Попал под обстрел и выжил: что известно о покушении на военкора Евгения Поддубного

Евгений Поддубный будет представлен к наградам Источник: poddubny_official / Vk.com











Вечером 7 августа военкор ВГТРК Евгений Поддубный попал под обстрел в Курской области. СМИ заполнила информация о смерти журналиста — лишь спустя два часа в эфире телеканала «Россия 24» заявили, что их коллега выжил.



Собрали всё, что известно о военном преступлении. Именно так произошедшее классифицировали в МИД России.

По машине Евгения Поддубного ударил беспилотник в приграничном районе Курской области. Вместе с журналистом в момент атаки была съемочная группа. Никто из команды не пострадал, сообщали РИА Новости. Тем временем депутат Госдумы Михаил Делягин, экс-депутат Верховной рады и политик Олег Царёв, а также НТВ и ряд военных телеграм-каналов начали распространять информацию о гибели Поддубного. Прощальный пост появился и в канале его коллеги и спецкора «Вестей» Александра Сладкова.

Последнее известие от Поддубного было в 19:35 по московскому времени. Он опубликовал пост в своем блоге, где рассказал об обстановке в Курской области. Спустя час появились первые данные о том, что военкор мог выжить. Первыми новость о его смерти опровергли Царев и депутат Госдумы Дмитрий Саблин.

— Женя жив, и дай Бог ему долгой жизни назло врагам! — написал депутат в своем телеграм-канале.

Вместе с тем в Сети стали распространять видео, на котором, предположительно, Поддубного доставляют в госпиталь. Сообщалось, что журналист получил ожоги и травму головы.

Предположительно, видео госпитализации Поддубного Источник: «Осторожно, новости» / T.me

Вскоре о госпитализации Поддубного рассказали и в эфире телеканала «Россия 24». Ведущий сообщил, что военкор в тяжелом состоянии.



За несколько часов до атаки журналист прислал в редакцию телеканала репортаж об обстановке в Курской области.

В эфире рассказали об ударе дрона по машине Поддубного Источник: Россия 24

Посол МИД России Мирошник заявил, что военкора могли выслеживать: «он заметная фигура для врагов». Следователи уже устанавливают лиц, причастных к покушению на журналиста, отметили в СК. В российском постпредстве тем временем сообщили, что Москва требует от ООН немедленно осудить атаку украинских военных за произошедшее.

Сейчас Поддубный находится в реанимации, ему оказывают всю необходимую помощь. По словам врио губернатора Курской области, журналист приходил в сознание. К раненому военкору приедет министр здравоохранения России Михаил Мурашко, сообщает телеканал «Звезда».

Евгений Поддубный — автор документальных фильмов и специальных репортажей, руководитель бюро ВГТРК на Ближнем Востоке и в Северной Африке. Создатель и ведущий программы «Война» на телеканале «Россия 24». Координатор гуманитарной организации «Русская гуманитарная миссия» в Сирии.

