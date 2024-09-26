На ярославском предприятии сделали заявление после задержания руководителя по подозрению во взятке

37-летнего сотрудника «Ярославльводоканала» ранее отправили в СИЗО Источник: СУ СК России по Ярославской области / T.me











В четверг, 26 сентября, в «Ярославльводоканале» впервые прокомментировали задержание одного из руководителей по подозрению в получении взятки в крупном размере в Ярославле. Как рассказали 76.RU на городском предприятии, нужные документы силовикам предоставили несколько дней назад.

— На прошлой неделе следственными органами проводились следственные действия в отношении работника водоканала. Все необходимые документы и информация со стороны «Ярославльводоканала» представлены в следственные органы для проведения следственных мероприятий, — сообщили порталу 76.RU в пресс-службе «Ярославльводоканала».

Согласно данным сервиса «Контур.Фокус», акционерное общество «Ярославльводоканал» было образовано 4 июня 2008 года в Ярославле, предприятие базируется в здании на проспекте Ленина, 1А. По информации на 2021 год, акции принадлежали департаменту имущественных и земельных отношений Ярославской области, более свежих данных компания не раскрывает. С 2017 года на посту генерального директора компании работает Валерий Лещенко, до этого он возглавлял Региональный фонд капремонта. За 2023 год «Ярославльводоканал» заработал 3,3 миллиарда рублей, из них чистыми — 7,9 миллиона рублей.

На данный момент на предприятии решается вопрос, кто будет исполнять обязанности задержанного руководителя.

— Все решения будут приняты в соответствии с трудовым кодексом, — добавили в пресс-службе.

Руководителя «Ярославльводоканала» отправили в СИЗО до ноября Источник: СУ СК России по Ярославской области / T.me, прокуратура Ярославской области / T.me

Днем 26 сентября стало известно о новом деле о взятках в Ярославле. Сотрудники ФСБ задержали одного из руководителей «Ярославльводоканала». Речь идет о 37-летнем ярославце. Его личность пока не раскрывается.