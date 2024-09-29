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Происшествия «Машина загорелась»: в Ярославле в тройном ДТП пострадал водитель. Видео

«Машина загорелась»: в Ярославле в тройном ДТП пострадал водитель. Видео

Первые подробности аварии на Республиканском проезде

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2 комментария

Один человек пострадал в столкновении

Тройное ДТП произошло на Республиканском проезде в Ярославле вечером 29 сентября. Там столкнулись «Лексус», «Хендай» и БМВ.

Очевидцы публикуют кадры с последствиями аварии в социальных сетях. На записи видно, что один из автомобилей вынесло с проезжей части. Еще две машины раскидало по дороге. По асфальту разбросаны осколки и куски пластика.

На место приехали бригада скорой помощи и правоохранители. Некоторые очевидцы останавливались, чтобы помочь.

— Очень сильная авария на Республиканском проезде. Первые минуты после ДТП, — написал очевидец в телеграм-канале «Подслушано в Ярославле! (18+)».

На место приехали спасатели

В управлении МВД по Ярославской области сообщили, что не обошлось без пострадавших. В больницу с травмами увезли водителя «Хендая».

— Также в результате ДТП произошло возгорание автомобиля БМВ, — рассказали 76.RU в региональном УМВД. — Сотрудники Госавтоинспекции устанавливают все обстоятельства произошедшего.

Правоохранители всё еще работают на месте аварии.

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Комментарии
2
Гость
27 минут
Мы тут сегодня с мамой в 17:15-20 проезжали там вообще писец полный был..
Гость
23 минуты
Республиканский надо переименовать в Царьков
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