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Происшествия На ярославском предприятии сделали заявление после задержания руководителя по подозрению во взятке

На ярославском предприятии сделали заявление после задержания руководителя по подозрению во взятке

Публикуем подробности

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1 комментарий

37-летнего сотрудника «Ярославльводоканала» ранее отправили в СИЗО

В четверг, 26 сентября, в «Ярославльводоканале» впервые прокомментировали задержание одного из руководителей по подозрению в получении взятки в крупном размере в Ярославле. Как рассказали 76.RU на городском предприятии, нужные документы силовикам предоставили несколько дней назад.

— На прошлой неделе следственными органами проводились следственные действия в отношении работника водоканала. Все необходимые документы и информация со стороны «Ярославльводоканала» представлены в следственные органы для проведения следственных мероприятий, — сообщили порталу 76.RU в пресс-службе «Ярославльводоканала».

Согласно данным сервиса «Контур.Фокус», акционерное общество «Ярославльводоканал» было образовано 4 июня 2008 года в Ярославле, предприятие базируется в здании на проспекте Ленина, 1А. По информации на 2021 год, акции принадлежали департаменту имущественных и земельных отношений Ярославской области, более свежих данных компания не раскрывает. С 2017 года на посту генерального директора компании работает Валерий Лещенко, до этого он возглавлял Региональный фонд капремонта. За 2023 год «Ярославльводоканал» заработал 3,3 миллиарда рублей, из них чистыми — 7,9 миллиона рублей.

На данный момент на предприятии решается вопрос, кто будет исполнять обязанности задержанного руководителя.

— Все решения будут приняты в соответствии с трудовым кодексом, — добавили в пресс-службе.

Руководителя «Ярославльводоканала» отправили в СИЗО до ноября

Днем 26 сентября стало известно о новом деле о взятках в Ярославле. Сотрудники ФСБ задержали одного из руководителей «Ярославльводоканала». Речь идет о 37-летнем ярославце. Его личность пока не раскрывается.

По версии следствия, с января по август этого года мужчина получил взятку в крупном размере за предупреждение о датах обследования объектов и датах отбора проб сточных вод. Его отправили в СИЗО до ноября. По статье о взятке ему может грозить до 12 лет лишения свободы.

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Комментарии
1
Гость
19 минут
Да там всю верхушку сажать надо такое предприятие загубили работать некому
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