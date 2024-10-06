Огонь охватывает всё здание: в Дагестане загорелась крупная торговая база — кадры

В Каспийске (Республика Дагестан) начался сильный пожар. Огонь охватил трехэтажную торговую базу «Пир». Делимся кадрами с места происшествия.
— В Каспийске огонь охватил 700 квадратных метров второго этажа. На месте работают 39 специалистов и 13 единиц техники, — сообщили в МЧС России.
По данным «Каспийск 24», горит точка с детскими игрушками, а также бытовая техника. Огонь постепенно охватывает всё здание.
По официальным данным, пострадали три сотрудника МЧС России. Их доставили в больницу с ожогами. Mash также пишет об отравлении угарным газом. О пострадавших среди сотрудников или посетителей торговой базы не сообщают.
Пожар видно с дороги. От здания, охваченного огнем, поднимаются черные клубы дыма и яркие языки пламени.
На месте работают спасатели, дежурит скорая помощь. Причины возгорания пока неизвестны. К тушению пришлось привлечь больше ресурсов, хоть огонь и локализовали. Торговую базу продолжают 78 специалистов и 23 единицы техники.