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Происшествия В Приморье разбился самолет с экс-начальником авиации МЧС. Последнее видео экипажа

В Приморье разбился самолет с экс-начальником авиации МЧС. Последнее видео экипажа

Рассказываем все, что известно о происшествии

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4 комментария
Самолет пытаются найти в горах

Частный легкомоторный самолет Bristell RGRA-5500G, который летел из Южно-Сахалинска в аэропорт приморского села Новороссия, пропал с радаров. Сейчас ведутся поиски. Предварительно он потерпел крушение у подножья горы Лысая.

На борту, по данным Mash, был бывший начальник авиации МЧС России Сергей Федоров и авиапутешественница Алена Калагурова.

— В назначенное время воздушное судно в пункт назначения не прибыло и связь с ним утрачена. Проводятся поисково-спасательные мероприятия, направленные на установление местонахождения воздушного судна и граждан, — сообщили в Восточном межрегиональном СУТ СК России.

Что произошло

Самолет пропал в районе горы Лысой, приблизительно в 30 километрах от заявленной посадочной площадки. По данным Telegram-канала 112, в густом тумане летчики смогли перелететь сопки в 700 и 1000 метров, но последняя преграда перед выходом на заветный аэродром оказалась непреодолимой.

Самолет пропал с радаров и перестал выходить на связь

Источник VL.ru сообщил, что, предположительно, упавший самолет обнаружен у подножья горы Лысая в районе поселка Новая Москва.

Официально поиски ведутся. К ним подключался вертолет Ми-8, но вынужден был вернуться на базу из-за плохой погоды, сообщают СМИ. К месту пропажи направилась наземная поисково-спасательная команда Владивостокской региональной поисково-спасательной базы.

Также ведется доследственная проверка. Правоохранительные органы выясняют, были ли нарушены правила безопасности движения и эксплуатации воздушного транспорта.

Что известно об экипаже

Федоров и Калагурова летели по сложному маршруту: Иркутск — Камчатка — Сахалин — Приморский край. Они отметились на аэродроме Пушистый и хорошо отозвались о состоянии взлетно-посадочной полосы.

— Поддержание аэропортов в таком состоянии — это большое дело. Благодаря этому можно не только развивать туризм, но и популяризировать малую авиацию, ведь она гораздо безопаснее и быстрее любого другого вида транспорта, — приводились в сообщении пресс-службы сахалинского правительства слова Федорова.

Экипаж пропавшего самолета на аэродроме

Он оказался не любителем, а заслуженным летчиком РФ с огромным опытом, по данным Mash. Сергей Федоров — генерал-майор. Он прошел путь от рядового летчика до командира авиационной части — начальника отдела авиации объединения РВСН. Федоров занимал должность начальника авиации МЧС России с 2011 по 2013 год. Летчик имеет более 5000 часов налета и освоил пять типов вертолетов.

Сергей Федоров оказался летчиком с огромным стажем

Алена Калагурова прошла курсы пилота и получила разрешение управлять малыми самолетами. В своих соцсетях она писала, что возобновила полеты.

Алена Калагурова тоже была пилотом

Коллегам из NGS55.RU удалось пообщаться с мамой Алены — Надеждой Михайловной. Только утром они разговаривали по телефону.

— Попросила, чтобы написали мне, как приземлятся. Ждала звонка от них. Я не могу понять, как такое произошло, они всегда тщательно готовились к полету. У них и самолет был, и вертолет. Они всегда хорошую погоду выжидали, — сказала Надежда Михайловна.

Женщина не может поверить в случившееся. Она сообщила, что Алена всегда мечтала стать пилотом. Как только Калагурова получила удостоверение в прошлом году, часто летала.

ПО ТЕМЕ
Крушение самолета МЧС Приморье Экипаж Летчик
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Комментарии
4
Гость
6 августа 2024, 17:05
"Бес в ребро"! Отвлекся дедушка на молодую!
Гость
6 августа 2024, 18:21
Еще одни Гастэллы несостоявшиеся... Супостаты у нас Курскую область атакуют, а эти покатушки в горах устроили... Нерачительно!!!
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