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Происшествия «Вынимали человека»: в Ярославле у рынка столкнулись два авто

«Вынимали человека»: в Ярославле у рынка столкнулись два авто

Первая информация о ДТП

421
3 комментария

В Ярославле произошло ДТП

Вечером 2 октября в Ярославле на улице Ньютона, в районе Доронинского рынка, произошло ДТП. В соцсетях сообщают о двух столкнувшихся машинах.

— Вынимали человека. Вроде жив, — сообщил подписчик группы «Подслушано в Ярославле».

В комментариях жительница Ярославля добавила:

— Один летел, ударив машину, бордюр и дерево. Остановило только второе дерево.

В пресс-службе УМВД России по Ярославской области сообщили, что сейчас на месте аварии работает экипаж ГИБДД, обстоятельства произошедшего устанавливаются.

— Предварительно, без пострадавших, — добавили в полиции.

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Комментарии
3
Гость
1 час
Обошлось без скорой помощи которая оптимизирована по плану Таврического
Гость
1 час
Там все было раскопоно, рабрчие которые меняли там трубы оставили после себя там полный бардак и беспорядок, дтп и могло случится и не только, там могли и люди провалится где убрали тротуарную плитку к рынку, так что неудивительно что администрации фрунзенского района наплевать на все)))
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