Погребенные под завалами. Как взрыв газа в Нижнем Тагиле погубил людей и разрушил десятки судеб и кто в этом виноват

Трагедия в Нижнем Тагиле унесла жизни десяти человек Источник: Ольга Юшкова / E1.RU











Первое августа стало страшной датой не только для Нижнего Тагила, Свердловской области, но и всей страны. Взрыв в жилом доме в считаные секунды разрушил десятки жизней. Газовых трагедий такого масштаба в нашем регионе еще не случалось. Под завалами погибли десять человек, и половина из них — дети. Большинство взрослых в двенадцать часов дня были на работе, зато в разгар летних каникул дома осталось много школьников.

Взрыв в Нижнем Тагиле: видео с места трагедии Источник: Артем Чудинов / Городские порталы

После трагедии местные власти объявили в Нижнем Тагиле траур. Официально он продлился один день, но в городе до сих не стихают слёзы, а похороны идут чередой.



Расследование причин трагедии продолжается. Уже задержаны трое: это мастер и два слесаря «ГАЗЭКС» — компании, которая обслуживает газовые сети в доме. Обвинение предъявлено сотрудникам, месяц назад проводившим последнюю проверку оборудования. Им грозит до десяти лет лишения свободы за оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни и здоровья.



Всё, что известно о разрушительном ЧП в Нижнем Тагиле, наши коллеги из E1.RU собрали в одном материале.

Пять этажей сложились как карточный домик

Источник: Юлия Жеребцова

Взрыв в пятиэтажке раздался в 11:57. Рухнули два подъезда, с пятого по первый этаж. Здание практически разделилось на две части. В соседнем доме и в ближайшем детском саду взрывной волной выбило стёкла в окнах.



— Когда произошел взрыв, я лежал в своей кровати, у меня весь дом трясся, все стены и все окна протряслись, — рассказал жилец из соседнего дома. — Сначала подумал, что на полигоне ведутся испытания.



— Произошел взрыв, мощный настолько, что земля сотряслась и запищали все сигнализации машин. Было понятно, это не полигон, там взрывы другие. Из-за угла одного из домов на улице Вагоностроителей повалил едкий дым, пыль, запах газа — он накрыл всех моментально, — поделилась очевидица трагедии Юлия Жеребцова.

Рухнули два подъезда пятиэтажки Источник: Владислав Лоншаков / E1.RU











Девушка стояла на остановке в момент взрыва и сразу бросилась к пятиэтажке, крича прохожим, чтобы вызывали скорую и МЧС. Первыми спасать людей из-под завалов стали случайные очевидцы.



— Забежав за угол и пройдя несколько метров, я увидела завал. Часть дома обрушилась, напротив стоял мальчик весь в слезах, живой, целый. На обломках бегала сверху собака, из проема двери выглядывала женщина с младенцем на руках, — вспоминает Юлия. — Мы стали искать людей, заглядывая в щели, кричали: «Есть кто живой?» и замолкали, слушали. А вдруг отзовется и мы покажем пожарным сразу, кто где? Нашли бабушку, которую зажало диванами. Ее спасло то, что она спала в углу, и угол этот не сломался.

Разгребать завалы спасателям помогали волонтеры Источник: Владислав Лоншаков / E1.RU











Уже через несколько минут на место трагедии приехали скорые, а вслед за ними — спасатели. Они выставили оцепление и не подпускали к дому посторонних. В Дзержинском районе города объявили режим ЧС. В это время к пятиэтажке пытались прорваться жильцы, которые примчались с работы. Взрыв разрушил 25 квартир.



— Мне позвонила одноклассница, говорит: «Вашего дома больше нет». Я говорю: «Как нет?» Она мне скинула картинку, я позвонила маме, — рассказала местная жительница.



Чудом выжившие

Саша переживает, что под завалами остался его кот Источник: предоставлено Сашей











В первые же минуты спасателям удалось докричаться до троих человек, находившихся под завалами. Среди них — 13-летний Саша. В момент взрыва мальчишка смотрел телевизор в квартире на первом этаже. Сначала он потерял сознание, а когда пришел в себя, увидел, что рядом лежит сотовый телефон. Он смог до него дотянуться и прямо из-под обломков переписывался с друзьями. Спасатели смогли достать его спустя пять часов.



— Я, когда проснулся, понял, что мне придавило ногу, а сидел я на какой-то тумбочке. Сам вытащил ногу, — рассказал Саша.— Я до последнего думал, что это сон. Я не плакал, был в шоке. Сначала было страшно, а потом нет. Я понял, что меня достанут. Мне писали комплименты из группы класса: «Ты молодец, ты герой, ты это выдержал». Думал только об одном: чтобы меня выпустили.

Саша снимал видео под завалами Источник: предоставлено Сашей

Вместе с Сашей из-под завалов вытащили девушку и переложили ее на носилки. По словам местных жителей, ее зовут Анна, она жила на третьем этаже.



— Аня молодец! — кричали из толпы.

Видео спасения Саши и его соседки из-под завалов Источник: МЧС Свердловской области

Один из жильцов спасся чудом. Как потом рассказал соседям сам мужчина, в момент взрыва он пошел к холодильнику, и тот прижал его к стене. В таком состоянии пострадавший простоял несколько часов, и похоже, именно это спасло жизнь. Он остался практически невредим, отделался царапинами и испугом.



— Его спасли карман, удача, молитвы всех людей, которые находились здесь, — рассказал волонтер поискового отряда «Скорпион» Михаил Борисов.

Одного из мальчишек (соседи говорят, это 14-летний Сережа с четвертого этажа) выбросило взрывной волной из окна. Мальчик выжил, и ему даже не потребовалась госпитализация. Его мама, к сожалению, осталась погребенной под завалами дома.

Спасение грудного ребенка Источник: читатель E1.RU

Очевидцы сняли на видео чудесное спасение грудного ребенка. Выжившего мальчика сразу передали врачам. но с ним всё оказалось в порядке.



Как искали людей под завалами Источник: Дарья Манохина, Дмитрий Крисковец, Артем Чудинов / E1.RU

По данным МЧС, всего из-под руин дома спасли 15 человек, из них семеро — дети. Пострадавших доставили в городскую больницу. Самых тяжелых пациентов борт Центра медицины катастроф транспортировал в Екатеринбург. Одного из детей доставили в реанимацию девятой больницы.



У Алевтины Афанасьевны вывих ноги. Ее наблюдает кардиолог: из-за нервов у женщины подскочило давление Источник: читатель E1.RU











На больничной койке оказалась и 64-летняя Алевтина Афанасьевна — сторож детского сада в момент взрыва отсыпалась после ночной смены. Ее квартира — в соседнем, третьем подъезде, но женщина тоже получила травму.



— Маму подбросило. Цветы все на полу были. Она встала, в окна стала смотреть, увидела дым (потом выяснилось, что это был столб пыли). У нас частный сектор рядом, она решила, что дом какой-то горит. А потом уже, когда выглянула во двор, ей стали пожарные кричать, — поделилась с E1.RU Елена, дочь пострадавшей. — Она оделась, и ее спустили по лестнице. Пожарному пришлось тащить ее вниз. Травму она получила, видимо, когда ее подкинуло.



Как искали погибших

У пятиэтажки всё время поисков был слышен плач родственников тех, кто находился под завалами Источник: Владислав Лоншаков / E1.RU











Завалы рухнувшего дома разгребали двое суток. За операцией следили родственники тех, кто остался под руинами. Через оцепление пропустили родителей трех девочек, которые в каникулы собрались вместе в квартире на третьем этаже. Две Полины пришли в гости к 14-летней Ане, пока ее родители были в отъезде.



Спасатели периодически останавливали все работы и объявляли минуту тишины. В это время они кричали имена подружек и прислушивались, подадут ли те признаки жизни.

— Полина, папа здесь. Крикни. Полина, постучи, поскреби, — повторял папа школьницы.

14-летняя Аня погибла вместе с близкой подругой Источник: читатель E1.RU











Только одну Полину нашли живой, она в больнице. Двух девочек обнаружили под завалами мертвыми.



— Что мне запомнилось, когда мы вытаскивали Анну и Полину: честно сказать, у всех волонтеров комок в горле встал, потому что увидели ужасные моменты, — вспоминает волонтер Михаил Борисов. — Не дай бог кому-то это еще увидеть.

Семилетний Денис случайно оказался в пятиэтажке в момент трагедии Источник: читатель E1.RU











Тишина сменялась тяжелыми вздохами и слезами. Душу каждого, кто был рядом с местом трагедии, раздирал плач мамы семилетнего Дениса. Мальчишка не жил в этом доме — он гулял на улице и забежал к подруге попить воды именно в тот момент, когда подъезд обрушился.

Мама Дениса была вне себя от горя Источник: «Четвертый канал»

Безутешную женщину поддерживали родственники и подруги. Она в истерике сорвалась на старшего сына: «Зачем ты его отпустил?!» и ударила по лицу журналистку, которая пыталась поговорить с ней. Дениса нашли на второй день после трагедии. Когда маме сообщили, что он мертв, она закричала на весь двор.



Судьба решила сыграть злую шутку с несчастными родителями Алены: сначала подарила надежду, а потом лишила ее Источник: читатель E1.RU











Родители 16-летней Алены до последнего надеялись, что она жива. Девочка одной из первых попала в списки погибших, но оказалось, что по ошибке. Ее перепутали с 12-летней Камиллой — сестрой того самого чудом спасенного трехмесячного малыша. Когда Камиллу опознали родные, Алена еще была под завалами. Ее тело достали в последний день спасательной операции.

Анатолия искали под завалами два дня Источник: личная страница Марии Огарковой в социальных сетях











Тогда же из-под обломков извлекли ее соседа — Анатолия Огаркова. Мужчина работал на УВЗ, в день взрыва был дома со своим шестилетним сыном. Мальчишка выжил, он в больнице, а вот папа погиб.

Накануне похорон жена Анатолия нашла в себе силы написать пост, где поблагодарила тех, кто поддерживал ее.

— Хочу выразить огромную благодарность всем вам за помощь, поддержку и надежду! Всем, кто так же, как и я, верил и надеялся до последнего! Всем, кто разделил мое горе! — написала Мария на своей странице в социальной сети.

Светлана Стаина тоже погибла под завалами. Она работала машинистом крана, в день трагедии была дома, потому что взяла отпуск. Она только что вернулась домой после прогулки с собакой Источник: читатель E1.RU











Проститься с 12-летней Камиллой пришли ее близкие и друзья. Девочка хорошо училась и увлекалась танцами. В тот день она сидела дома со своим младшим братом. Трехмесячный малыш выжил, его спасли одним из первых Источник: читатель E1.RU











Полный список погибших теперь выглядит так:



Анна, 14 лет;

Полина, 14 лет;

Денис, 7 лет;

Камилла, 12 лет;

Алена, 16 лет;

Светлана Стаина, 39 лет;

Анатолий Огарков;

Антонина Уртминцева, 72 года;

Людмила Чернова, 83 года;

Виктор Фер, 78 лет.

Почему дом рухнул

Пятиэтажка была построена в 1974 году. Это дом типовой серии 111–97, такие начали строить с 1971 года. Проект разработал новосибирский институт СибЗНИИЭП. Отличительная особенность серии — в том, что дома всегда имели четное количество подъездов. В Нижнем Тагиле их было шесть. Строить подобные дома прекратили в 1991 году.

Никто из жильцов не чувствовал запаха газа в подъезде Источник: читатель E1.RU











По данным сайта ГИС ЖКХ, пятиэтажка на 80 квартир находилась в исправном состоянии, износ не превышал 30%. Обслуживала здание УК «ТАГИЛ-СИТИ».



Капитальный ремонт здания был запланирован на 2030–2032 годы. Здесь хотели отремонтировать крышу, фасад, фундамент, подвал, коммуникации. Систему газоснабжения собирались чинить в рамках капремонта только в 2042–2044 годах.



Плановая проверка газового оборудования в доме прошла 24 июня — за полтора месяца до трагедии. Как заявили в компании «ГАЗЭКС», которая обслуживает сети, система газового распределения дома была исправной, замечаний не было. Никаких заявок и жалоб от жильцов также не поступало.

Многие очевидцы, которые видели характер повреждений, отказывались верить в версию с газом Источник: Владислав Лоншаков / E1.RU











ЧП с газом в Свердловской области случались и раньше, но таких масштабных в регионе еще не было. Почему типовая хрущевка сложилась как карточный домик? Е1.RU спросил об этом эксперта по пожарной безопасности, подполковника МЧС в отставке Евгения Никешина.



— Конкретную причину таких серьезных повреждений еще предстоит выяснить, но в целом уязвимость жилых домов советской эпохи выросла из-за стеклопакетов. Раньше здания строили с расчетом, что в случае взрыва окна вылетят, а стены останутся на месте. Это было прописано в нормах, окна считались легкосбрасываемыми конструкциями, — объяснил эксперт.



Эксперт считает, что деревянные окна могли бы спасти жизни людей Источник: Владислав Лоншаков / E1.RU











По его словам, сейчас ставят пластиковые окна, не учитывая при этом вопросы безопасности. Если изнутри возникает избыточное давление, как это бывает при взрыве, сбросить его через окно не получится. Давление будет искать другой выход и разрушит стены. Если взрыв случится на первых этажах и разрушится несущая стена, то вся конструкция сложится. Если бы в доме стояло обычное окно, то оно бы вылетело, а здание осталось на месте.



— Еще один фактор, который может повлиять на масштаб разрушений, — состояние здания. Советские дома не рассчитаны на такой длительный срок эксплуатации. В панельных домах есть закладные металлические детали, швы. Они ржавеют, ослабляются со временем. Где-то может протечь вода, а детали могли не обработать от коррозии. В итоге, когда дом просто стоит, он не разваливается, а при неожиданной нагрузке подвергается серьезным разрушениям, — отметил Евгений Никешин.

Кто виноват в трагедии?

Спасатели сутки напролет искали людей под завалами Источник: Владислав Лоншаков / E1.RU











Для выяснения причин ЧП создана большая следственная группа, куда вошли криминалисты из регионального управления СКР и центрального аппарата. По делу о взрыве и обрушении дома в Нижнем Тагиле задержали мастера и двух слесарей газовой службы «ГАЗЭКС». Именно они проводили последнюю проверку оборудования в доме на Сибирской. Арестуют ли их, решится 7 августа.



По одной из версий, во время опрессовок газовых сетей бригада проглядела неисправность.

— С их участием проводятся необходимые следственные действия. В ближайшее время будет решен вопрос об избрании меры пресечения в виде заключения под стражу и о предъявлении обвинения, — говорится в сообщении свердловского Следственного комитета.

Пострадавшие смотрели, как разбирают обломки, в которые превратились их жизни Источник: Владислав Лоншаков / E1.RU











Возбуждено уголовное дело о выполнении работ или оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни и здоровья потребителей: по статье 238 УК РФ виновным грозит до десяти лет лишения свободы. Но одним уголовным делом здесь не обойтись, уверен адвокат бывший оперуполномоченный уголовного розыска Сергей Колосовский.

— Учитывая, что были проверки оборудования, которые ничего не выявили и, возможно, носили фиктивный характер, здесь может быть еще сопутствующий букет из мелких преступлений: халатность, подделка документов и так далее, — сказал E1.RU Сергей Колосовский. — Если в действиях должностных лиц либо руководителей коммерческих организаций, проводивших проверки, будет выявлена какая-то заинтересованность, можно говорить и о должностных преступлениях, и о преступлениях против службы в коммерческих организациях.

Максим — один из задержанных по делу о взрыве дома Источник: Ольга Юшкова / E1.RU











Один из газовщиков Максим Гривский, которого задержали по этому делу, уже привлекался к административной ответственности за несоблюдение требований безопасности. В 2018 году он проводил ремонт газопровода, не установив предупреждающие знаки. Тогда он отделался штрафом в 20 тысяч рублей. Мы связались с супругой и мамой Максима, но они отказались от комментариев.



Дальнейшая судьба дома

Люди приходят к дому посмотреть на то, что осталось от привычной жизни Источник: Ольга Юшкова / E1.RU











Спустя три дня после трагедии жильцы обрушившейся пятиэтажки вернулись на развалины за вещами. Дом сейчас расселен полностью. Спасатели разрешили забрать документы и вещи первой необходимости. Мебель и тяжелые вещи выносить из квартир пока запрещено.



— Всё, что под руку попадается, забираем. Мебель нельзя. Только то, что может один человек унести, пока можно забирать, — рассказал жилец пострадавшего дома Алексей.

Из квартиры на четвертом этаже свисают детские санки Источник: Ольга Юшкова / E1.RU











Жильцы говорят, что видимых повреждений в уцелевших подъездах нет, но смогут ли они вернуться в свои квартиры, решит экспертиза. Пока демонтирована только часть дома. Его обломки увозят на полигон и ровняют с землей.

Жильцы приезжают на развалины, чтобы забрать вещи Источник: Дарья Манохина / E1.RU

Многие признаются, что не хотят заезжать обратно после ЧП, и рассчитывают, что им выделят новое жилье. Пока всех эвакуированных из хрущевки разместили в пункте временного содержания — под него выделили хорошую городскую гостиницу.



Вещи жильцы выносят под контролем спасателей, полиции и волонтеров Источник: Ольга Юшкова / E1.RU











Жильцы забирают всё, что могут унести Источник: Ольга Юшкова / E1.RU











Тем, кто полностью утратил свое имущество, дадут по полмиллиона рублей. Такое решение принял губернатор Евгений Куйвашев. Как сообщает телеграм-канал «Свердловский пул», в мэрию Нижнего Тагила уже поступили деньги на покупку квартир для жильцов первого, второго и третьего подъездов.



Активизировались мошенники

На фоне обрушения дома в Свердловской области активизировались мошенники. Они пишут сообщения и посты в соцсетях с просьбой помочь деньгами родственникам погибших и пострадавшим. В мэрии Нижнего Тагила выпустили обращение к горожанам с просьбой не вестись на эти уловки.

— Администрация Нижнего Тагила предупреждает: никакой расчетный счет для сбора денежных средств для пострадавших не открыт. Просим не вестись на уловки мошенников! Пострадавшим и их родственникам оказывается вся необходимая помощь на региональном и муниципальном уровнях, — сказано на странице мэрии Нижнего Тагила.



«Возьми ангелочка в память о детях»

С каждым днем цветов и игрушек у дома становится всё больше Источник: Ольга Юшкова / E1.RU











Во дворе дома на Сибирской, 81 в Нижнем Тагиле появился большой стихийный мемориал в память о тех, кто погиб и пострадал при взрыве и обрушении пятиэтажки. Сюда приходят не только их знакомые, но и горожане, которых потрясла трагедия. Многие не могут сдержать слёз.



— У мужа сестры внучка здесь погибла. Камилла зовут. Они приехали на похороны специально, а мы приехали положить цветочки, да игрушки привезли, — рассказали родственники Камиллы.

— Очень жалко людей, которые прочувствовали, каково это — находиться под обвалом. Это страшно, — рассказала тагильчанка Анастасия. — Я пришла сюда уже после взрыва. Видела обломки дома. Видела, как людей выносили. Страшно.

Кто-то сам сделал брелоки с ангелочками и просит взять их на память Источник: Ольга Юшкова / E1.RU











Люди приходят к мемориалу целыми семьями Источник: Ольга Юшкова / E1.RU











Редакция E1.RU выражает соболезнования родным и близких погибших.