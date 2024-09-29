«Машина загорелась»: в Ярославле в тройном ДТП пострадал водитель. Видео

Один человек пострадал в столкновении Источник: Подслушано в Ярославле! (18+) / t.me











Тройное ДТП произошло на Республиканском проезде в Ярославле вечером 29 сентября. Там столкнулись «Лексус», «Хендай» и БМВ.

Очевидцы публикуют кадры с последствиями аварии в социальных сетях. На записи видно, что один из автомобилей вынесло с проезжей части. Еще две машины раскидало по дороге. По асфальту разбросаны осколки и куски пластика.

На место приехали бригада скорой помощи и правоохранители. Некоторые очевидцы останавливались, чтобы помочь.

— Очень сильная авария на Республиканском проезде. Первые минуты после ДТП, — написал очевидец в телеграм-канале «Подслушано в Ярославле! (18+)».

На место приехали спасатели Источник: Подслушано в Ярославле! (18+) / t.me

В управлении МВД по Ярославской области сообщили, что не обошлось без пострадавших. В больницу с травмами увезли водителя «Хендая».

— Также в результате ДТП произошло возгорание автомобиля БМВ, — рассказали 76.RU в региональном УМВД. — Сотрудники Госавтоинспекции устанавливают все обстоятельства произошедшего.