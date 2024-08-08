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Происшествия Спецоперация на Украине подробности Попал под обстрел и выжил: что известно о покушении на военкора Евгения Поддубного

Попал под обстрел и выжил: что известно о покушении на военкора Евгения Поддубного

Журналист в тяжелом состоянии

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13 комментариев
Евгений Поддубный будет представлен к наградам

Вечером 7 августа военкор ВГТРК Евгений Поддубный попал под обстрел в Курской области. СМИ заполнила информация о смерти журналиста — лишь спустя два часа в эфире телеканала «Россия 24» заявили, что их коллега выжил.

Собрали всё, что известно о военном преступлении. Именно так произошедшее классифицировали в МИД России.

По машине Евгения Поддубного ударил беспилотник в приграничном районе Курской области. Вместе с журналистом в момент атаки была съемочная группа. Никто из команды не пострадал, сообщали РИА Новости. Тем временем депутат Госдумы Михаил Делягин, экс-депутат Верховной рады и политик Олег Царёв, а также НТВ и ряд военных телеграм-каналов начали распространять информацию о гибели Поддубного. Прощальный пост появился и в канале его коллеги и спецкора «Вестей» Александра Сладкова.

Последнее известие от Поддубного было в 19:35 по московскому времени. Он опубликовал пост в своем блоге, где рассказал об обстановке в Курской области. Спустя час появились первые данные о том, что военкор мог выжить. Первыми новость о его смерти опровергли Царев и депутат Госдумы Дмитрий Саблин.

— Женя жив, и дай Бог ему долгой жизни назло врагам! — написал депутат в своем телеграм-канале.

Вместе с тем в Сети стали распространять видео, на котором, предположительно, Поддубного доставляют в госпиталь. Сообщалось, что журналист получил ожоги и травму головы.

Предположительно, видео госпитализации Поддубного

Вскоре о госпитализации Поддубного рассказали и в эфире телеканала «Россия 24». Ведущий сообщил, что военкор в тяжелом состоянии.

За несколько часов до атаки журналист прислал в редакцию телеканала репортаж об обстановке в Курской области.

В эфире рассказали об ударе дрона по машине Поддубного

Посол МИД России Мирошник заявил, что военкора могли выслеживать: «он заметная фигура для врагов». Следователи уже устанавливают лиц, причастных к покушению на журналиста, отметили в СК. В российском постпредстве тем временем сообщили, что Москва требует от ООН немедленно осудить атаку украинских военных за произошедшее.

Сейчас Поддубный находится в реанимации, ему оказывают всю необходимую помощь. По словам врио губернатора Курской области, журналист приходил в сознание. К раненому военкору приедет министр здравоохранения России Михаил Мурашко, сообщает телеканал «Звезда».

Евгений Поддубный — автор документальных фильмов и специальных репортажей, руководитель бюро ВГТРК на Ближнем Востоке и в Северной Африке. Создатель и ведущий программы «Война» на телеканале «Россия 24». Координатор гуманитарной организации «Русская гуманитарная миссия» в Сирии.

Он родился в Белгороде 22 августа 1983 года. Начал свою карьеру во время Второй чеченской кампании. Побывал во множестве мест, где ведутся военные действия: от Сирии и Афганистана до Ирака и Цхинвала. На телеграм-канал журналиста подписаны более 700 тысяч человек.

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Курская область Обстрел ВГТРК Военкор Ранение Евгений Поддубный СВО
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Комментарии
13
Гость
8 августа 2024, 08:13
Жаль...
Гость
8 августа 2024, 09:13
Будет жить
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