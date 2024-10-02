«Вынимали человека»: в Ярославле у рынка столкнулись два авто

Вечером 2 октября в Ярославле на улице Ньютона, в районе Доронинского рынка, произошло ДТП. В соцсетях сообщают о двух столкнувшихся машинах.
— Вынимали человека. Вроде жив, — сообщил подписчик группы «Подслушано в Ярославле».
В комментариях жительница Ярославля добавила:
— Один летел, ударив машину, бордюр и дерево. Остановило только второе дерево.
В пресс-службе УМВД России по Ярославской области сообщили, что сейчас на месте аварии работает экипаж ГИБДД, обстоятельства произошедшего устанавливаются.
— Предварительно, без пострадавших, — добавили в полиции.