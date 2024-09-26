Увезли на скорой: в Брагине сбили девушку-пешехода. Видео

В Брагине сбили пешехода Источник: Жесть Ярославль / T.me











В Дзержинском районе Ярославля сбили пешехода. Это произошло около девяти вечера 25 сентября на улице Урицкого в районе дома № 1 — неподалеку от перекрестка с Ленинградским проспектом. О случившемся сообщили очевидцы в соцсетях.

— В Брагине на улице Урицкого сбили девушку, — написали жители в городских пабликах.

Судя по записям с места аварии, ДТП случилось в нескольких метрах от пешеходного перехода. Вокруг лежащей девушки собрались люди, рядом стояла машина скорой помощи. Пострадавшую забрали на носилках.

Кадры с места ДТП Источник: Ярославль LIVE / T.me

В соцсетях обсуждаются разные версии того, кто вызвал помощь для пострадавшей. Одни сообщают, что медики приехали благодаря очевидцам.

— Мужчины, стоявшие в парке, добежали до станции, скорая приехала оттуда, — написала Анастасия.

Другие приводят иную информацию.

— Только эта скорая не оттуда приехала, — написала Татьяна Сперанская. — Судя по сломанному бамперу, [авария произошла] прямо у зебры, переходили в положенном месте.

Как уточнили в полиции, автомобилист установлен. Проводится проверка.

— По предварительной информации, водитель автомобиля «КИА» — 28-летний молодой человек, совершил наезд на женщину-пешеход, — сообщили в управлении МВД России по Ярославской области утром 26 сентября. — В результате ДТП женщина с травмами госпитализирована, ее личность устанавливается.