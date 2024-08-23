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Происшествия Житель Рыбинска лишился ноги при попытке запрыгнуть в уходящий поезд

Житель Рыбинска лишился ноги при попытке запрыгнуть в уходящий поезд

Всё случилось в Нижнем Новгороде

796
3 комментария

Мужчина пытался запрыгнуть в уезжающий состав, но провалился на рельсы под вагон

37-летний житель Рыбинска Ярославской области лишился стопы при попытке запрыгнуть в уезжающий поезд в Нижнем Новгороде. Всё произошло 23 августа около 03:30 на Московском вокзале.

— Мужчина опоздал на поезд и попытался запрыгнуть на движущийся железнодорожный состав. Не удержавшись на поручнях поезда, он упал на рельсы и получил ампутацию стопы, — сообщили в Центральном межрегиональном следственном управлении на транспорте.

По информации наших коллег из NN.RU, пострадавшего доставили в больницу № 39. Ему отрезал ногу электропоезд Москва — Уренгой, отбывающий от платформы № 3.

В местном следственном управлении по транспорту начали доследственную проверку по статье 263 УК РФ «Нарушение правил безопасности движения и эксплуатации железнодорожного транспорта».

После трагедии поезда работали в прежнем графике, задержек не было.

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Комментарии
3
Гость
23 августа 2024, 14:26
Во всем нужна сноровка, навык, тренировка...
Гость
23 августа 2024, 15:19
это аватар, им байден управлял из стран нато.
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