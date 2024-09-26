НедвижимостьЗнакомстваПогодаТелепрограммаАфишаВидеоГороскопОбъявленияКурсы валютПробки
RU76
Погода

Сейчас+21°C

Сейчас в Ярославле
Погода+21°

переменная облачность, без осадков

ощущается как +18

5 м/c,

южн.

 756мм 35%
Подробнее
4 Пробки
USD 92,39
EUR 103,48
Ярославна на «Модном приговоре»
«АЭС для пацанчиков». Сериал
Причины авитаминоза
Как сохранить зрение после 40 лет
Что ярославцы думают о работе в офисе
Куда пропал автобус
Лучшие бизнес-идеи страны
Подорожали квартиры
Изменения маршрутов транспорта
Пробки из-за дефекта на дороге
Происшествия Увезли на скорой: в Брагине сбили девушку-пешехода. Видео

Увезли на скорой: в Брагине сбили девушку-пешехода. Видео

В полиции рассказали первые подробности

499
1 комментарий

В Брагине сбили пешехода

В Дзержинском районе Ярославля сбили пешехода. Это произошло около девяти вечера 25 сентября на улице Урицкого в районе дома № 1 — неподалеку от перекрестка с Ленинградским проспектом. О случившемся сообщили очевидцы в соцсетях.

— В Брагине на улице Урицкого сбили девушку, — написали жители в городских пабликах.

Судя по записям с места аварии, ДТП случилось в нескольких метрах от пешеходного перехода. Вокруг лежащей девушки собрались люди, рядом стояла машина скорой помощи. Пострадавшую забрали на носилках.

Кадры с места ДТП

В соцсетях обсуждаются разные версии того, кто вызвал помощь для пострадавшей. Одни сообщают, что медики приехали благодаря очевидцам.

— Мужчины, стоявшие в парке, добежали до станции, скорая приехала оттуда, — написала Анастасия.

Другие приводят иную информацию.

— Только эта скорая не оттуда приехала, — написала Татьяна Сперанская. — Судя по сломанному бамперу, [авария произошла] прямо у зебры, переходили в положенном месте.

Как уточнили в полиции, автомобилист установлен. Проводится проверка.

— По предварительной информации, водитель автомобиля «КИА» — 28-летний молодой человек, совершил наезд на женщину-пешеход, — сообщили в управлении МВД России по Ярославской области утром 26 сентября. — В результате ДТП женщина с травмами госпитализирована, ее личность устанавливается.

Мы запросили информацию о состоянии пострадавшей в Министерстве здравоохранения Ярославской области.

ПО ТЕМЕ
Лайк
LIKE0
Смех
HAPPY0
Удивление
SURPRISED0
Гнев
ANGRY1
Печаль
SAD1
Увидели опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl+Enter
Комментарии
1
Гость
28 минут
Переходят где угодно, но только не по Зебре, результат на фото. Девочку жаль, поправляйся, здоровья, и больше так не делай.
Читать все комментарии
ТОП 5
Мнение
Вернулись в школу — подцепили корь и ветрянку. Вирусолог ответил, ждать ли вспышек «детских» болезней осенью и как себя защитить
Анонимное мнение
Мнение
«Не вижу перспектив, никому не советую»: нефтяник-вахтовик — откровенно о своей работе
Анонимное мнение
Мнение
Без грязи, попрошаек и назойливых продавцов. Туристка влюбилась в Бруней после нескольких дней отдыха — почему
Анонимное мнение
Мнение
«Кто-то невидимый разрывает тебе мышцы на ногах»: переболевшая рассказала о злобном вирусе, который косит всех вокруг
Анонимное мнение
Мнение
«Платеж — больше половины зарплаты». Обладательница новой двушки рассказала, как решилась на ипотеку с безумными процентами
Алина Ринчино
журналист ИрСити
Рекомендуем
Объявления

Попутные перевозки из любого города РФ

0 ₽

Дизельные генераторы электростанции

1 000 000 ₽

Междугородние грузоперевозки на заказ и в попутном направлении

300 ₽

Добавить объявление