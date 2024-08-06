В Приморье разбился самолет с экс-начальником авиации МЧС. Последнее видео экипажа

Самолет пытаются найти в горах Источник: пресс-служба правительства Сахалинской области











Частный легкомоторный самолет Bristell RGRA-5500G, который летел из Южно-Сахалинска в аэропорт приморского села Новороссия, пропал с радаров. Сейчас ведутся поиски. Предварительно он потерпел крушение у подножья горы Лысая.

На борту, по данным Mash, был бывший начальник авиации МЧС России Сергей Федоров и авиапутешественница Алена Калагурова.

— В назначенное время воздушное судно в пункт назначения не прибыло и связь с ним утрачена. Проводятся поисково-спасательные мероприятия, направленные на установление местонахождения воздушного судна и граждан, — сообщили в Восточном межрегиональном СУТ СК России.

Что произошло

Самолет пропал в районе горы Лысой, приблизительно в 30 километрах от заявленной посадочной площадки. По данным Telegram-канала 112, в густом тумане летчики смогли перелететь сопки в 700 и 1000 метров, но последняя преграда перед выходом на заветный аэродром оказалась непреодолимой.

Самолет пропал с радаров и перестал выходить на связь Источник: правительство Сахалинской области











Источник VL.ru сообщил, что, предположительно, упавший самолет обнаружен у подножья горы Лысая в районе поселка Новая Москва.



Официально поиски ведутся. К ним подключался вертолет Ми-8, но вынужден был вернуться на базу из-за плохой погоды, сообщают СМИ. К месту пропажи направилась наземная поисково-спасательная команда Владивостокской региональной поисково-спасательной базы.

Также ведется доследственная проверка. Правоохранительные органы выясняют, были ли нарушены правила безопасности движения и эксплуатации воздушного транспорта.

Что известно об экипаже

Федоров и Калагурова летели по сложному маршруту: Иркутск — Камчатка — Сахалин — Приморский край. Они отметились на аэродроме Пушистый и хорошо отозвались о состоянии взлетно-посадочной полосы.

— Поддержание аэропортов в таком состоянии — это большое дело. Благодаря этому можно не только развивать туризм, но и популяризировать малую авиацию, ведь она гораздо безопаснее и быстрее любого другого вида транспорта, — приводились в сообщении пресс-службы сахалинского правительства слова Федорова.

Экипаж пропавшего самолета на аэродроме Источник: krylyasakhalina / T.me

Он оказался не любителем, а заслуженным летчиком РФ с огромным опытом, по данным Mash. Сергей Федоров — генерал-майор. Он прошел путь от рядового летчика до командира авиационной части — начальника отдела авиации объединения РВСН. Федоров занимал должность начальника авиации МЧС России с 2011 по 2013 год. Летчик имеет более 5000 часов налета и освоил пять типов вертолетов.



Сергей Федоров оказался летчиком с огромным стажем Источник: Migavia.com











Алена Калагурова прошла курсы пилота и получила разрешение управлять малыми самолетами. В своих соцсетях она писала, что возобновила полеты.



Алена Калагурова тоже была пилотом Источник: Amur_mash / T.me











Коллегам из NGS55.RU удалось пообщаться с мамой Алены — Надеждой Михайловной. Только утром они разговаривали по телефону.



— Попросила, чтобы написали мне, как приземлятся. Ждала звонка от них. Я не могу понять, как такое произошло, они всегда тщательно готовились к полету. У них и самолет был, и вертолет. Они всегда хорошую погоду выжидали, — сказала Надежда Михайловна.