«За предупреждение»: в Ярославле задержан один из руководителей водоканала

Обвиняемого отправили в СИЗО до ноября Источник: Прокуратура Ярославской области / T.me

В Ярославле сотрудники ФСБ задержали одного из руководителей АО «Ярославльводоканал». Как сообщили в прокуратуре и Следственном комитете 26 сентября 2024 года, 37-летнего ярославца подозревают в получении взятки.

— По версии обвинения, в период с января по август 2024 года обвиняемый, занимая одну из руководящих должностей в АО «Ярославльводоканал», получил взятку от представителя коммерческой организации за предупреждение о датах обследования объектов и датах отбора проб сточных вод, — сообщили в пресс-службе областной прокуратуры.

По информации источника 76.RU, руководителя предприятия задержали еще на прошлой неделе, 19 сентября его отправили в СИЗО на два месяца. На данный момент имя задержанного не раскрывается, правоохранители отрабатывают еще несколько эпизодов.

37-летнего руководителя «Ярославльводоканала» подозревают в получении взятки Источник: СУ СК России по Ярославской области / T.me, прокуратура Ярославской области / T.me

Ярославского руководителя обвиняют по статье о получении взятки за совершение действий в пользу взяткодателя в крупном размере. Ему может грозить до 12 лет лишения свободы.

— По месту жительства и работы фигуранта проведены обыски, — сообщили в пресс-службе СУ СК России по Ярославской области.