поднял контейнер и приземлил его на крышу

— Ураган «Милтон» начал свое разрушительное шествие по штату Флорида. В одном из городков уже полностью снесло местное управление полиции, — показал кадры Александр. — Халтурили, наверное, при строительстве. Торнадо закинул на крышу огромный контейнер для мусора, а рядом на попу поставил автомобиль. Есть погибшие в городе Порт-Сент-Луси. Торнадо разобрал крышу и высосал людей из дома.

Ранее мы писали подробный обзор о шторме «Милтон».

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Комментарии
1
Гость
17 минут
Мы без отопления горячей воды и обычных человеческих условий существовуем и считаем это нормально на протяжении 25лет
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