На ярославском предприятии сделали заявление после задержания руководителя по подозрению во взятке

В четверг, 26 сентября, в «Ярославльводоканале» впервые прокомментировали задержание одного из руководителей по подозрению в получении взятки в крупном размере в Ярославле. Как рассказали 76.RU на городском предприятии, нужные документы силовикам предоставили несколько дней назад.
— На прошлой неделе следственными органами проводились следственные действия в отношении работника водоканала. Все необходимые документы и информация со стороны «Ярославльводоканала» представлены в следственные органы для проведения следственных мероприятий, — сообщили порталу 76.RU в пресс-службе «Ярославльводоканала».
Согласно данным сервиса «Контур.Фокус», акционерное общество «Ярославльводоканал» было образовано 4 июня 2008 года в Ярославле, предприятие базируется в здании на проспекте Ленина, 1А. По информации на 2021 год, акции принадлежали департаменту имущественных и земельных отношений Ярославской области, более свежих данных компания не раскрывает. С 2017 года на посту генерального директора компании работает Валерий Лещенко, до этого он возглавлял Региональный фонд капремонта. За 2023 год «Ярославльводоканал» заработал 3,3 миллиарда рублей, из них чистыми — 7,9 миллиона рублей.
На данный момент на предприятии решается вопрос, кто будет исполнять обязанности задержанного руководителя.
— Все решения будут приняты в соответствии с трудовым кодексом, — добавили в пресс-службе.
Днем 26 сентября стало известно о новом деле о взятках в Ярославле. Сотрудники ФСБ задержали одного из руководителей «Ярославльводоканала». Речь идет о 37-летнем ярославце. Его личность пока не раскрывается.
По версии следствия, с января по август этого года мужчина получил взятку в крупном размере за предупреждение о датах обследования объектов и датах отбора проб сточных вод. Его отправили в СИЗО до ноября. По статье о взятке ему может грозить до 12 лет лишения свободы.