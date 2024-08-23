Житель Рыбинска лишился ноги при попытке запрыгнуть в уходящий поезд

37-летний житель Рыбинска Ярославской области лишился стопы при попытке запрыгнуть в уезжающий поезд в Нижнем Новгороде. Всё произошло 23 августа около 03:30 на Московском вокзале.

— Мужчина опоздал на поезд и попытался запрыгнуть на движущийся железнодорожный состав. Не удержавшись на поручнях поезда, он упал на рельсы и получил ампутацию стопы, — сообщили в Центральном межрегиональном следственном управлении на транспорте.



По информации наших коллег из NN.RU, пострадавшего доставили в больницу № 39. Ему отрезал ногу электропоезд Москва — Уренгой, отбывающий от платформы № 3.