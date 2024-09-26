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Происшествия «За предупреждение»: в Ярославле задержан один из руководителей водоканала

«За предупреждение»: в Ярославле задержан один из руководителей водоканала

Его подозревают в получении взятки в крупном размере

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8 комментариев

Обвиняемого отправили в СИЗО до ноября

В Ярославле сотрудники ФСБ задержали одного из руководителей АО «Ярославльводоканал». Как сообщили в прокуратуре и Следственном комитете 26 сентября 2024 года, 37-летнего ярославца подозревают в получении взятки.

— По версии обвинения, в период с января по август 2024 года обвиняемый, занимая одну из руководящих должностей в АО «Ярославльводоканал», получил взятку от представителя коммерческой организации за предупреждение о датах обследования объектов и датах отбора проб сточных вод, — сообщили в пресс-службе областной прокуратуры.

По информации источника 76.RU, руководителя предприятия задержали еще на прошлой неделе, 19 сентября его отправили в СИЗО на два месяца. На данный момент имя задержанного не раскрывается, правоохранители отрабатывают еще несколько эпизодов.

37-летнего руководителя «Ярославльводоканала» подозревают в получении взятки

Ярославского руководителя обвиняют по статье о получении взятки за совершение действий в пользу взяткодателя в крупном размере. Ему может грозить до 12 лет лишения свободы.

— По месту жительства и работы фигуранта проведены обыски, — сообщили в пресс-службе СУ СК России по Ярославской области.

По предварительной информации инсайдера 76.RU, задержание представителя «Ярославльводоканала» не связано со скандалами по делу о федеральном проекте «Оздоровление Волги».

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Комментарии
8
Гость
1 час
молчанова когда ?
Гость
1 час
Ну всё как всегда
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