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Происшествия Огонь охватывает всё здание: в Дагестане загорелась крупная торговая база — кадры

Огонь охватывает всё здание: в Дагестане загорелась крупная торговая база — кадры

Площадь пожара выросла до 700 квадратных метров

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Здание пытаются потушить

В Каспийске (Республика Дагестан) начался сильный пожар. Огонь охватил трехэтажную торговую базу «Пир». Делимся кадрами с места происшествия.

— В Каспийске огонь охватил 700 квадратных метров второго этажа. На месте работают 39 специалистов и 13 единиц техники, — сообщили в МЧС России.

Местные успели снять здание, прока его полностью не охватил огонь

По данным «Каспийск 24», горит точка с детскими игрушками, а также бытовая техника. Огонь постепенно охватывает всё здание.

Огонь распространился почти по всему зданию

По официальным данным, пострадали три сотрудника МЧС России. Их доставили в больницу с ожогами. Mash также пишет об отравлении угарным газом. О пострадавших среди сотрудников или посетителей торговой базы не сообщают.

На кадрах пожарные пытаются локализовать огонь

Пожар видно с дороги. От здания, охваченного огнем, поднимаются черные клубы дыма и яркие языки пламени.

На месте работают спасатели, дежурит скорая помощь. Причины возгорания пока неизвестны. К тушению пришлось привлечь больше ресурсов, хоть огонь и локализовали. Торговую базу продолжают 78 специалистов и 23 единицы техники.

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Собираем гуманитарную помощь и деньги в помощь братскому Дагестану
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